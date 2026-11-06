"Ghost Rider": Ο Nicolas Cage σχολιάζει τη νέα εποχή του ήρωα με πρωταγωνιστή τον Ryan Gosling

Γύρισα πίσω στα 13 μου για δύο ώρες: Η συναυλία των Backstreet Boys στο Düsseldorf

Ο Nicolas Cage εκφράζει την υποστήριξή του στον Ryan Gosling, ο οποίος ετοιμάζεται να αναλάβει τον ρόλο του Ghost Rider στη νέα κινηματογραφική παραγωγή της Marvel, σχεδόν 20 χρόνια μετά τη δική του ερμηνεία ως ο φλεγόμενος ήρωας.

Ο Cage είχε πρωταγωνιστήσει στο Ghost Rider του 2007, υποδυόμενος τον Johnny Blaze, έναν κασκαντέρ μοτοσικλετιστή που πουλά την ψυχή του για να γίνει κυνηγός δαιμόνων. Επέστρεψε στον ρόλο το 2012, με το sequel Ghost Rider: Spirit of Vengeance.

Μιλώντας στο The Hollywood Reporter, στην πρεμιέρα της νέας του ταινίας Madden, ο Nicolas Cage δήλωσε χαρούμενος για την επιλογή του Ryan Gosling, τονίζοντας πως διατηρούν επαφή, έχουν κάνει όμορφες συζητήσεις και ανυπομονεί να δει τη δική του προσέγγιση στον χαρακτήρα.

Από την πλευρά του, ο Gosling είχε αποκαλύψει στο Comic-Con ότι ήθελε εδώ και πολλά χρόνια να υποδυθεί τον συγκεκριμένο ήρωα. Μάλιστα, η σύζυγός του, Eva Mendes, είχε συμμετάσχει στην πρώτη ταινία Ghost Rider δίπλα στον Cage και στηρίζει τη νέα κινηματογραφική εκδοχή.

Τη σκηνοθεσία της νέας ταινίας αναλαμβάνει ο Shawn Levy, με την πρεμιέρα να έχει προγραμματιστεί για τις 28 Ιουλίου 2028. Παράλληλα, ο Connor Storrie, γνωστός από τη σειρά Heated Rivalry, βρίσκεται σε συζητήσεις για τον ρόλο του βασικού ανταγωνιστή.