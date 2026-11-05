Cynthia Erivo: Θα υποδυθεί τη μητέρα του Tupac Shakur στη βιογραφική ταινία για τον Snoop Dogg

Η Cynthia Erivo θα υποδυθεί την Afeni Shakur, μητέρα του Tupac, στη νέα βιογραφική ταινία Snoop της Universal Pictures για τον Snoop Dogg.

Avopolis Team

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Η Cynthia Erivo εντάσσεται στο καστ της νέας βιογραφικής ταινίας Snoop της Universal Pictures, που αφηγείται τη ζωή του θρυλικού ράπερ Snoop Dogg. Η ηθοποιός θα υποδυθεί την Afeni Shakur, μητέρα του Tupac Shakur, σε μια παραγωγή που συγκεντρώνει σημαντικά ονόματα της μουσικής και του κινηματογράφου.

Τη σκηνοθεσία αναλαμβάνει ο Craig Brewer, ενώ στην παραγωγή συμμετέχουν ο Snoop Dogg, αλλά και ο Brian Grazer της Imagine Entertainment, γνωστός και από την ταινία 8 Mile.

Τον ρόλο του Snoop Dogg θα ενσαρκώσει ο Jonathan Daviss, γνωστός από τη σειρά Outer Banks, ενώ ο Camron Jones θα υποδυθεί τον Tupac Shakur. Στο καστ συμμετέχουν επίσης οι Lauren London, Algee Smith, Myles Bullock, Tre Hale, Laya DeLeon Hayes, Olly Sholotan, Corey Champagne, Jonica Booth και SwayvoTwain.

Η Cynthia Erivo θα υποδυθεί την Afeni Shakur, ακτιβίστρια των Black Panthers, η σχέση της οποίας με τον γιο της αποτέλεσε την έμπνευση για το τραγούδι «Dear Mama» του Tupac.

Η ταινία βρίσκεται ήδη σε στάδιο γυρισμάτων στη νότια Καλιφόρνια και θα περιλαμβάνει μουσική από την πλούσια δισκογραφία του Snoop Dogg.

Η Erivo, που έγινε ιδιαίτερα γνωστή από τη συμμετοχή της στις ταινίες Wicked, έχει αποσπάσει τρεις υποψηφιότητες για Όσκαρ. 

 

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