Trent Reznor και Atticus Ross έγραψαν το score της επιστροφής του Cliff Booth

Το Οσκαρικό δίδυμο συνεργάζεται για έκτη φορά με τον David Fincher. Tώρα, στο "The Further Mis-Adventures of Cliff Booth", που θα δούμε στο τέλος του μήνα.

Δέσποινα Σακελλαρίδη

ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ - ΔΙΕΘΝΗ
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Ο Trent Reznor και ο Atticus Ross αναλαμβάνουν τη μουσική του The Further Mis-Adventures of Cliff Booth, συνεχίζοντας μία από τις σταθερότερες δημιουργικές συνεργασίες του Hollywood με τον David Fincher. Η νέα ταινία του αποτελεί συνέχεια του Once Upon a Time… in Hollywood, σε σενάριο του Quentin Tarantino, με τον Brad Pitt να επιστρέφει στον ρόλο που του χάρισε το Όσκαρ Β Ανδρικού Ρόλου.

Η ταινία σηματοδοτεί την έκτη κινηματογραφική συνεργασία των Reznor και Ross με τον Fincher. Η κοινή διαδρομή τους άρχισε το 2010 με το The Social Network, του οποίου το ψυχρό, ηλεκτρονικό score απέσπασε το Όσκαρ και τη Χρυσή Σφαίρα Πρωτότυπης Μουσικής. Ακολούθησαν τα The Girl with the Dragon Tattoo το 2011 − το soundtrack κέρδισε και Grammy, Gone Girl το 2014, Mank το 2020 και The Killer το 2023.

Η επιλογή τους έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς το Once Upon a Time… in Hollywood του Tarantino βασιζόταν σχεδόν αποκλειστικά σε τραγούδια εποχής και όχι σε συμβατικό πρωτότυπο score. Ο Fincher, αντίθετα, έχει συνδέσει μεγάλο μέρος του κινηματογραφικού του κόσμου με τις υπόκωφες ηλεκτρονικές εντάσεις, τις βιομηχανικές υφές και τις εύθραυστες μελωδίες των Reznor και Ross. Το ηλιόλουστο αλλά... βρώμικο Los Angeles του 1977 που φοντάρει στη νέα ταινία, υποθέτουμε πως θα τους προσφέρει χώρο για περισσότερη funk κίνηση και αναλογικό swagger.

Για την ιστορία, το story της ταινίας μεταφέρεται οκτώ χρόνια μετά τη συνάντηση του Booth με τα μέλη της οικογένειας Manson. Το Hollywood δεν χρειάζεται πλέον έναν κασκαντέρ που εξοντώνει hippies, εξακολουθεί όμως να παράγει προβλήματα τα οποία απαιτούν τις εκτός νόμου ικανότητες τού Booth. Ανάμεσα στις βάρδιες πίσω από ένα bar και σε μια αίθουσα προβολής, ο Booth εργάζεται πλέον ως fixer της κινηματογραφικής βιομηχανίας, αναλαμβάνοντας υποθέσεις που περιλαμβάνουν φόνους, εκβιασμούς και κλοπές.

Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν έχει κυκλοφορήσει επίσημο δείγμα του πρωτότυπου score κάπου. Το πρώτο μεγάλο trailer της ταινίας χρησιμοποιεί το “Black Dog” των Led Zeppelin, ενώ στο πιο πρόσφατο teaser ακούγεται το εμβληματικό “Peter Gunn Theme” του Henry Mancini.

Το τελευταίο εμφανίζεται σε μια πιο νευρώδη, funk εκδοχή, όμως δεν έχει επιβεβαιωθεί ότι η εκδοχή του έγινε από τους Reznor και Ross. Αρκετές πηγές την ταυτίζουν με τη διασκευή που ηχογράφησαν οι Emerson, Lake & Palmer το 1979, ενώ άλλες αναφέρουν ότι το δίδυμο δημιούργησε μια νέα παραλλαγή για την καμπάνια της ταινίας.

Το The Further Mis-Adventures of Cliff Booth θα προβάλλεται από τις 25 Νοεμβρίου σε αίθουσες IMAX για δύο εβδομάδες και θα προστεθεί στο Netflix στις 23 Δεκεμβρίου.

 

 

 

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