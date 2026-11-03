Ατύχημα για τον σκηνοθέτη Michael Mann – Αυτοπυροβολήθηκε κατά λάθος

Ο σκηνοθέτης των Heat και Ali μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο μετά από ατύχημα σε σκοπευτήριο στο Los Angeles.

news.team

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Ο βραβευμένος με υποψηφιότητα για Όσκαρ Michael Mann, 83 ετών, τραυματίστηκε στο πόδι το Σάββατο 31 Οκτωβρίου, όταν ένα όπλο εκπυρσοκρότησε κατά λάθος ενώ βρισκόταν στη θήκη του.

Σύμφωνα με εκπρόσωπό του ο τραυματισμός ήταν επιφανειακός, ο σκηνοθέτης έλαβε την απαραίτητη ιατρική φροντίδα και πλέον έχει πάρει εξιτήριο. Το Los Angeles Police Department επιβεβαίωσε ότι επρόκειτο για ατύχημα και ότι ο Mann μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο σε σταθερή κατάσταση.

Ο δημιουργός των Heat (1995) και Ali (2001) εργάζεται αυτή την περίοδο στη συνέχεια της ταινίας Heat, με πρωταγωνιστές τους Al Pacino, Robert De Niro, Ashley Judd, Jon Voight και Val Kilmer. Η νέα παραγωγή βασίζεται στο ομώνυμο μυθιστόρημά του, που κυκλοφόρησε το 2022, και φέρεται να βρίσκεται ακόμη στο στάδιο της προπαραγωγής.

Σε παλαιότερη συνέντευξή του ο Michael Mann είχε χαρακτηρίσει το Heat ένα από τα ισχυρότερα κινηματογραφικά brands της Warner Bros., επισημαίνοντας παράλληλα ότι το ενδιαφέρον του κοινού για ταινίες όπως το Heat ενισχύεται, καθώς η κόπωση από τις υπερηρωικές παραγωγές γίνεται ολοένα πιο εμφανής.

 

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