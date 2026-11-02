Michael Douglas για Jack Nicholson: Τι αποκάλυψε για την υγεία του και την απομάκρυνσή του από τη δημοσιότητα

Γύρισα πίσω στα 13 μου για δύο ώρες: Η συναυλία των Backstreet Boys στο Düsseldorf

Κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στο Swansea, στο πλαίσιο της προώθησης της αυτοβιογραφίας του One Helluva Ride, ο Michael Douglas ρωτήθηκε για τον Jack Nicholson και τη σχέση που διατηρούν.

Όπως ανέφερε, θα ήθελε να είχε την ευκαιρία να συμπρωταγωνιστήσει με τον σπουδαίο ηθοποιό, ωστόσο σημείωσε ότι εκείνος έχει πλέον αποσυρθεί από την ενεργό δράση. Παράλληλα, ξεκαθάρισε πως ο Nicholson είναι καλά, αν και έχει επιλέξει να ζει μακριά από τη δημόσια έκθεση.

Ο Douglas αποκάλυψε επίσης ότι εξακολουθεί να βλέπει τον φίλο του και πως εκείνος περνά τον χρόνο του κοντά στο σπίτι του, απολαμβάνοντας μια ήρεμη καθημερινότητα. Όπως χαρακτηριστικά σχολίασε, θεωρεί πως ο Nicholson έχει κερδίσει το δικαίωμα να απολαμβάνει αυτή την περίοδο της ζωής του μακριά από τις επαγγελματικές υποχρεώσεις.

Ο Michael Douglas είναι 82 ετών, ενώ ο Jack Nicholson είναι 89. Οι δύο ηθοποιοί είχαν συνδεθεί επαγγελματικά με την ταινία One Flew Over the Cuckoo’s Nest του 1975, την οποία είχε αναλάβει να παράγει ο Douglas, με πρωταγωνιστή τον Nicholson.

Η τελευταία κινηματογραφική εμφάνιση του Jack Nicholson ήταν στην ταινία How Do You Know, η οποία κυκλοφόρησε το 2010. Στην παραγωγή συμμετείχαν επίσης οι Reese Witherspoon, Paul Rudd και Owen Wilson.

Μία από τις τελευταίες δημόσιες εμφανίσεις του ηθοποιού πραγματοποιήθηκε τον Φεβρουάριο του 2025, στο ειδικό επετειακό αφιέρωμα του Saturday Night Live για τη συμπλήρωση 50 χρόνων από την έναρξη της εκπομπής.