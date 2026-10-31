Jamie Dornan: Η πρώτη δήλωση για τον ρόλο του Aragorn στη νέα ταινία "The Lord of the Rings"

Γύρισα πίσω στα 13 μου για δύο ώρες: Η συναυλία των Backstreet Boys στο Düsseldorf

Ο ηθοποιός παραδέχτηκε σε συνέντευξή του στο L’Officiel ότι αισθάνεται πίεση, καθώς καλείται να διαδεχθεί τον Viggo Mortensen, ο οποίος ταυτίστηκε με τον χαρακτήρα στην αρχική κινηματογραφική τριλογία. Όπως ανέφερε, θεωρεί την ερμηνεία του προκατόχου του εξαιρετική και δήλωσε πως για τον ίδιο ο Aragorn θα είναι πάντα ο Viggo Mortensen.

Η νέα ταινία αναμένεται στις αίθουσες τον Δεκέμβριο του 2027 και η ιστορία της θα διαδραματίζεται πριν από τα γεγονότα του The Fellowship of the Ring. Στο καστ συμμετέχουν επίσης οι Ian McKellen, Elijah Wood, Kate Winslet και Anya Taylor-Joy, ενώ τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Andy Serkis.

Ο σκηνοθέτης αναφέρθηκε και στις επικρίσεις για την περιορισμένη εθνοτική εκπροσώπηση στις προηγούμενες ταινίες του σύμπαντος του Lord of the Rings, σημειώνοντας ότι η νέα παραγωγή λαμβάνει υπόψη το ζήτημα, χωρίς να επιδιώκει επιλογές ηθοποιών αποκλειστικά για λόγους πολιτικής ορθότητας.

Παράλληλα, βρίσκεται σε ανάπτυξη ακόμη μία spin-off ταινία με τίτλο Shadow of the Past, με τη συμμετοχή του Stephen Colbert στη συγγραφή του σεναρίου. Ο Peter Jackson, από την πλευρά του, αποκάλυψε ότι είχε συζητήσει στο παρελθόν την πιθανότητα κινηματογραφικής μεταφοράς του βιβλίου The Silmarillion του J.R.R. Tolkien.