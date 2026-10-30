Hayden Panettiere: Από ατύχημα ο θάνατος της ηθοποιού – Τι έδειξε το πόρισμα

Η πρωταγωνίστρια των σειρών Heroes και Nashville και των ταινιών Scream έφυγε από τη ζωή τον Αύγουστο, σε ηλικία μόλις 36 ετών.

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Ως ατύχημα χαρακτηρίστηκε επίσημα ο θάνατος της Hayden Panettiere, σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας στη Νότια Καρολίνα, η οποία ολοκλήρωσε την έρευνα για τις συνθήκες του θανάτου της.

Όπως είχαν αποκαλύψει οι ιατροδικαστικές Αρχές της κομητείας Greenville, η ηθοποιός πέθανε στις 16 Αυγούστου από τις τοξικές επιδράσεις συνδυασμού ουσιών, μεταξύ των οποίων fentanyl, Alprazolam, Methocarbamol και Quetiapine. Οι Αρχές επιβεβαίωσαν ότι δεν υπήρξε εγκληματική ενέργεια.

Την είδηση του θανάτου της είχε ανακοινώσει ο πατέρας της, Skip, περιγράφοντάς την ως έναν ξεχωριστό άνθρωπο που χάριζε αγάπη και χαρά στους γύρω της. Συγκινητικά μηνύματα αποχαιρετισμού δημοσίευσαν και γνωστά πρόσωπα της βιομηχανίας του θεάματος, μεταξύ των οποίων η βραβευμένη με Oscar Viola Davis, η οποία είχε συνεργαστεί μαζί της στην ταινία Custody το 2016.

Η Hayden Panettiere ξεκίνησε την καριέρα της σε ηλικία μόλις τεσσάρων ετών, συμμετέχοντας στη σειρά One Life to Live. Έγινε ευρύτερα γνωστή μέσα από τον ρόλο της στη σειρά Heroes, ενώ στη συνέχεια πρωταγωνίστησε στο Nashville ως Juliette Barnes. Στον κινηματογράφο ξεχώρισε ως Kirby Reed στις ταινίες Scream 4 και Scream VI.

Νωρίτερα μέσα στη χρονιά, είχε κυκλοφορήσει την αυτοβιογραφία της This Is Me: A Reckoning, στην οποία μίλησε ανοιχτά για τη μάχη της με την επιλόχεια κατάθλιψη, τον εθισμό, το αλκοόλ και την κατάχρηση ουσιών, ενώ αποκάλυψε και τη bisexual ταυτότητά της.

Στην προσωπική της ζωή, είχε υπάρξει σε σχέση με τον Ουκρανό πρωταθλητή πυγμαχίας Wladimir Klitschko, με τον οποίο απέκτησε την κόρη της, Kaya, το 2014. Ο μικρότερος αδελφός της, Jansen Panettiere, επίσης ηθοποιός, πέθανε τον Φεβρουάριο του 2023, σε ηλικία 28 ετών, από επιπλοκές που σχετίζονταν με την αορτική βαλβίδα.

 

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