Η Jennifer Lawrence επιστρέφει στο σύμπαν του "The Hunger Games" και αποκαλύπτει μια συγκινητική επανένωση με τους συμπρωταγωνιστές της

Γύρισα πίσω στα 13 μου για δύο ώρες: Η συναυλία των Backstreet Boys στο Düsseldorf

Μιλώντας στο podcast Call Her Daddy της Alex Cooper, η Jennifer Lawrence περιέγραψε τη χαρά της που συνεργάστηκε ξανά με την ίδια ομάδα παραγωγής και τους παλιούς συμπρωταγωνιστές της. Όπως ανέφερε, η συνάντησή της με τον Josh Hutcherson ήταν τόσο συναισθηματική, ώστε οι δυο τους παρέμεναν συνεχώς αγκαλιασμένοι. Αποκάλυψε, μάλιστα, με χιούμορ ότι ο Woody Harrelson μπήκε στο δωμάτιο του ξενοδοχείου της από το παράθυρο, όπως θα περίμενε κανείς από τον ίδιο.

Η ηθοποιός θυμήθηκε επίσης ότι το 2013 είχε αντιδράσει στην άρνηση της παραγωγής να της προσφέρει περούκα για το Mockingjay, καθώς είχε κουραστεί να βάφει τα μαλλιά της καστανά. Η αντίδρασή της ήταν να κάνει μόνη της το περίφημο κοντό κούρεμα pixie.

Η νέα ταινία αποτελεί prequel του The Hunger Games και διαδραματίζεται 24 χρόνια πριν από την αρχική ιστορία. Ακολουθεί τον 16χρονο Haymitch Abernathy κατά τη συμμετοχή του στους 50ούς Αγώνες Πείνας, γνωστούς ως Δεύτερο Τέταρτο Εορτασμό.

Τον νεαρό Haymitch υποδύεται ο Joseph Zada, ενώ ο Ralph Fiennes ενσαρκώνει τον President Snow. Η ταινία Sunrise on the Reaping έχει προγραμματιστεί να κυκλοφορήσει στις 20 Νοεμβρίου 2026.