"James Bond": Jack Lowden και Margaret Qualley στα φαβορί για τον 007 και το Bond Girl

Καθώς τα τελικά δοκιμαστικά για τον ρόλο του 007 αναμένεται να ξεκινήσουν, οι στοιχηματικές εταιρείες διαμορφώνουν τις αποδόσεις τους τόσο για τον επόμενο James Bond όσο και για το Bond Girl και τον καλλιτέχνη που θα ερμηνεύσει το τραγούδι τίτλων.

news.team

ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ - ΔΙΕΘΝΗ
Γύρισα πίσω στα 13 μου για δύο ώρες: Η συναυλία των Backstreet Boys στο Düsseldorf

Οι Jack Lowden, Callum Turner και Jack O’Connell διεκδικούν τον ρόλο του νέου James Bond, ενώ οι Margaret Qualley, Sydney Sweeney και Anya Taylor-Joy συγκαταλέγονται στα ονόματα που εξετάζονται για το επόμενο Bond Girl.

Σύμφωνα με τις στοιχηματικές αποδόσεις της Oddschecker, ο Jack Lowden, γνωστός από τη σειρά Slow Horses, προηγείται με πιθανότητες 62%, ενώ ακολουθούν ο Callum Turner με 25% και ο Josh O’Connor με 13%.

Για τον γυναικείο ρόλο, η Margaret Qualley, πρωταγωνίστρια του The Substance, συγκεντρώνει πιθανότητες 33%, με τις Sydney Sweeney και Anya Taylor-Joy να ακολουθούν με 25% η καθεμία. Στη λίστα περιλαμβάνονται επίσης οι Florence Pugh, Zendaya, Margot Robbie και Scarlett Johansson.

Όσον αφορά το τραγούδι της νέας ταινίας του James Bond, η Raye εμφανίζεται ως το επικρατέστερο όνομα, με τις Dua Lipa, Lana Del Rey και Lady Gaga να βρίσκονται επίσης στις προβλέψεις.

Τη νέα ταινία θα σκηνοθετήσει ο Denis Villeneuve, γνωστός από το Dune, ενώ την παραγωγή για την Amazon MGM Studios αναλαμβάνουν οι Amy Pascal και David Heyman

 

Ακολούθησε το Avopolis Network στο Google News

 

Featured

ALBUM REVIEW: Frenzee – Runnin' Amok

ALBUM REVIEW: Frenzee – Runnin' Amok

Με το "Runnin' Amok", οι Frenzee μετατρέπουν την οργή σε τραγούδι και καταθέτουν μία από τις πιο...

clinamen: Η μουσική του τυχαίου στο κέντρο της Αθήνας

Δεκάδες πορσελάνινα μπολ επιπλέουν, συγκρούονται και παράγουν ήχους στο "clinamen", τη μνημειώδη...

Doumani All-Stars: Από το ρεμπέτικο και το punk στη dub διασκευή της "Μπασταρδοκρατίας"

Οι Doumani All-Stars μιλούν για τη dub διασκευή της "Μπασταρδοκρατίας" της Γενιάς του Χάους, τον...

Best of Network

Dead Man’s Bones: O Ryan Gosling ξέθαψε το σκοτεινό μουσικό του alter ego 17 χρόνια μετά
Προτεινόμενο
Dead Man’s Bones: O Ryan Gosling ξέθαψε το σκοτεινό μουσικό του alter ego 17 χρόνια μετά
Platform.gr - Η ζωή όπως τη χτίζεις μέσα στην εικόνα, την τεχνολογία και την ταυτότητά σου. - Platform.gr
27 Οκτωβρίου: Ημέρα Μνήμης για τα κατοικίδια που δεν είναι πια κοντά μας
Προτεινόμενο
27 Οκτωβρίου: Ημέρα Μνήμης για τα κατοικίδια που δεν είναι πια κοντά μας
Platform.gr - Η ζωή όπως τη χτίζεις μέσα στην εικόνα, την τεχνολογία και την ταυτότητά σου. - Platform.gr
Το μωβ είναι το νέο κόκκινο
FASHION TRENDS
Το μωβ είναι το νέο κόκκινο
Fashion: όλα για τη μόδα από το allyou.gr
Η Oxford Street του Λονδίνου γίνεται πεζόδρομος
Προτεινόμενο
Η Oxford Street του Λονδίνου γίνεται πεζόδρομος
Platform.gr - Η ζωή όπως τη χτίζεις μέσα στην εικόνα, την τεχνολογία και την ταυτότητά σου. - Platform.gr
Βρήκα τα essentials της χειμερινής γκαρνταρόμπας στη νέα συνεργασία της Victoria Beckham με την Gap
FASHION NEWS
Βρήκα τα essentials της χειμερινής γκαρνταρόμπας στη νέα συνεργασία της Victoria Beckham με την Gap
Fashion: όλα για τη μόδα από το allyou.gr
Η Miley Cyrus ξύρισε το κεφάλι μιας θαυμάστριάς της μετά τη διάγνωση καρκίνου του μαστού σε στάδιο 3
Προτεινόμενο
Η Miley Cyrus ξύρισε το κεφάλι μιας θαυμάστριάς της μετά τη διάγνωση καρκίνου του μαστού σε στάδιο 3
Platform.gr - Η ζωή όπως τη χτίζεις μέσα στην εικόνα, την τεχνολογία και την ταυτότητά σου. - Platform.gr
Sally Rooney: Της έκοψαν τα βιβλία στη Βρετανία και ο κόσμος έτρεξε να τα αγοράσει
Προτεινόμενο
Sally Rooney: Της έκοψαν τα βιβλία στη Βρετανία και ο κόσμος έτρεξε να τα αγοράσει
Platform.gr - Η ζωή όπως τη χτίζεις μέσα στην εικόνα, την τεχνολογία και την ταυτότητά σου. - Platform.gr
Τελικά δεν ήταν μόνο η ξηρασία: Τι συνέβη πραγματικά με τους Μάγια;
Προτεινόμενο
Τελικά δεν ήταν μόνο η ξηρασία: Τι συνέβη πραγματικά με τους Μάγια;
Platform.gr - Η ζωή όπως τη χτίζεις μέσα στην εικόνα, την τεχνολογία και την ταυτότητά σου. - Platform.gr
Τα 5 πιο στοιχειωμένα ξενοδοχεία της Αμερικής, σύμφωνα με όσους έχουν μείνει εκεί
Προτεινόμενο
Τα 5 πιο στοιχειωμένα ξενοδοχεία της Αμερικής, σύμφωνα με όσους έχουν μείνει εκεί
Platform.gr - Η ζωή όπως τη χτίζεις μέσα στην εικόνα, την τεχνολογία και την ταυτότητά σου. - Platform.gr