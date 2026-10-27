"James Bond": Jack Lowden και Margaret Qualley στα φαβορί για τον 007 και το Bond Girl

Γύρισα πίσω στα 13 μου για δύο ώρες: Η συναυλία των Backstreet Boys στο Düsseldorf

Οι Jack Lowden, Callum Turner και Jack O’Connell διεκδικούν τον ρόλο του νέου James Bond, ενώ οι Margaret Qualley, Sydney Sweeney και Anya Taylor-Joy συγκαταλέγονται στα ονόματα που εξετάζονται για το επόμενο Bond Girl.

Σύμφωνα με τις στοιχηματικές αποδόσεις της Oddschecker, ο Jack Lowden, γνωστός από τη σειρά Slow Horses, προηγείται με πιθανότητες 62%, ενώ ακολουθούν ο Callum Turner με 25% και ο Josh O’Connor με 13%.

Για τον γυναικείο ρόλο, η Margaret Qualley, πρωταγωνίστρια του The Substance, συγκεντρώνει πιθανότητες 33%, με τις Sydney Sweeney και Anya Taylor-Joy να ακολουθούν με 25% η καθεμία. Στη λίστα περιλαμβάνονται επίσης οι Florence Pugh, Zendaya, Margot Robbie και Scarlett Johansson.

Όσον αφορά το τραγούδι της νέας ταινίας του James Bond, η Raye εμφανίζεται ως το επικρατέστερο όνομα, με τις Dua Lipa, Lana Del Rey και Lady Gaga να βρίσκονται επίσης στις προβλέψεις.

Τη νέα ταινία θα σκηνοθετήσει ο Denis Villeneuve, γνωστός από το Dune, ενώ την παραγωγή για την Amazon MGM Studios αναλαμβάνουν οι Amy Pascal και David Heyman.