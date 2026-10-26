H Charli XCX στη νέα ταινία του Martin Scorsese με Leonardo DiCaprio και Jennifer Lawrence

Η Charli XCX συνεχίζει την κινηματογραφική της πορεία, καθώς αναμένεται να συμμετάσχει στη νέα ταινία του Martin Scorsese, What Happens At Night, μαζί με τους Leonardo DiCaprio και Jennifer Lawrence.

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Η ταινία αποτελεί την επόμενη σκηνοθετική δουλειά του Scorsese μετά το Killers Of The Flower Moon και ακολουθεί ένα παντρεμένο ζευγάρι Αμερικανών που ταξιδεύει σε μια χιονισμένη ευρωπαϊκή πόλη για να υιοθετήσει ένα μωρό. Σύμφωνα με το Variety, η Charli XCX θα εμφανιστεί σε έναν σύντομο ρόλο στο γοτθικό ψυχολογικό δράμα.

Η τραγουδίστρια έχει ήδη συμμετάσχει στις ταινίες The Moment, 100 Nights Of Hero, Erupcja και I Want Your Sex της Olivia Wilde, ενώ έχει επιβεβαιωθεί και η παρουσία της στο The Gallerist, δίπλα στη Natalie Portman.

Η νέα συνεργασία της με τον Martin Scorsese έρχεται μετά την εμφάνιση του σκηνοθέτη στο εξώφυλλο του άλμπουμ της Music, Fashion, Film. Η ίδια έχει δηλώσει ότι θέλει να μαθαίνει μέσα από την υποκριτική, ενώ ο M. Night Shyamalan την έχει χαρακτηρίσει «αληθινή καλλιτέχνιδα», επαινώντας παράλληλα την αγάπη της για τον κινηματογράφο.

 

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