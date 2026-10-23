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"Michael": Ο Jaafar Jackson μιλά για τις σκηνές που κόπηκαν και τις καταγγελίες κατά του Michael Jackson

Ο Jaafar Jackson, που υποδύεται τον Michael Jackson στη βιογραφική ταινία Michael, αποκάλυψε ότι σημαντικό υλικό σχετικά με τις καταγγελίες σεξουαλικής κακοποίησης αφαιρέθηκε από την τελική εκδοχή της ταινίας.

news.team

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Η ταινία κυκλοφόρησε τον Απρίλιο, καταγράφοντας την πορεία του τραγουδιστή από τους Jackson 5 έως την παγκόσμια καταξίωσή του. Παρά την εμπορική επιτυχία της, με εισπράξεις άνω του 1 δισ. δολαρίων, δεν περιλαμβάνει αναφορές στις καταγγελίες, οι οποίες υπήρχαν στο αρχικό σενάριο.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Variety, ένας νομικός περιορισμός σχετικά με τον Jordan Chandler - έναν από τους καταγγέλλοντες - οδήγησε σε αλλαγές στην παραγωγή και σε επαναληπτικά γυρίσματα κόστους 15 εκατ. δολαρίων. Η τελική εκδοχή επικεντρώθηκε περισσότερο στη σχέση του Michael Jackson με τον πατέρα του, Joe Jackson, τον οποίο υποδύεται ο Colman Domingo.

Ο Jaafar Jackson ανέφερε ότι η αφαίρεση σκηνών αποτελεί συνηθισμένο μέρος της κινηματογραφικής διαδικασίας και πως η εμπειρία τον βοήθησε να εξελιχθεί ως ηθοποιός. 

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η παρακολούθηση μιας ταινίας που αφορά την οικογένειά του μπορεί να προκαλέσει ανάμεικτα συναισθήματα, καθώς είναι δύσκολο να αποτυπωθεί η πραγματικότητα μιας οικογένειας μέσα σε δύο ώρες. Ωστόσο, χαρακτήρισε εξαιρετική την ανταπόκριση των συγγενών του στην ταινία.

Στην ίδια συνέντευξη, ο Jaafar Jackson θυμήθηκε τις παιδικές στιγμές με τον θείο του, αποκαλύπτοντας ότι ζητούσε συχνά γλυκά από εκείνον και ότι περνούσαν χρόνο παίζοντας βιντεοπαιχνίδια και κρυφτό.

Τον Αύγουστο επιβεβαιώθηκε ότι το Michael θα αποκτήσει σίκουελ. Ο Jaafar Jackson εκτίμησε ότι η συνέχεια θα εξετάσει τις καταγγελίες από την πλευρά του τραγουδιστή, διευκρινίζοντας, ωστόσο, ότι δεν έχει λάβει ακόμη συγκεκριμένες πληροφορίες για την παραγωγή. Δήλωσε πάντως έτοιμος να επιστρέψει στον ρόλο του Michael Jackson.

 

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