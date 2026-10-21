Το "Nevermind" των Nirvana μόλις άφησε πίσω του το "Back in Black" των AC/DC

Τριάντα πέντε χρόνια μετά την κυκλοφορία του, το Nevermind συνεχίζει να μεγαλώνει τον μύθο του. Το εμβληματικό άλμπουμ των Nirvana ξεπέρασε σε συνολικές πωλήσεις το Back in Black των AC/DC και πλέον βρίσκεται στην 6η θέση των best-selling albums όλων των εποχών.

Η κατάταξη προέρχεται από τη ChartMasters, η οποία δεν μετρά μόνο τις παραδοσιακές πωλήσεις δίσκων, αλλά συνυπολογίζει φυσικές πωλήσεις, digital downloads και streams, δημιουργώντας έναν συνολικό δείκτη που ονομάζεται Equivalent Album Sales (EAS). Στον υπολογισμό μπαίνουν επίσης singles και τραγούδια που έχουν συμπεριληφθεί σε συλλογές και greatest hits.

Και κάπως έτσι, το Nevermind βρίσκεται πλέον στις 66.832.000 EAS, μόλις 1.000 μονάδες πάνω από το Back in Black, που βρίσκεται στις 66.831.000. Η διαφορά είναι σχεδόν αστεία μικρή, αλλά αρκετή για να αλλάξει τη θέση των δύο δίσκων στην ιστορική κατάταξη.

Η εικόνα γίνεται ακόμη πιο ενδιαφέρουσα αν κοιτάξει κανείς τι άφησαν πίσω τους οι Nirvana. Το The Dark Side of the Moon των Pink Floyd, ένα από τα πιο διαχρονικά εμπορικά φαινόμενα στην ιστορία της μουσικής, βρίσκεται πλέον στην 8η θέση με 63.623.000 EAS. Πάνω από το Nevermind συναντάμε μόλις δύο ακόμη rock albums: το Hotel California των Eagles και το Rumours των Fleetwood Mac.

Υπάρχει, βέβαια, μια μικρή αλλά σημαντική λεπτομέρεια. Αν μιλάμε αποκλειστικά για φυσικές πωλήσεις, το Back in Black εξακολουθεί να έχει το πάνω χέρι, με περίπου 37 εκατομμύρια αντίτυπα έναντι 30 εκατομμυρίων του Nevermind. Η διαφορά ανατρέπεται όταν μπαίνουν στην εξίσωση τα streams, τα digital singles και οι υπόλοιπες κατηγορίες που χρησιμοποιεί η ChartMasters.

Και υπάρχει κάτι σχεδόν ειρωνικό στο γεγονός ότι το Nevermind προσπερνά ακριβώς το Back in Black. Ο Kurt Cobain είχε αναφέρει κάποτε ότι είχε κάνει μαθήματα κιθάρας για μόλις δύο ημέρες στο γυμνάσιο, προκειμένου να μάθει να παίζει το ομώνυμο τραγούδι των AC/DC.

Με τα σημερινά δεδομένα, λοιπόν, το Nevermind δεν είναι απλώς ένας από τους σημαντικότερους δίσκους της δεκαετίας του ’90. Είναι πλέον και το έκτο εμπορικότερο άλμπουμ όλων των εποχών, αφήνοντας πίσω του μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα στην ιστορία του rock.

Τα 10 εμπορικότερα albums όλων των εποχών σύμφωνα με τη ChartMasters