Spotify Vs AI: 50 εκατ. "slop tracks" αφαιρέθηκαν από τις προτάσεις του

Το Spotify ανακοίνωσε ότι μέσα στους τελευταίους έξι μήνες απομάκρυνε περίπου 50 εκατομμύρια "slop tracks" από το σύστημα προτάσεών του, επιχειρώντας να περιορίσει τη μαζική διοχέτευση πρόχειρου, ανεπιθύμητου ή παραπλανητικού περιεχομένου στις εξατομικευμένες λίστες των χρηστών.

FYI: Ο όρος "AI slop" χρησιμοποιείται συνήθως για μουσική που παράγεται μαζικά και με ελάχιστη ανθρώπινη δημιουργική παρέμβαση, συχνά με σκοπό την εκμετάλλευση των αλγορίθμων και τη συγκέντρωση streams.

Η παρέμβαση δεν σημαίνει ότι και τα 50 εκατομμύρια κομμάτια διαγράφηκαν από την πλατφόρμα. Το Spotify τα απέκλεισε από τις αλγοριθμικές προτάσεις και δεν τα εντάσσει στις playlists που επιμελούνται οι συντάκτες του, περιορίζοντας δραστικά τις πιθανότητες να εμφανιστούν σε ακροατές που δεν τα αναζήτησαν. Η εταιρεία εξήγησε ότι μελέτησε ποια τραγούδια οι χρήστες προσπερνούσαν συστηματικά, αγνοούσαν ή δήλωναν ότι δεν ήθελαν να ακούν. Από την ανάλυση προέκυψε ότι μεγάλο μέρος τους είχε ήδη αναγνωριστεί ως spam ή χαμηλής ποιότητας περιεχόμενο. Μετά τις αλλαγές στο σύστημα προτάσεων, το Spotify υποστηρίζει ότι μειώθηκαν αισθητά τα παράπονα για τέτοιου είδους μουσική.

Για τον εντοπισμό των επίμαχων κομματιών εξετάζονται διαφορετικοί παράγοντες: η συμπεριφορά των ακροατών, τα μοτίβα με τα οποία πραγματοποιούνται οι μεταφορτώσεις και στοιχεία από εξωτερικά εργαλεία ανίχνευσης περιεχομένου που έχει δημιουργηθεί με τεχνητή νοημοσύνη.

Άλλο ο περιορισμός, άλλο η διαγραφή

Η διάκριση έχει σημασία, καθώς η συγκεκριμένη ανακοίνωση αφορά την ορατότητα και τη διάδοση των κομματιών. Αντίθετα, την προηγούμενη χρονιά το Spotify είχε αναφέρει ότι διέγραψε ολοκληρωτικά 75 εκατομμύρια “spammy” τραγούδια από τον κατάλογό του. O όρος αυτός δεν περιγράφει συλλήβδην κάθε μουσική που δημιουργήθηκε με τη βοήθεια AI, αλλά περιεχόμενο που ανεβαίνει με πρακτικές σχεδιασμένες να χειραγωγούν το σύστημα: μαζικές μεταφορτώσεις, πολλαπλά αντίγραφα του ίδιου ή σχεδόν ίδιου κομματιού, παραπλανητικούς τίτλους και λέξεις-κλειδιά για καλύτερη εμφάνιση στις αναζητήσεις, καθώς και τεχνητά σύντομα tracks που επιχειρούν να αυξήσουν τον αριθμό των streams και τα έσοδα από δικαιώματα.

Μόλις τον περασμένο Αύγουστο, η πλατφόρμα έθεσε σε εφαρμογή και το σύστημα “AI Personas”, μέσω του οποίου επισημαίνονται τα μουσικά acts που έχουν δημιουργηθεί με τεχνητή νοημοσύνη. Τα τραγούδια αυτών των ψηφιακών «δημιουργών» εξαιρούνται εξ ορισμού από τις αλγοριθμικές προτάσεις και τις editorial playlists, χωρίς αυτό να σημαίνει απαραιτήτως ότι αφαιρούνται από την υπηρεσία.

Με τη νέα κίνηση, το Spotify βάζει ένα σαφέστερο όριο στη μαζική παραγωγή κομματιών που καταλαμβάνουν χώρο στις προτάσεις, ενώ δεν προκαλούν το ενδιαφέρον των χρηστών.