30 Years Avopolis Party

 

Πληροφορίες

Αυτοί είναι οι 50 rock και metal καλλιτέχνες με τα περισσότερα streams στο Spotify

Ποιοι έχουν τα περισσότερα streams στην πλατφόρμα και ποια ονόματα συνεχίζουν να κερδίζουν τη μάχη της ακρόασης το 2026;

Σοφία Θεοδώρα Γιλτίζη

Αν υπάρχει ένας τρόπος να μετρήσεις την πραγματική δύναμη ενός rock ή metal ονόματος σήμερα, αυτός μάλλον δεν βρίσκεται μόνο στις πωλήσεις δίσκων ή στα εισιτήρια των συναυλιών. Βρίσκεται και στο πόσες φορές κάποιος πατάει play.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ChartMasters συγκεντρώσαμε τους 50 rock και metal καλλιτέχνες με τα περισσότερα streams στην ιστορία του Spotify, με τα στοιχεία να αφορούν τον Οκτώβριο του 2026. Η κατάταξη αλλάζει διαρκώς, αφού το ChartMasters ενημερώνει τα δεδομένα καθημερινά. 

Υπάρχει, μάλιστα, μια σημαντική λεπτομέρεια: η λίστα αφορά αποκλειστικά τα streams στο Spotify από την έναρξη της πλατφόρμας, επομένως δεν αποτελεί συνολική μέτρηση δημοφιλίας ή πωλήσεων. Το Spotify ξεκίνησε το 2006 και έφτασε στις ΗΠΑ το 2011, γεγονός που σημαίνει ότι οι παλαιότεροι καλλιτέχνες έχουν αποκτήσει μεγάλο μέρος της σημερινής τους επίδοσης μέσα από τον κατάλογό τους και όχι απαραίτητα από νέες κυκλοφορίες.

Και εδώ βρίσκεται το ενδιαφέρον. Η streaming εποχή έχει ανακατέψει αρκετά την τράπουλα. Καλλιτέχνες που κάποτε απευθύνονταν κυρίως σε συγκεκριμένο rock ή metal κοινό έχουν πλέον τη δυνατότητα να συγκεντρώνουν δισεκατομμύρια ακροάσεις από διαφορετικές γενιές και διαφορετικές χώρες.

Η λίστα του Loudwire βασίζεται στην παγκόσμια κατάταξη του ChartMasters και περιλαμβάνει συνολικά 50 ονόματα από τον χώρο του rock και του metal. 

Ανάμεσα στους καλλιτέχνες που πρωταγωνιστούν βρίσκονται μερικά από τα πιο αναγνωρίσιμα ονόματα στην ιστορία της κιθαριστικής μουσικής, από τους Metallica, Linkin Park και Queen μέχρι τους Nirvana, Red Hot Chili Peppers, AC/DC, Guns N' Roses και Pink Floyd.

Δεν είναι τυχαίο, άλλωστε, ότι ορισμένα τραγούδια έχουν εξελιχθεί σε πραγματικές streaming μηχανές. Το Numb, το In the End, το Smells Like Teen Spirit, το Bohemian Rhapsody και δεκάδες ακόμη κομμάτια συνεχίζουν να βρίσκουν καθημερινά καινούργιο κοινό, πολλά χρόνια μετά την πρώτη τους κυκλοφορία.

Και το φαινόμενο δεν περιορίζεται στους κλασικούς του είδους. Η άνοδος νεότερων καλλιτεχνών και συγκροτημάτων δείχνει ότι το Spotify έχει γίνει ένας διαφορετικός τρόπος για να μετράμε τη διάρκεια ενός rock τραγουδιού. Ένα κομμάτι που κάποτε χρειαζόταν ραδιόφωνο, το MTV ή μια θέση σε ένα CD player μπορεί σήμερα να επιστρέψει στην επικαιρότητα μέσα από playlists, social media ή απλώς επειδή ένας νεότερος ακροατής το ανακάλυψε τυχαία.

Αυτό κάνει και τη συγκεκριμένη λίστα ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα: δεν καταγράφει απλώς ποιοι ήταν τεράστιοι κάποτε, αλλά ποιοι εξακολουθούν να ακούγονται σήμερα.

Και, όπως συμβαίνει πάντα με τέτοιες κατατάξεις, το παιχνίδι δεν τελειώνει εδώ. Τα streams ανεβαίνουν καθημερινά, οπότε η σειρά μπορεί να αλλάξει ξανά πολύ σύντομα.

most streamed rock metal artists spotify

 

Ακολούθησε το Avopolis Network στο Google News

 

Διαβάστε Ακόμα

Αυτοί είναι οι 50 rock και metal καλλιτέχνες με τα περισσότερα streams στο Spotify

Ποιοι έχουν τα περισσότερα streams στην πλατφόρμα και ποια ονόματα συνεχίζουν να κερδίζουν τη μάχη της...
Spotify Vs AI: 50 εκατ. "slop tracks" αφαιρέθηκαν από τις προτάσεις του

Spotify Vs AI: 50 εκατ. "slop tracks" αφαιρέθηκαν από τις προτάσεις του

Η πλατφόρμα περιόρισε τη διάδοση μαζικά παραγόμενων και ανεπιθύμητων κομματιών, αξιοποιώντας τις...

Το "Nevermind" των Nirvana μόλις άφησε πίσω του το "Back in Black" των AC/DC

Ο δίσκος που άλλαξε το rock των ’90s ανεβαίνει ακόμη πιο ψηλά στη λίστα με τα εμπορικότερα άλμπουμ όλων των εποχών.

Featured

Το "Nevermind" των Nirvana μόλις άφησε πίσω του το "Back in Black" των AC/DC

Ο δίσκος που άλλαξε το rock των ’90s ανεβαίνει ακόμη πιο ψηλά στη λίστα με τα εμπορικότερα άλμπουμ όλων των εποχών.

Ο "χαμαιλεοντισμός" του David Bowie γεννάει μία διεθνή παράσταση χορού

Το “Subject to Change – A Dance for David Bowie” θα κάνει παγκόσμια πρεμιέρα το 2028, μεταφέροντας στη σκηνή τα τραγούδια,...
Οι Beatles επιστρέφουν στο Liverpool: Νέο μουσείο-εμπειρία 9.300 τ.μ. ανοίγει το 2028

Οι Beatles επιστρέφουν στο Liverpool: Νέο μουσείο-εμπειρία 9.300 τ.μ. ανοίγει το 2028

Το Liverpool ετοιμάζει μια νέα, καθηλωτική εμπειρία αφιερωμένη στους Beatles, με τον Paul...

Best of Network

Rachel Ojuromi: Από τους δρόμους του Λάγος στο catwalk του οίκου Chanel
FASHION NEWS
Rachel Ojuromi: Από τους δρόμους του Λάγος στο catwalk του οίκου Chanel
Fashion: όλα για τη μόδα από το allyou.gr
Η AI αντέγραψε το "Storm" και ο Romain Gavras δεν είναι καθόλου χαρούμενος
Προτεινόμενο
Η AI αντέγραψε το "Storm" και ο Romain Gavras δεν είναι καθόλου χαρούμενος
Platform.gr - Η ζωή όπως τη χτίζεις μέσα στην εικόνα, την τεχνολογία και την ταυτότητά σου. - Platform.gr
Η Μόνα Λίζα απέκτησε ουλές μαστεκτομής σε ένα mural που μιλά για τον καρκίνο του μαστού
Προτεινόμενο
Η Μόνα Λίζα απέκτησε ουλές μαστεκτομής σε ένα mural που μιλά για τον καρκίνο του μαστού
Platform.gr - Η ζωή όπως τη χτίζεις μέσα στην εικόνα, την τεχνολογία και την ταυτότητά σου. - Platform.gr
Athens Fashion Week 2026: Η μόδα συναντά τη δημιουργικότητα και στηρίζει την πρόληψη του καρκίνου του μαστού
FASHION NEWS
Athens Fashion Week 2026: Η μόδα συναντά τη δημιουργικότητα και στηρίζει την πρόληψη του καρκίνου του μαστού
Fashion: όλα για τη μόδα από το allyou.gr
Halloween: Η αξιολάτρευτη ετήσια παρέλαση των σκύλων στο East Village
Προτεινόμενο
Halloween: Η αξιολάτρευτη ετήσια παρέλαση των σκύλων στο East Village
Platform.gr - Η ζωή όπως τη χτίζεις μέσα στην εικόνα, την τεχνολογία και την ταυτότητά σου. - Platform.gr
Η Φινλανδία λιώνει με 6 κουταβάκια που κάνουν live streaming όλο το 24ωρο – Κι εμείς μαζί
Προτεινόμενο
Η Φινλανδία λιώνει με 6 κουταβάκια που κάνουν live streaming όλο το 24ωρο – Κι εμείς μαζί
Platform.gr - Η ζωή όπως τη χτίζεις μέσα στην εικόνα, την τεχνολογία και την ταυτότητά σου. - Platform.gr
Ο Paul Smith επανερμηνεύει το βρετανικό country style στη νέα συλλογή Paul Smith Loves Barbour
FASHION NEWS
Ο Paul Smith επανερμηνεύει το βρετανικό country style στη νέα συλλογή Paul Smith Loves Barbour
Fashion: όλα για τη μόδα από το allyou.gr
Ο Elon Musk υπόσχεται μία μετοχή της SpaceX σε κάθε παιδί στις ΗΠΑ
Προτεινόμενο
Ο Elon Musk υπόσχεται μία μετοχή της SpaceX σε κάθε παιδί στις ΗΠΑ
Platform.gr - Η ζωή όπως τη χτίζεις μέσα στην εικόνα, την τεχνολογία και την ταυτότητά σου. - Platform.gr
Η Beyoncé ξαναβρίσκεται στο στόχαστρο για το "Alien Superstar"
Προτεινόμενο
Η Beyoncé ξαναβρίσκεται στο στόχαστρο για το "Alien Superstar"
Platform.gr - Η ζωή όπως τη χτίζεις μέσα στην εικόνα, την τεχνολογία και την ταυτότητά σου. - Platform.gr