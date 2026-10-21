Αυτοί είναι οι 50 rock και metal καλλιτέχνες με τα περισσότερα streams στο Spotify

Αν υπάρχει ένας τρόπος να μετρήσεις την πραγματική δύναμη ενός rock ή metal ονόματος σήμερα, αυτός μάλλον δεν βρίσκεται μόνο στις πωλήσεις δίσκων ή στα εισιτήρια των συναυλιών. Βρίσκεται και στο πόσες φορές κάποιος πατάει play.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ChartMasters συγκεντρώσαμε τους 50 rock και metal καλλιτέχνες με τα περισσότερα streams στην ιστορία του Spotify, με τα στοιχεία να αφορούν τον Οκτώβριο του 2026. Η κατάταξη αλλάζει διαρκώς, αφού το ChartMasters ενημερώνει τα δεδομένα καθημερινά.

Υπάρχει, μάλιστα, μια σημαντική λεπτομέρεια: η λίστα αφορά αποκλειστικά τα streams στο Spotify από την έναρξη της πλατφόρμας, επομένως δεν αποτελεί συνολική μέτρηση δημοφιλίας ή πωλήσεων. Το Spotify ξεκίνησε το 2006 και έφτασε στις ΗΠΑ το 2011, γεγονός που σημαίνει ότι οι παλαιότεροι καλλιτέχνες έχουν αποκτήσει μεγάλο μέρος της σημερινής τους επίδοσης μέσα από τον κατάλογό τους και όχι απαραίτητα από νέες κυκλοφορίες.

Και εδώ βρίσκεται το ενδιαφέρον. Η streaming εποχή έχει ανακατέψει αρκετά την τράπουλα. Καλλιτέχνες που κάποτε απευθύνονταν κυρίως σε συγκεκριμένο rock ή metal κοινό έχουν πλέον τη δυνατότητα να συγκεντρώνουν δισεκατομμύρια ακροάσεις από διαφορετικές γενιές και διαφορετικές χώρες.

Η λίστα του Loudwire βασίζεται στην παγκόσμια κατάταξη του ChartMasters και περιλαμβάνει συνολικά 50 ονόματα από τον χώρο του rock και του metal.

Ανάμεσα στους καλλιτέχνες που πρωταγωνιστούν βρίσκονται μερικά από τα πιο αναγνωρίσιμα ονόματα στην ιστορία της κιθαριστικής μουσικής, από τους Metallica, Linkin Park και Queen μέχρι τους Nirvana, Red Hot Chili Peppers, AC/DC, Guns N' Roses και Pink Floyd.

Δεν είναι τυχαίο, άλλωστε, ότι ορισμένα τραγούδια έχουν εξελιχθεί σε πραγματικές streaming μηχανές. Το Numb, το In the End, το Smells Like Teen Spirit, το Bohemian Rhapsody και δεκάδες ακόμη κομμάτια συνεχίζουν να βρίσκουν καθημερινά καινούργιο κοινό, πολλά χρόνια μετά την πρώτη τους κυκλοφορία.

Και το φαινόμενο δεν περιορίζεται στους κλασικούς του είδους. Η άνοδος νεότερων καλλιτεχνών και συγκροτημάτων δείχνει ότι το Spotify έχει γίνει ένας διαφορετικός τρόπος για να μετράμε τη διάρκεια ενός rock τραγουδιού. Ένα κομμάτι που κάποτε χρειαζόταν ραδιόφωνο, το MTV ή μια θέση σε ένα CD player μπορεί σήμερα να επιστρέψει στην επικαιρότητα μέσα από playlists, social media ή απλώς επειδή ένας νεότερος ακροατής το ανακάλυψε τυχαία.

Αυτό κάνει και τη συγκεκριμένη λίστα ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα: δεν καταγράφει απλώς ποιοι ήταν τεράστιοι κάποτε, αλλά ποιοι εξακολουθούν να ακούγονται σήμερα.

Και, όπως συμβαίνει πάντα με τέτοιες κατατάξεις, το παιχνίδι δεν τελειώνει εδώ. Τα streams ανεβαίνουν καθημερινά, οπότε η σειρά μπορεί να αλλάξει ξανά πολύ σύντομα.