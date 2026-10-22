Bicep: Flex στο dancefloor με ακόμη τρία νέα κομμάτια

Αυτή την περίοδο, οι Bicep ανεβάζουν με άνεση τα bars και κυκλοφορούν ταυτόχρονα τρία νέα τραγούδια. Πρόλογοι στο νέο τους album, Slug, που αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 29 Ιανουαρίου 2027, από τη Ninja Tune.

Ο νέος δίσκος του βορειοϊρλανδικού electronic duo, ο πρώτος μετά το Isles του 2021, συνοδεύεται από δυνατό networking, καθώς οι Matt McBriar και Andy Ferguson επιχειρούν να διευρύνουν μέσα από αρκετές συνεργασίες τον γνώριμο ήχο τους.

Απόδειξη τα τρία νέα κομμάτια: Στο “Gas” συμμετέχουν οι Lauren Duffus και SOARR, στο “Ultra” οι Eartheater και Saskia και στο “Equarium” η Kehina. Στο Slug θα συμμετέχουν, επίσης, οι Clark, George Riley και Sassy 009, μεταξύ άλλων.

Τα ηχητικά και οπτικά τρίπτυχα του νέου δίσκου

Τα videos των τριών νέων τραγουδιών συνθέτουν μία ενιαία ταινία μικρού μήκους, σε σκηνοθεσία Young Replicant, με θέμα τους εκτροφείς και λάτρεις των περιστεριών – ένα ακόμη απρόσμενο visual story, για ένα project που φαίνεται αποφασισμένο να κινηθεί πέρα από τις ασφαλείς περιοχές της club electronica.

«Για αυτόν τον δίσκο θέλαμε πραγματικά να διευρύνουμε σε πολύ μεγάλο βαθμό αυτό που κάνουμε», αναφέρουν οι Bicep. «Θέλαμε να δημιουργήσουμε ένα πιο ποικιλόμορφο album από τα προηγούμενα και να ξεπεράσουμε όσα μπορεί να περιμένει ο κόσμος ότι θα ακούσει από εμάς».

Η νέα περίοδος του duo είχε αρχίσει να αποκαλύπτεται έναν μήνα νωρίτερα, πάλι με την ταυτόχρονη κυκλοφορία των singles “Air”, “Lemonder” και “Viper”. Οι Bicep είχαν από τότε μιλήσει για «την αρχή ενός νέου κεφαλαίου», χάρη στη μετακόμισή τους σε νέο studio και τη δημιουργία του δικού τους vocal booth, το οποία άλλαξαν ουσιαστικά τον τρόπο με τον οποίο δουλεύουν. Για τη συνεργασία τους με τον Clark, τον οποίο περιγράφουν ως έναν από τους αγαπημένους τους παραγωγούς όλων των εποχών, πρόσθεσαν ότι έδωσε μια νέα διάσταση στο project και τους ώθησε προς το επόμενο επίπεδο, χωρίς να χαθεί ο βασικός τους άξονας.

Όπως και τώρα, τα videos των τριών πρώτων singles αποτέλεσαν τρία κεφάλαια μιας ιστορίας, σκηνοθετημένα από τον παλαιστινιοαμερικανό σκηνοθέτη Ryan Doubiago. Η κάμερά του ακολουθούσε δύο πραγματικές βρετανικές ομάδες στη διάρκεια ενός ολόκληρου 24ώρου. Από την προετοιμασία ενός free party στην αγγλική ύπαιθρο, μέχρι την έκρηξη της βραδιάς και τις τελευταίες εικόνες μετά την ανατολή του ήλιου. Στόχος ήταν να καταγραφεί η ενωτική δύναμη της βρετανικής rave κουλτούρας, σε μία εποχή κατά την οποία, σύμφωνα με τον Doubiago, η club κουλτούρα ωθείται όλο και περισσότερο στο περιθώριο.



Με τόση θεωρία που βάλαμε σε αυτό το άρθρο, κολλάει μια χαρά η ανεκτίμητη ατάκα του Γιώργου Κωνσταντίνου (παραφρασμένη): Δεν θέλω να το μάθω, θέλω να το χορέψω.