30 Years Avopolis Party

 

Πληροφορίες

Bicep: Flex στο dancefloor με ακόμη τρία νέα κομμάτια

Οι ιρλανδοί DJs ανακοίνωσαν πως το νέο τους album έρχεται τον Ιανουάριο, με συμμετοχές των Eartheater, Clark, George Riley, Lauren Duffus και Sassy 009.

Δέσποινα Σακελλαρίδη

Αυτή την περίοδο, οι Bicep ανεβάζουν με άνεση τα bars και κυκλοφορούν ταυτόχρονα τρία νέα τραγούδια. Πρόλογοι στο νέο τους album, Slug, που αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 29 Ιανουαρίου 2027, από τη Ninja Tune.

Ο νέος δίσκος του βορειοϊρλανδικού electronic duo, ο πρώτος μετά το Isles του 2021, συνοδεύεται από δυνατό networking, καθώς οι Matt McBriar και Andy Ferguson επιχειρούν να διευρύνουν μέσα από αρκετές συνεργασίες τον γνώριμο ήχο τους.

Απόδειξη τα τρία νέα κομμάτια: Στο “Gas” συμμετέχουν οι Lauren Duffus και SOARR, στο “Ultra” οι Eartheater και Saskia και στο “Equarium” η Kehina. Στο Slug θα συμμετέχουν, επίσης, οι Clark, George Riley και Sassy 009, μεταξύ άλλων.

Τα ηχητικά και οπτικά τρίπτυχα του νέου δίσκου

Τα videos των τριών νέων τραγουδιών συνθέτουν μία ενιαία ταινία μικρού μήκους, σε σκηνοθεσία Young Replicant, με θέμα τους εκτροφείς και λάτρεις των περιστεριών – ένα ακόμη απρόσμενο visual story, για ένα project που φαίνεται αποφασισμένο να κινηθεί πέρα από τις ασφαλείς περιοχές της club electronica.

«Για αυτόν τον δίσκο θέλαμε πραγματικά να διευρύνουμε σε πολύ μεγάλο βαθμό αυτό που κάνουμε», αναφέρουν οι Bicep. «Θέλαμε να δημιουργήσουμε ένα πιο ποικιλόμορφο album από τα προηγούμενα και να ξεπεράσουμε όσα μπορεί να περιμένει ο κόσμος ότι θα ακούσει από εμάς».

Η νέα περίοδος του duo είχε αρχίσει να αποκαλύπτεται έναν μήνα νωρίτερα, πάλι με την ταυτόχρονη κυκλοφορία των singles “Air”, “Lemonder” και “Viper”. Οι Bicep είχαν από τότε μιλήσει για «την αρχή ενός νέου κεφαλαίου», χάρη στη μετακόμισή τους σε νέο studio και τη δημιουργία του δικού τους vocal booth, το οποία άλλαξαν ουσιαστικά τον τρόπο με τον οποίο δουλεύουν. Για τη συνεργασία τους με τον Clark, τον οποίο περιγράφουν ως έναν από τους αγαπημένους τους παραγωγούς όλων των εποχών, πρόσθεσαν ότι έδωσε μια νέα διάσταση στο project και τους ώθησε προς το επόμενο επίπεδο, χωρίς να χαθεί ο βασικός τους άξονας.

Όπως και τώρα, τα videos των τριών πρώτων singles αποτέλεσαν τρία κεφάλαια μιας ιστορίας, σκηνοθετημένα από τον παλαιστινιοαμερικανό σκηνοθέτη Ryan Doubiago. Η κάμερά του ακολουθούσε δύο πραγματικές βρετανικές ομάδες στη διάρκεια ενός ολόκληρου 24ώρου. Από την προετοιμασία ενός free party στην αγγλική ύπαιθρο, μέχρι την έκρηξη της βραδιάς και τις τελευταίες εικόνες μετά την ανατολή του ήλιου. Στόχος ήταν να καταγραφεί η ενωτική δύναμη της βρετανικής rave κουλτούρας, σε μία εποχή κατά την οποία, σύμφωνα με τον Doubiago, η club κουλτούρα ωθείται όλο και περισσότερο στο περιθώριο.

Με τόση θεωρία που βάλαμε σε αυτό το άρθρο, κολλάει μια χαρά η ανεκτίμητη ατάκα του Γιώργου Κωνσταντίνου (παραφρασμένη): Δεν θέλω να το μάθω, θέλω να το χορέψω.

 

Ακολούθησε το Avopolis Network στο Google News

 

Διαβάστε Ακόμα

Ο Ozzy και οι Black Sabbath επιστρέφουν για το τελευταίο τους αντίο μέσα από το "Back To The Beginning"

Η πρεμιέρα του πολυαναμενόμενου concert film συγκέντρωσε φίλους, συνοδοιπόρους και μερικά από τα...

Η Hayley Williams πήρε θέση για τους Fontaines D.C. και δεν μάσησε τα λόγια της

Υπερασπίστηκε το Dopamine Chamber απέναντι σε όσους δυσκολεύονται να αποδεχτούν τις διαφορετικές...

Bicep: Flex στο dancefloor με ακόμη τρία νέα κομμάτια

Οι ιρλανδοί DJs ανακοίνωσαν πως το νέο τους album έρχεται τον Ιανουάριο, με συμμετοχές των...

Featured

Το "Nevermind" των Nirvana μόλις άφησε πίσω του το "Back in Black" των AC/DC

Ο δίσκος που άλλαξε το rock των ’90s ανεβαίνει ακόμη πιο ψηλά στη λίστα με τα εμπορικότερα άλμπουμ όλων των εποχών.

Ο "χαμαιλεοντισμός" του David Bowie γεννάει μία διεθνή παράσταση χορού

Το “Subject to Change – A Dance for David Bowie” θα κάνει παγκόσμια πρεμιέρα το 2028, μεταφέροντας στη σκηνή τα τραγούδια,...
Οι Beatles επιστρέφουν στο Liverpool: Νέο μουσείο-εμπειρία 9.300 τ.μ. ανοίγει το 2028

Οι Beatles επιστρέφουν στο Liverpool: Νέο μουσείο-εμπειρία 9.300 τ.μ. ανοίγει το 2028

Το Liverpool ετοιμάζει μια νέα, καθηλωτική εμπειρία αφιερωμένη στους Beatles, με τον Paul...

Best of Network

Η εμβληματική Alpha Bag του Pierre Hardy αποκτά ελληνική ταυτότητα με την υπογραφή Zeus+Δione
FASHION NEWS
Η εμβληματική Alpha Bag του Pierre Hardy αποκτά ελληνική ταυτότητα με την υπογραφή Zeus+Δione
Fashion: όλα για τη μόδα από το allyou.gr
Το 49% της Gen Z αποφεύγει να χορεύει, από φόβο μήπως εμφανιστεί στα social media
Προτεινόμενο
Το 49% της Gen Z αποφεύγει να χορεύει, από φόβο μήπως εμφανιστεί στα social media
Platform.gr - Η ζωή όπως τη χτίζεις μέσα στην εικόνα, την τεχνολογία και την ταυτότητά σου. - Platform.gr
Weird news: Γιατί ψάχνει πετάλια κιθάρας ο Γιώργος Λάνθιμος στην Αθήνα;
Προτεινόμενο
Weird news: Γιατί ψάχνει πετάλια κιθάρας ο Γιώργος Λάνθιμος στην Αθήνα;
Platform.gr - Η ζωή όπως τη χτίζεις μέσα στην εικόνα, την τεχνολογία και την ταυτότητά σου. - Platform.gr
Rachel Ojuromi: Από τους δρόμους του Λάγος στο catwalk του οίκου Chanel
FASHION NEWS
Rachel Ojuromi: Από τους δρόμους του Λάγος στο catwalk του οίκου Chanel
Fashion: όλα για τη μόδα από το allyou.gr
Η AI αντέγραψε το "Storm" και ο Romain Gavras δεν είναι καθόλου χαρούμενος
Προτεινόμενο
Η AI αντέγραψε το "Storm" και ο Romain Gavras δεν είναι καθόλου χαρούμενος
Platform.gr - Η ζωή όπως τη χτίζεις μέσα στην εικόνα, την τεχνολογία και την ταυτότητά σου. - Platform.gr
Η Μόνα Λίζα απέκτησε ουλές μαστεκτομής σε ένα mural που μιλά για τον καρκίνο του μαστού
Προτεινόμενο
Η Μόνα Λίζα απέκτησε ουλές μαστεκτομής σε ένα mural που μιλά για τον καρκίνο του μαστού
Platform.gr - Η ζωή όπως τη χτίζεις μέσα στην εικόνα, την τεχνολογία και την ταυτότητά σου. - Platform.gr
Athens Fashion Week 2026: Η μόδα συναντά τη δημιουργικότητα και στηρίζει την πρόληψη του καρκίνου του μαστού
FASHION NEWS
Athens Fashion Week 2026: Η μόδα συναντά τη δημιουργικότητα και στηρίζει την πρόληψη του καρκίνου του μαστού
Fashion: όλα για τη μόδα από το allyou.gr
Halloween: Η αξιολάτρευτη ετήσια παρέλαση των σκύλων στο East Village
Προτεινόμενο
Halloween: Η αξιολάτρευτη ετήσια παρέλαση των σκύλων στο East Village
Platform.gr - Η ζωή όπως τη χτίζεις μέσα στην εικόνα, την τεχνολογία και την ταυτότητά σου. - Platform.gr
Η Φινλανδία λιώνει με 6 κουταβάκια που κάνουν live streaming όλο το 24ωρο – Κι εμείς μαζί
Προτεινόμενο
Η Φινλανδία λιώνει με 6 κουταβάκια που κάνουν live streaming όλο το 24ωρο – Κι εμείς μαζί
Platform.gr - Η ζωή όπως τη χτίζεις μέσα στην εικόνα, την τεχνολογία και την ταυτότητά σου. - Platform.gr