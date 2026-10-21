Ο "χαμαιλεοντισμός" του David Bowie γεννάει μία διεθνή παράσταση χορού

Οι ανεξάντλητες καλλιτεχνικές μεταμορφώσεις του David Bowie θα αποτελέσουν την καρδιά μιας νέας διεθνούς παραγωγής χορού, η οποία θα κάνει παγκόσμια πρεμιέρα το 2028.

Η παράσταση φέρει τον τίτλο Subject to Change – A Dance for David Bowie και αποτελεί δημιουργία του Marcos Morau, ενός από τα σημαντικότερα ονόματα της σύγχρονης ευρωπαϊκής χορογραφίας. Ο ισπανός δημιουργός έχει υπάρξει ο νεότερος καλλιτέχνης που τιμήθηκε με το Εθνικό Βραβείο Χορού της χώρας του, ενώ έργα του έχουν παρουσιαστεί από κορυφαία σχήματα και οργανισμούς, όπως το Nederlands Dans Theater και το Μπαλέτο της Όπερας του Παρισιού.

Η παραγωγή θα δημιουργηθεί σε συνεργασία με το λονδρέζικο Sadler’s Wells, έναν από τους κορυφαίους διεθνείς οργανισμούς χορού, και το Bunkamura, τον μεγάλο πολιτιστικό κόμβο του Τόκιο. Στη συμπαραγωγή συμμετέχει επίσης η La Veronal, η καταξιωμένη διεπιστημονική ομάδα που ίδρυσε ο ίδιος ο Morau το 2005 και η οποία συνδυάζει τον χορό με το θέατρο, τον κινηματογράφο, τη φωτογραφία και τη λογοτεχνία.

Στόχος της παραγωγής είναι να τιμήσει την απεριόριστη δημιουργικότητα ενός καλλιτέχνη που δεν επηρέασε μόνο τη μουσική, αλλά άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά του στη μόδα, στον κινηματογράφο, τις παραστατικές τέχνες και, εν τέλει, στη σύγχρονη ποπ κουλτούρα.

Στην παράσταση, εμβληματικά τραγούδια και αυθεντικές φωνητικές ηχογραφήσεις του Bowie θα συνδυαστούν με χορωδιακούς ήχους από διαφορετικές περιοχές του κόσμου, καθώς και με τη φωνή της βραβευμένης καταλανής τραγουδίστριας María Arnal. Τη μουσική διεύθυνση θα αναλάβουν οι Alex Röser Vatiché και Ben Meerwein, του δημιουργικού σχήματος OZCUR. Ενώ τα κοστούμια θα σχεδιάσει η Silvia Delagneau και τη σκηνογραφία, ο Max Glaenzel.

Η παράσταση θα κάνει την παγκόσμια πρεμιέρα της την άνοιξη του 2028 στο Les Théâtres de la Ville του Λουξεμβούργου. Το φθινόπωρο της ίδιας χρονιάς θα παρουσιαστεί στο Sadler’s Wells του Λονδίνου και την άνοιξη του 2029, θα ταξιδέψει στο Bunkamura του Τόκιο.

Για την άοκνη κυοφορία τού νέου

Ο Marcos Morau περιέγραψε το έργο ως μία παράσταση για τον κύκλο της μετενσάρκωσης: την πράξη τού να πεθαίνει και να ξαναγεννιέται κάποιος διαρκώς, ως έναν τρόπο να παραμένει ζωντανός.

Από τον Ziggy Stardust και τον Thin White Duke μέχρι τις τελευταίες, πιο σκοτεινές καλλιτεχνικές του περιόδους, η επανεφεύρεση για τον Bowie υπήρξε βασικό στοιχείο του έργου του. Σύμφωνα με τον Morau, αυτός ο κύκλος δημιουργίας θα επαναλάμβάνεται επί σκηνής, μέσα από τον ήχο και την κίνηση, σε πραγματικό χρόνο. Ο χορογράφος χαρακτήρισε μεγάλη τιμή τη δυνατότητα να δημιουργήσει ένα νέο έργο με αφετηρία έναν καλλιτέχνη που αποτέλεσε προσωπική επιρροή για τον ίδιο.

Ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Sadler’s Wells, Sir Alistair Spalding, στάθηκε επίσης στην ικανότητα του Bowie να υπερβαίνει τα όρια ανάμεσα στις τέχνες. Όπως ανέφερε, η παραγωγή φιλοδοξεί να ανταποκριθεί στις πολλές μορφές δημιουργικής έκφρασης που εξερεύνησε ο Bowie και να τις συστήσει εκ νέου στο κοινό μέσα από τη γλώσσα του σύγχρονου χορού.



Θέλουμε να ελπίζουμε πως κάποιο από τα ελληνικά πολιτιστικά ιδρύματα να φέρει την παραστάση και στην Αθήνα.