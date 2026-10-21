Οι Beatles επιστρέφουν στο Liverpool: Νέο μουσείο-εμπειρία 9.300 τ.μ. ανοίγει το 2028

Ο Paul McCartney και ο Ringo Starr στηρίζουν τα σχέδια για τη δημιουργία ενός νέου, εντυπωσιακού χώρου αφιερωμένου στους Beatles, έκτασης περίπου 9.300 τετραγωνικών μέτρων, στο Λίβερπουλ. Το νέο σπίτι του The Beatles Story θα δημιουργηθεί από την Apple Corps και αναμένεται να ανοίξει τις πόρτες του το 2028.

Η έκθεση θα μεταφερθεί από το Albert Dock απέναντι από τον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό Liverpool Lime Street, στον χώρο του St John’s Market, αποκτώντας τετραπλάσια έκταση σε σχέση με τη σημερινή εγκατάσταση. Σύμφωνα με το επίσημο ενημερωτικό υλικό, το The Beatles Story θα αξιοποιεί «καθηλωτική τεχνολογία, αυθεντικά αντικείμενα και εντυπωσιακά ανακατασκευασμένα σκηνικά, για να ζωντανέψει την εντυπωσιακή ιστορία των Beatles».

Η πολύωρη εμπειρία θα μεταφέρει τους επισκέπτες στον κόσμο μέσα από τον οποίο γεννήθηκαν οι Beatles: από τους δρόμους του μεταπολεμικού Liverpool και τα πρώτα τους χρόνια στο Αμβούργο μέχρι την έκρηξη της Beatlemania και την κορύφωση της διεθνούς τους αναγνώρισης.

Οι θαυμαστές θα έχουν τη δυνατότητα να μπουν σε αναπαραστάσεις ορισμένων από τους πιο εμβληματικούς χώρους και σταθμούς της ιστορίας του συγκροτήματος, όπως το Cavern Club, το Abbey Road, το Shea Stadium και το Savile Row, μεταξύ πολλών άλλων. Στην εμπειρία θα ενσωματωθούν επίσης σκηνικά και αντικείμενα από την επερχόμενη κινηματογραφική παραγωγή του Sam Mendes, "The Beatles: A Four-Film Cinematic Event," η οποία αναμένεται να κυκλοφορήσει στις αίθουσες επίσης το 2028.

We're on our way home. A new immersive Beatles experience is opening in the heart of Liverpool in 2028, featuring some of the most iconic locations and moments in Beatles history. #TheBeatlesLiverpool28 https://t.co/bWzhYEDZlB October 20, 2026

«Μου φαίνεται απίστευτο και με γεμίζει ταπεινότητα το γεγονός ότι οι άνθρωποι εξακολουθούν να ενδιαφέρονται για την ιστορία μας. Είναι πραγματικά συναρπαστικό να βλέπω το The Beatles Story και το The Beacon να μεταμορφώνονται με τόσο δημιουργικό τρόπο, στην καρδιά του Λίβερπουλ», ανέφερε σε δήλωσή του ο Paul McCartney.

«Αγαπώ το Liverpool. Είναι κομμάτι του εαυτού μου, όπως είναι και κομμάτι των Beatles. Αν μας έλεγε κανείς, τότε που απλώς τριγυρνούσαμε και κάναμε τα πρώτα μας βήματα, ότι θα συνέβαινε κάτι τέτοιο, δεν θα το πιστεύαμε ποτέ. Τα εξαιρετικά σχέδια που μου παρουσίασε η ομάδα της Apple Corps για το The Beatles Story με γυρίζουν πίσω σε όλη εκείνη τη διαδρομή, από το Liverpool προς τον κόσμο και ξανά πίσω στην πατρίδα μας. Τίποτα από όλα αυτά δεν θα είχε συμβεί χωρίς αυτή την πόλη και ανυπομονώ να μπορέσει ο κόσμος να μπει μέσα στην ιστορία μας και να ζήσει αυτή την εμπειρία».

Από την πλευρά του, ο Ringo Starr αναφέρθηκε στα νεανικά του χρόνια στο Liverpool και στη διαδρομή που τον οδήγησε από τις γειτονιές της πόλης στη διεθνή καταξίωση. «Όταν μεγαλώναμε στο Dingle, δεν φανταζόμασταν ποτέ ότι θα βρισκόμασταν μέσα σε αεροπλάνο, πόσο μάλλον ότι θα ταξιδεύαμε σε όλα εκείνα τα μέρη στα οποία μας οδήγησε αυτός ο μακρύς, μακρύς δρόμος. Ήμουν ευλογημένος από τη στιγμή που έπιασα για πρώτη φορά στα χέρια μου ένα τύμπανο, στα 13 μου χρόνια, και από τότε το όνειρό μου ήταν να γίνω ντράμερ. Τα θυμάμαι όλα τόσο καλά. Τα Σάββατα, ο Roy (Trafford) κι εγώ περνούσαμε πολλές υπέροχες ώρες στο Bodega και στη συνέχεια στο Cavern».

«Το Liverpool ήταν και παραμένει μια μουσική πόλη. Και τώρα επεκτείνουμε την εμπειρία The Beatles Story στο Liverpool - πόσο απίστευτο! Ο ρυθμός συνεχίζεται. Μου αρέσει επίσης το γεγονός ότι τα έσοδα από κάθε εισιτήριο θα επιστρέφουν στην πόλη, στηρίζοντας τους νέους καλλιτέχνες της. Είναι υπέροχο που συμμετέχω σε αυτό. Κατά βάθος, παραμένω παιδί του Liverpool. Αγαπώ αυτό που κάνουν η Apple Corps και η πόλη. Ειρήνη και αγάπη, Ringo».

Τη στήριξή του στο σχέδιο εξέφρασε και ο Andy Burnham, ο οποίος δήλωσε ότι οι Beatles αποτελούν ένα από τα σπουδαιότερα παραδείγματα όσων μπορεί να προσφέρει η Βρετανία στον κόσμο. «Τέσσερις νεαροί άνδρες από το Liverpool άλλαξαν για πάντα τη μουσική και τη λαϊκή κουλτούρα. Και, περισσότερο από εξήντα χρόνια αργότερα, η ιστορία τους εξακολουθεί να αποτελεί πηγή τεράστιας υπερηφάνειας για αυτή την πόλη και για ολόκληρη τη χώρα».

«Αυτή είναι η φιλοδοξία που θέλω να βλέπω συχνότερα σε ολόκληρη τη Βρετανία: να στηρίζουμε όσα οι μεγάλες μας πόλεις κάνουν καλύτερα και να μετατρέπουμε τη διεθνή τους φήμη σε θέσεις εργασίας, ευκαιρίες και ανάπτυξη. Αυτό το εγχείρημα θα αποτελέσει μια προσθήκη παγκόσμιας κλάσης για το Liverpool και ακόμη μία βιτρίνα της βρετανικής μουσικής και δημιουργικότητας στη διεθνή σκηνή».

Ο Burnham στάθηκε ιδιαίτερα και στην ανάγκη να δημιουργηθούν ευκαιρίες για τους νέους μουσικούς, ώστε η επιτυχία των Beatles να μην παραμείνει μια μοναδική περίπτωση. «Η καλύτερη κληρονομιά που μπορούμε να προσφέρουμε στους Beatles είναι να διασφαλίσουμε ότι η δική τους δεν θα είναι η τελευταία μεγάλη βρετανική ιστορία επιτυχίας που ξεκινά με αυτόν τον τρόπο. Ταλέντο υπάρχει σε κάθε γωνιά της χώρας μας. Οι ευκαιρίες, όμως, εξακολουθούν να μην είναι ίδιες για όλους. Θέλω η επόμενη γενιά καλλιτεχνών, όπου κι αν μεγαλώνει, να πιστεύει ότι μπορεί να φτάσει στην κορυφή του κόσμου, ξεκινώντας από το δωμάτιό της, την αίθουσα προβών ή τον τοπικό συναυλιακό χώρο».