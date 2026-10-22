"The Prestige": Επιστρέφει στις αίθουσες IMAX για τα 20 χρόνια από την κυκλοφορία του

Γύρισα πίσω στα 13 μου για δύο ώρες: Η συναυλία των Backstreet Boys στο Düsseldorf

Η ταινία, που κυκλοφόρησε το 2006, διαδραματίζεται στη βικτωριανή Αγγλία και ακολουθεί δύο ανταγωνιστές μάγους, οι οποίοι προσπαθούν να αποκαλύψουν τα μυστικά ο ένας του άλλου. Στο καστ συμμετέχουν επίσης οι Scarlett Johansson, Michael Caine και David Bowie στον ρόλο του Nikola Tesla.

Το The Prestige βασίζεται στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Christopher Priest και απέσπασε θετικές κριτικές, συγκεντρώνοντας βαθμολογία 77% στο Rotten Tomatoes. Με προϋπολογισμό 40 εκατομμυρίων δολαρίων, η ταινία σημείωσε παγκόσμιες εισπράξεις 109 εκατομμυρίων δολαρίων.

Ο Christopher Nolan δήλωσε ενθουσιασμένος για την επιστροφή της ταινίας στη μεγάλη οθόνη, επισημαίνοντας ότι το κοινό θα έχει την ευκαιρία να την παρακολουθήσει σε φιλμ 70 mm και IMAX για πρώτη φορά.

Η Disney επιβεβαίωσε ότι η επανακυκλοφορία στις ΗΠΑ θα πραγματοποιηθεί στις 29 Ιανουαρίου 2027, ενώ η Warner Bros., που διαχειρίζεται τα διεθνή δικαιώματα, δεν έχει ανακοινώσει ακόμη τις ημερομηνίες για τις υπόλοιπες αγορές.