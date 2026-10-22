30 Years Avopolis Party

 

"The Prestige": Επιστρέφει στις αίθουσες IMAX για τα 20 χρόνια από την κυκλοφορία του

Το The Prestige του Christopher Nolan, με πρωταγωνιστές τους Hugh Jackman και Christian Bale, επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη για την 20ή επέτειό του, με ειδικές προβολές IMAX.

news.team

ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ - ΔΙΕΘΝΗ
Γύρισα πίσω στα 13 μου για δύο ώρες: Η συναυλία των Backstreet Boys στο Düsseldorf

Η ταινία, που κυκλοφόρησε το 2006, διαδραματίζεται στη βικτωριανή Αγγλία και ακολουθεί δύο ανταγωνιστές μάγους, οι οποίοι προσπαθούν να αποκαλύψουν τα μυστικά ο ένας του άλλου. Στο καστ συμμετέχουν επίσης οι Scarlett Johansson, Michael Caine και David Bowie στον ρόλο του Nikola Tesla.

Το The Prestige βασίζεται στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Christopher Priest και απέσπασε θετικές κριτικές, συγκεντρώνοντας βαθμολογία 77% στο Rotten Tomatoes. Με προϋπολογισμό 40 εκατομμυρίων δολαρίων, η ταινία σημείωσε παγκόσμιες εισπράξεις 109 εκατομμυρίων δολαρίων.

Ο Christopher Nolan δήλωσε ενθουσιασμένος για την επιστροφή της ταινίας στη μεγάλη οθόνη, επισημαίνοντας ότι το κοινό θα έχει την ευκαιρία να την παρακολουθήσει σε φιλμ 70 mm και IMAX για πρώτη φορά.

Η Disney επιβεβαίωσε ότι η επανακυκλοφορία στις ΗΠΑ θα πραγματοποιηθεί στις 29 Ιανουαρίου 2027, ενώ η Warner Bros., που διαχειρίζεται τα διεθνή δικαιώματα, δεν έχει ανακοινώσει ακόμη τις ημερομηνίες για τις υπόλοιπες αγορές.

 

Ακολούθησε το Avopolis Network στο Google News

 

Featured

Το "Nevermind" των Nirvana μόλις άφησε πίσω του το "Back in Black" των AC/DC

Ο δίσκος που άλλαξε το rock των ’90s ανεβαίνει ακόμη πιο ψηλά στη λίστα με τα εμπορικότερα άλμπουμ όλων των εποχών.

Ο "χαμαιλεοντισμός" του David Bowie γεννάει μία διεθνή παράσταση χορού

Το “Subject to Change – A Dance for David Bowie” θα κάνει παγκόσμια πρεμιέρα το 2028, μεταφέροντας στη σκηνή τα τραγούδια,...
Οι Beatles επιστρέφουν στο Liverpool: Νέο μουσείο-εμπειρία 9.300 τ.μ. ανοίγει το 2028

Οι Beatles επιστρέφουν στο Liverpool: Νέο μουσείο-εμπειρία 9.300 τ.μ. ανοίγει το 2028

Το Liverpool ετοιμάζει μια νέα, καθηλωτική εμπειρία αφιερωμένη στους Beatles, με τον Paul...

Best of Network

Η εμβληματική Alpha Bag του Pierre Hardy αποκτά ελληνική ταυτότητα με την υπογραφή Zeus+Δione
FASHION NEWS
Η εμβληματική Alpha Bag του Pierre Hardy αποκτά ελληνική ταυτότητα με την υπογραφή Zeus+Δione
Fashion: όλα για τη μόδα από το allyou.gr
Το 49% της Gen Z αποφεύγει να χορεύει, από φόβο μήπως εμφανιστεί στα social media
Προτεινόμενο
Το 49% της Gen Z αποφεύγει να χορεύει, από φόβο μήπως εμφανιστεί στα social media
Platform.gr - Η ζωή όπως τη χτίζεις μέσα στην εικόνα, την τεχνολογία και την ταυτότητά σου. - Platform.gr
Weird news: Γιατί ψάχνει πετάλια κιθάρας ο Γιώργος Λάνθιμος στην Αθήνα;
Προτεινόμενο
Weird news: Γιατί ψάχνει πετάλια κιθάρας ο Γιώργος Λάνθιμος στην Αθήνα;
Platform.gr - Η ζωή όπως τη χτίζεις μέσα στην εικόνα, την τεχνολογία και την ταυτότητά σου. - Platform.gr
Rachel Ojuromi: Από τους δρόμους του Λάγος στο catwalk του οίκου Chanel
FASHION NEWS
Rachel Ojuromi: Από τους δρόμους του Λάγος στο catwalk του οίκου Chanel
Fashion: όλα για τη μόδα από το allyou.gr
Η AI αντέγραψε το "Storm" και ο Romain Gavras δεν είναι καθόλου χαρούμενος
Προτεινόμενο
Η AI αντέγραψε το "Storm" και ο Romain Gavras δεν είναι καθόλου χαρούμενος
Platform.gr - Η ζωή όπως τη χτίζεις μέσα στην εικόνα, την τεχνολογία και την ταυτότητά σου. - Platform.gr
Η Μόνα Λίζα απέκτησε ουλές μαστεκτομής σε ένα mural που μιλά για τον καρκίνο του μαστού
Προτεινόμενο
Η Μόνα Λίζα απέκτησε ουλές μαστεκτομής σε ένα mural που μιλά για τον καρκίνο του μαστού
Platform.gr - Η ζωή όπως τη χτίζεις μέσα στην εικόνα, την τεχνολογία και την ταυτότητά σου. - Platform.gr
Athens Fashion Week 2026: Η μόδα συναντά τη δημιουργικότητα και στηρίζει την πρόληψη του καρκίνου του μαστού
FASHION NEWS
Athens Fashion Week 2026: Η μόδα συναντά τη δημιουργικότητα και στηρίζει την πρόληψη του καρκίνου του μαστού
Fashion: όλα για τη μόδα από το allyou.gr
Halloween: Η αξιολάτρευτη ετήσια παρέλαση των σκύλων στο East Village
Προτεινόμενο
Halloween: Η αξιολάτρευτη ετήσια παρέλαση των σκύλων στο East Village
Platform.gr - Η ζωή όπως τη χτίζεις μέσα στην εικόνα, την τεχνολογία και την ταυτότητά σου. - Platform.gr
Η Φινλανδία λιώνει με 6 κουταβάκια που κάνουν live streaming όλο το 24ωρο – Κι εμείς μαζί
Προτεινόμενο
Η Φινλανδία λιώνει με 6 κουταβάκια που κάνουν live streaming όλο το 24ωρο – Κι εμείς μαζί
Platform.gr - Η ζωή όπως τη χτίζεις μέσα στην εικόνα, την τεχνολογία και την ταυτότητά σου. - Platform.gr