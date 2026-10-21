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Νέα ταινία με Keanu Reeves και James Wan: Το κορεατικό θρίλερ που επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη

Ο Keanu Reeves βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις για να πρωταγωνιστήσει στο The Gangster, The Cop, The Devil, τη νέα ταινία αστυνομικής δράσης της σε σκηνοθεσία του James Wan.

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Ο Keanu Reeves βρίσκεται σε συζητήσεις για να αναλάβει πρωταγωνιστικό ρόλο στη νέα παραγωγή, στην οποία θα συμμετάσχει και ο Don Lee, γνωστός επίσης ως Ma Dong-seok. Ο Lee πρωταγωνίστησε στην αρχική ταινία και θα επιστρέψει στον ίδιο ρόλο στη νέα κινηματογραφική εκδοχή. Πρόκειται για μια νέα εκδοχή του κορεατικού θρίλερ του 2019, η οποία φιλοδοξεί να μεταφέρει ξανά στη μεγάλη οθόνη μια ιστορία γεμάτη έγκλημα, ανατροπές και καταιγιστική δράση.

Τη σκηνοθεσία αναλαμβάνει ο James Wan, ο οποίος επιστρέφει πίσω από την κάμερα για ταινία μεγάλου μήκους μετά το Aquaman and the Lost Kingdom του 2023. 

Η αρχική ταινία The Gangster, The Cop, The Devil έκανε πρεμιέρα στις μεταμεσονύκτιες προβολές του Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών το 2019. Η υπόθεση ακολουθεί έναν αστυνομικό και έναν αρχηγό του οργανωμένου εγκλήματος, οι οποίοι αναγκάζονται να συνεργαστούν για να εντοπίσουν έναν κατά συρροή δολοφόνο. Παρότι έχουν κοινό στόχο, ο καθένας εξυπηρετεί τα δικά του συμφέροντα, με αποτέλεσμα να ξεκινά ένα επικίνδυνο παιχνίδι προδοσίας και εξαπάτησης. Η ιστορία συνδυάζει αστυνομική έρευνα, συγκρούσεις μεταξύ αντίπαλων συμμοριών και έντονη δράση.

 

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