Nicolas Cage: Αγνώριστος στο τρέιλερ της νέας ταινίας "Best Pancakes in the County"

Γύρισα πίσω στα 13 μου για δύο ώρες: Η συναυλία των Backstreet Boys στο Düsseldorf

Ο Nicolas Cage είναι έτοιμος να προκαλέσει χάος, όπως αποκαλύπτει το τρέιλερ της επερχόμενης ταινίας Best Pancakes in the County.

Στην ταινία, ο Cage υποδύεται έναν πολυμήχανο απατεώνα, γνωστό ως The S.O.B., ο οποίος βρίσκεται στο επίκεντρο μιας βίαιης αντιπαράθεσης σε ένα μικρό εστιατόριο επαρχιακής πόλης. Η υπόθεση συνδυάζει εγκληματική δράση, μυστικά της CIA και ανατροπές.

Στο πλευρό του Nicolas Cage εμφανίζονται οι Justin Long, Shelley Hennig, Lauren German και Ravi Patel, μεταξύ άλλων. Το σενάριο και η σκηνοθεσία είναι του Ken Sanzel.

Παράλληλα, ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός ετοιμάζεται να πρωταγωνιστήσει στη βιογραφική ταινία Madden της Amazon MGM Studios, ενσαρκώνοντας τον θρύλο του NFL John Madden, με τον Christian Bale και σκηνοθέτη τον David O. Russell.