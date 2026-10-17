"The Mummy: Book of the Dead" – Ο Brendan Fraser επιστρέφει στη νέα ταινία του 2027

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Το δημοφιλές κινηματογραφικό franchise The Mummy επιστρέφει με το The Mummy: Book of the Dead, μια νέα ταινία που αποτελεί άμεση συνέχεια των επιτυχημένων παραγωγών The Mummy (1999) και The Mummy Returns (2001).

Ο Brendan Fraser επιστρέφει ως Rick O’Connell και η Rachel Weisz ως Evie O’Connell. Στο καστ συμμετέχουν επίσης οι John Hannah, Michael Johnston, Numan Acar, Kevin J. O’Connor και Oded Fehr.

Τη σκηνοθεσία αναλαμβάνουν οι Matt Bettinelli-Olpin και Tyler Gillett, γνωστοί από τις ταινίες Scream (2022) και Scream VI, ενώ το σενάριο υπογράφει ο David Coggeshall.

Το νέο κεφάλαιο συνεχίζει την ιστορία που ξεκίνησε το 1999 και καθιέρωσε τους Brendan Fraser και Rachel Weisz ως πρωταγωνιστές ενός από τα πιο αναγνωρίσιμα κινηματογραφικά franchise περιπέτειας. Η αρχική ταινία, σε σκηνοθεσία Stephen Sommers, συνέβαλε στη δημιουργία ενός κινηματογραφικού σύμπαντος που περιλαμβάνει πολλαπλές συνέχειες και το spin-off The Scorpion King (2002), με πρωταγωνιστή τον Dwayne Johnson.

Το The Mummy: Book of the Dead αναμένεται να κυκλοφορήσει στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 15 Οκτωβρίου 2027, σηματοδοτώντας την επιστροφή των αγαπημένων ηρώων σε μια νέα περιπέτεια με μυστήριο και δράση.