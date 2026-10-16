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Ο Al Pacino τιμάται με το κορυφαίο βραβείο συνολικής προσφοράς του SAG-AFTRA

Ο Al Pacino θα λάβει το SAG-AFTRA Life Achievement Award στις 28 Φεβρουαρίου 2027, σε αναγνώριση της σπουδαίας πορείας του στον κινηματογράφο και την τηλεόραση.

news.team

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Ο Al Pacino, ένας από τους σημαντικότερους ηθοποιούς του Hollywood, ανακηρύχθηκε 62ος αποδέκτης του SAG-AFTRA Life Achievement Award, της υψηλότερης τιμητικής διάκρισης του συνδικάτου ηθοποιών. Η βράβευσή του θα πραγματοποιηθεί στην 33η τελετή των Actor Awards, στις 28 Φεβρουαρίου 2027, στο Shrine Auditorium & Expo Hall.

Με καριέρα που ξεπερνά τις έξι δεκαετίες, ο Al Pacino έχει αφήσει ανεξίτηλο το αποτύπωμά του με εμβληματικές ερμηνείες σε ταινίες όπως οι The Godfather, Scarface, Dog Day Afternoon, Scent of a Woman και The Irishman, αλλά και σε τηλεοπτικές παραγωγές όπως οι Angels in America και You Don’t Know Jack.

Στη διάρκεια της πορείας του έχει κερδίσει, μεταξύ άλλων, ένα Όσκαρ, δύο βραβεία Emmy και δύο Tony. Ο πρόεδρος του SAG-AFTRA, Sean Astin, εξήρε το ταλέντο, την ένταση και την καλλιτεχνική τόλμη του ηθοποιού, επισημαίνοντας ότι οι ερμηνείες του αποτελούν πρότυπο δεξιοτεχνίας και υποκριτικής.

Από την πλευρά του, ο Al Pacino δήλωσε: «Το μεγαλύτερο μέρος της ζωής μου πέρασα αναρωτώμενος και περιπλανώμενος, αλλά πάντα ένιωθα σαν στο σπίτι μου όταν είχα μπροστά μου ένα σενάριο και βρισκόμουν μαζί με τους συναδέλφους μου ηθοποιούς. Η δουλειά και οι ηθοποιοί που συνάντησα στην πορεία υπήρξαν μερικές από τις μεγαλύτερες χαρές της ζωής μου. Είναι τιμή μου που το SAG-AFTRA αναγνωρίζει τη διαδρομή μου».

Επόμενο κινηματογραφικό του βήμα είναι η ταινία Lear Rex, μια σύγχρονη διασκευή του σαιξπηρικού King Lear, η οποία έχει ολοκληρωθεί και αναμένεται να κυκλοφορήσει το 2027.

 

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