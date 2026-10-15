Η Scarlett Johansson πρωταγωνιστεί στη νέα ταινία τρόμου "The Exorcist: Martyrs"

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Τρία χρόνια μετά την αποτυχία του The Exorcist: Believer, η Universal επιχειρεί να αναβιώσει το εμβληματικό franchise με μια νέα ταινία που υπόσχεται μια ριζικά διαφορετική προσέγγιση στον κινηματογραφικό τρόμο.

Στο The Exorcist: Martyrs, η Scarlett Johansson υποδύεται την Julie Miller, μια ντετέκτιβ ανθρωποκτονιών της Νέας Υόρκης, η οποία ερευνά μια σειρά δολοφονιών που απειλούν τον 12χρονο γιο της. Στην ταινία συμμετέχουν επίσης οι John Leguizamo, Chiwetel Ejiofor και Jacobi Jupe.

Τη σκηνοθεσία και το σενάριο υπογράφει ο Mike Flanagan, γνωστός για τις ταινίες Doctor Sleep και Gerald’s Game, καθώς και για τις επιτυχημένες σειρές Midnight Mass και The Fall of the House of Usher.

Η νέα παραγωγή έρχεται μετά την εμπορική απογοήτευση του The Exorcist: Believer, το οποίο συγκέντρωσε 137 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως, και την ακύρωση του The Exorcist: Deceiver το 2024.

Το The Exorcist: Martyrs αναμένεται να κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους στις 12 Μαρτίου 2027.