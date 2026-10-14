Τα Beatles biopics προορίζονται για κινηματογραφικό binge. Κάπου ώπα, λέμε

Μία ταινία για κάθε Beatle, τέσσερις διαφορετικές οπτικές και ένα κοινό που καλείται να περάσει μεγάλο μέρος του Απριλίου του 2028 μέσα σε κινηματογραφική αίθουσα. Το φιλόδοξο κινηματογραφικό project του Sam Mendes για τους Beatles αρχίζει να ξεκαθαρίζει τη στρατηγική κυκλοφορίας του και η λέξη που πλανάται πάνω από όλα είναι μία: binge.

Το The Beatles: A Four-Film Cinematic Event θα αφηγηθεί την ιστορία του συγκροτήματος μέσα από τέσσερις ξεχωριστές ταινίες, καθεμία αφιερωμένη σε διαφορετικό μέλος. Ο Paul Mescal θα υποδυθεί τον Paul McCartney, ο Harris Dickinson τον John Lennon, ο Joseph Quinn τον George Harrison και ο Barry Keoghan τον Ringo Starr. Τα γυρίσματα βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη, όμως μέχρι τώρα γνωρίζαμε ελάχιστα για τον τρόπο με τον οποίο θα φτάσουν οι ταινίες στις αίθουσες. Ο Mendes είχε χαρακτηρίσει το εγχείρημα «την πρώτη bingeable στιγμή στην ιστορία του κινηματογράφου», αφήνοντας να εννοηθεί ότι τα τέσσερα φιλμ θα κυκλοφορήσουν πολύ κοντά το ένα στο άλλο.

Τώρα, ωστόσο, η παραγωγός Pippa Harris έδωσε περισσότερες πληροφορίες σε συζήτηση στο πλαίσιο του London Film Festival. Όπως εξήγησε, στόχος είναι να κυκλοφορήσουν και οι τέσσερις ταινίες μέσα στην ίδια περίοδο του 2028, ώστε το κοινό να μπορεί να τις παρακολουθήσει στις αίθουσες, χωρίς μεγάλη απόσταση μεταξύ τους. Αυτό δεν σημαίνει απαραιτήτως ότι θα κάνουν όλες πρεμιέρα την ίδια ημέρα. Η Harris έδωσε ως πιθανό παράδειγμα την προβολή μίας ταινίας την εβδομάδα ή διαφορετικών φιλμ σε διαδοχικά Σαββατοκύριακα μέσα στον ίδιο μήνα. Το μήνυμα της παραγωγής, πάντως, είναι σαφές: θέλει το κοινό να δει μεμιάς την τετράδα.

Οι τέσσερις ταινίες δεν θα αποτελούν απλώς την ίδια ιστορία ξαναειπωμένη από διαφορετική γωνία. Ο Andy Pally, ο οποίος υποδύεται τον μάνατζερ των Beatles Allen Klein, έχει δηλώσει ότι καθεμία θα είναι εντελώς διαφορετική, αλλά και σχεδιασμένη ώστε να λειτουργεί μαζί με τις υπόλοιπες. Δεν έχει ανακοινωθεί συγκεκριμένη σειρά θέασης, κάτι που αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο κάθε θεατής να ξεκινάει να βλέπει την ταινία με τον αγαπημένο του Beatle.

Η ιδέα είναι αναμφίβολα φιλόδοξη. Οι Beatles έχουν τέσσερις προσωπικότητες, τέσσερις διαδρομές και αρκετή ιστορία ώστε να μη στριμωχτούν όλοι μέσα σε ένα συμβατικό δίωρο biopic. Εκείνο που δεν χρειαζόμαστε, όμως, είναι να μεταφερθεί αυτούσια στις αίθουσες η βουλιμική λογική των streaming πλατφορμών.



Δεν πηγαίνουμε στο σινεμά για να «ξεμπερδεύουμε» με τη σεζόν. Ούτε χρειάζεται να αρχίσουμε να πηγαίνουμε και εκεί με τη φαρδιά φόρμα, να βάλουμε το χέρι μέσα από το λάστιχο σαν τον αμίμητο Al Bundy και να καταπιούμε τέσσερις Beatles σαν μπίρες. Η κινηματογραφική εμπειρία δεν λειτουργεί έτσι. Η τέχνη χρειάζεται έναν στοιχειώδη χρόνο μεταβολισμού. Ας είμαστε εμείς αυτοί που θα θυμίσουν στους παραγωγούς, που φοβούνται μήπως τους καταπιούν οι πλατφόρμες, ότι στο σινεμά δεν έχει ούτε ταχύτητα 1,5x ούτε skip intro. Ευτυχώς, ούτε και remote.