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Ben Affleck για το "Justice League": Γιατί η ταινία ήταν η χειρότερη εμπειρία της καριέρας του

Ο Ben Affleck αποκάλυψε ότι τα γυρίσματα του Justice League αποτέλεσαν μία από τις πιο δύσκολες και απογοητευτικές περιόδους της καριέρας του, αναφερόμενος στις εντάσεις ανάμεσα στη Warner Bros. και τον σκηνοθέτη Zack Snyder, αλλά και στις αλλαγές που επηρέασαν την τελική μορφή της ταινίας.

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Μιλώντας στο podcast Happy Sad Confused του Josh Horowitz, ο ηθοποιός, που ενσάρκωσε τον Bruce Wayne/Batman στην ταινία του 2017, εξήγησε ότι η εμπειρία του επηρεάστηκε από προσωπικές δυσκολίες, την τραγική απώλεια στην οικογένεια του Snyder και τις συγκρούσεις κατά τη διάρκεια της παραγωγής.

Μετά την απογοητευτική υποδοχή του Batman v Superman: Dawn of Justice, η Warner Bros. φέρεται να επιδίωξε μια πιο ανάλαφρη προσέγγιση για το Justice League, σε αντίθεση με το σκοτεινότερο όραμα του Zack Snyder. Μετά την αποχώρηση του σκηνοθέτη κατά τη διάρκεια του post-production, ο Joss Whedon ανέλαβε εκτεταμένα επαναληπτικά γυρίσματα, τα οποία άλλαξαν τον τόνο της ταινίας.

Ο Affleck χαρακτήρισε τις εξελίξεις εκείνης της περιόδου ιδιαίτερα αρνητικές, ενώ αναφέρθηκε και στις εμπειρίες των Ray Fisher και Gal Gadot, για τις οποίες είχε ενημερωθεί εκ των υστέρων.

Παρά τις δυσκολίες, ο ηθοποιός δήλωσε χαρούμενος που ο Snyder κατάφερε τελικά να κυκλοφορήσει τη δική του εκδοχή, το Zack Snyder’s Justice League, το 2021 μέσω του HBO Max. Η κυκλοφορία ακολούθησε μια παγκόσμια εκστρατεία των θαυμαστών, ενώ η Warner Bros. διέθεσε περίπου 70 εκατομμύρια δολάρια για την ολοκλήρωση των οπτικών εφέ και του μοντάζ.

Ο Ben Affleck εξέφρασε την ικανοποίησή του για την κυκλοφορία της εκδοχής του Snyder, τονίζοντας τη σημασία που είχε για τον σκηνοθέτη η δυνατότητα να παρουσιάσει στο κοινό το αρχικό δημιουργικό του όραμα.

 

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