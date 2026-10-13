Πέθανε σε ηλικία 34 ετών ο RJ Mitte, πρωταγωνιστής του "Breaking Bad"

Ο RJ Mitte, ο ηθοποιός που υποδύθηκε τον Walter White Jr. στη σειρά "Breaking Bad", πέθανε σε ηλικία 34 ετών, με τον εκπρόσωπό του να επιβεβαιώνει ότι η αιτία θανάτου ήταν η αυτοκτονία.

Ο Mitte έγινε ευρύτερα γνωστός μέσα από τον ρόλο του γιου του Walter White (Bryan Cranston) και της Skyler White (Anna Gunn) στην εμβληματική σειρά του Vince Gilligan, η οποία προβλήθηκε από το 2008 έως το 2013. Συμμετείχε και στις πέντε σεζόν της παραγωγής. Όπως και ο χαρακτήρας που ενσάρκωνε, ο ηθοποιός είχε εγκεφαλική παράλυση, μια εμπειρία που επηρέασε ουσιαστικά τόσο την ερμηνεία του όσο και τη μετέπειτα δημόσια δράση του υπέρ των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία.

Σύμφωνα με το Variety, η αστυνομία του Brownsville στο Τέξας δέχθηκε κλήση στις 12:50 το μεσημέρι, τοπική ώρα, και εντόπισε τον ηθοποιό νεκρό στην κατοικία του. Εκείνη την ώρα, η αστυνομία είχε ανακοινώσει ότι η αιτία και ο τρόπος θανάτου παρέμεναν υπό διερεύνηση, καθώς βρισκόταν σε εξέλιξη σχετική έρευνα.

Σε ανακοίνωσή του, ο εκπρόσωπος του Mitte ανέφερε: «Με βαθιά θλίψη ανακοινώνουμε τον τραγικό θάνατο του αγαπημένου ηθοποιού, φιλάνθρωπου και ένθερμου υποστηρικτή των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία, RJ Mitte. Αντλώντας από τη δική του εμπειρία ζωής με εγκεφαλική παράλυση, ο Mitte έδωσε αυθεντικότητα στον ρόλο του και αξιοποίησε τη δημόσια παρουσία του για να προωθήσει την ευαισθητοποίηση γύρω από την αναπηρία και την κοινωνική συμπερίληψη».

Μετά το τέλος της σειράς, ο Mitte συνέχισε να εργάζεται στην τηλεόραση, συμμετέχοντας σε παραγωγές όπως τα "|Switched at Birth", "Robot Chicken", "This Close", "Now Apocalypse" και "The Guardians of Justice (Will Save You!).

Παράλληλα, εμφανίστηκε σε ταινίες όπως τα "Dixieland", "Who’s Driving Doug", "The Recall" και "The Oak Room". Πριν από την επιτυχία του "Breaking Bad", είχε συμμετάσχει σε μικρού μήκους ταινίες, καθώς και στην ταινία "House of Last Things". Αυτή την περίοδο, ο ηθοποιός είχε αρκετά projects σε στάδιο προπαραγωγής ή παραγωγής, ενώ προωθούσε τη νέα του ταινία, "Talking to Strangers".

Πέρα από την υποκριτική, ο Mitte είχε αφιερώσει σημαντικό μέρος της δημόσιας δράσης του στην υπεράσπιση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία, συνεργαζόμενος με οργανισμούς όπως οι United Cerebral Palsy και Shriners Children’s. Είχε επίσης ιδρύσει το The Mitte Foundation, του οποίου διετέλεσε πρόεδρος.

Σε συνέντευξή του το 2021, είχε μιλήσει για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε μεγαλώνοντας με εγκεφαλική παράλυση και για τις προσδοκίες που άλλοι είχαν θέσει γύρω από τις δυνατότητές του.

«Όταν ήμουν παιδί και μεγάλωνα με εγκεφαλική παράλυση, υπήρχαν πολλές φορές που μου έλεγαν ότι δεν θα μπορούσα ποτέ να περπατήσω ή να μιλήσω σωστά, ότι δεν θα είχα ποτέ μια φυσιολογική ζωή ή καριέρα. Η οικογένειά μου, όμως, έλεγε: “Όχι, θα βγει εκεί έξω και θα κάνει πράγματα”». Σε άλλο σημείο, είχε επισημάνει τις προκαταλήψεις που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία, υπογραμμίζοντας ότι η αναπηρία δεν θα πρέπει να καθορίζει τα όρια της ζωής τους.

Ο θάνατός του αφήνει πίσω του μια σημαντική παρακαταθήκη τόσο μέσα από την ερμηνεία του στο Breaking Bad όσο και μέσα από τη δράση του για την εκπροσώπηση και την ισότιμη αντιμετώπιση των ατόμων με αναπηρία. Η οικογένειά του έχει ζητήσει να γίνει σεβαστή η ιδιωτικότητά της σε αυτή τη δύσκολη περίοδο.