Ο Sacha Baron Cohen και 300 σωσίες του Ali G κατέκλυσαν το Λονδίνο για τη νέα ταινία "Ali G: Who Iz I?"

Γύρισα πίσω στα 13 μου για δύο ώρες: Η συναυλία των Backstreet Boys στο Düsseldorf

Ο Sacha Baron Cohen και περίπου 300 σωσίες του Ali G περιηγήθηκαν στους δρόμους του Λονδίνου, ενόψει της πρεμιέρας της ταινίας Ali G: Who Iz I?. Η εκδήλωση περιλάμβανε βόλτες με διώροφα λεωφορεία, πάρτι στον Τάμεση και διαγωνισμό καλύτερης μεταμφίεσης, με τον ίδιο τον Cohen να ανακηρύσσει τον νικητή.

Η νέα κωμωδία σηματοδοτεί το σκηνοθετικό ντεμπούτο του Sacha Baron Cohen σε μεγάλου μήκους ταινία. Η Amazon MGM Studios προγραμματίζει την κινηματογραφική κυκλοφορία της στις 23 Οκτωβρίου, για μία μόνο εβδομάδα, πριν από τη διάθεσή της στο Prime Video.

Στην υπόθεση, ο Ali G μαθαίνει ότι η σύντροφός του βρίσκεται στον όγδοο μήνα της εγκυμοσύνης της και ταξιδεύει στην Αμερική για να προετοιμαστεί για τον ερχομό του παιδιού τους.

Ο χαρακτήρας έγινε γνωστός μέσα από τη σειρά Da Ali G Show και έκανε το κινηματογραφικό του ντεμπούτο στην ταινία Ali G Indahouse το 2002. Η σειρά ανέδειξε επίσης τους Borat και Brüno, οι οποίοι απέκτησαν τις δικές τους κινηματογραφικές παραγωγές, μεταξύ των οποίων τα Borat, Borat Subsequent Moviefilm και Brüno.