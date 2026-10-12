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Ο Sacha Baron Cohen και 300 σωσίες του Ali G κατέκλυσαν το Λονδίνο για τη νέα ταινία "Ali G: Who Iz I?"

Ο Sacha Baron Cohen επέστρεψε ως Ali G με μια εντυπωσιακή εκδήλωση στο Λονδίνο, όπου εκατοντάδες θαυμαστές μεταμφιέστηκαν στον διάσημο σατιρικό χαρακτήρα για να γιορτάσουν την κυκλοφορία της νέας κωμωδίας.

news.team

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Ο Sacha Baron Cohen και περίπου 300 σωσίες του Ali G περιηγήθηκαν στους δρόμους του Λονδίνου, ενόψει της πρεμιέρας της ταινίας Ali G: Who Iz I?. Η εκδήλωση περιλάμβανε βόλτες με διώροφα λεωφορεία, πάρτι στον Τάμεση και διαγωνισμό καλύτερης μεταμφίεσης, με τον ίδιο τον Cohen να ανακηρύσσει τον νικητή.

Η νέα κωμωδία σηματοδοτεί το σκηνοθετικό ντεμπούτο του Sacha Baron Cohen σε μεγάλου μήκους ταινία. Η Amazon MGM Studios προγραμματίζει την κινηματογραφική κυκλοφορία της στις 23 Οκτωβρίου, για μία μόνο εβδομάδα, πριν από τη διάθεσή της στο Prime Video.

Στην υπόθεση, ο Ali G μαθαίνει ότι η σύντροφός του βρίσκεται στον όγδοο μήνα της εγκυμοσύνης της και ταξιδεύει στην Αμερική για να προετοιμαστεί για τον ερχομό του παιδιού τους.

Ο χαρακτήρας έγινε γνωστός μέσα από τη σειρά Da Ali G Show και έκανε το κινηματογραφικό του ντεμπούτο στην ταινία Ali G Indahouse το 2002. Η σειρά ανέδειξε επίσης τους Borat και Brüno, οι οποίοι απέκτησαν τις δικές τους κινηματογραφικές παραγωγές, μεταξύ των οποίων τα Borat, Borat Subsequent Moviefilm και Brüno.

 

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