"The Phoenician Scheme": Δείτε το εντυπωσιακό τρέιλερ της νέας ταινίας του Wes Anderson

Το πρώτο τρέιλερ για την πολυαναμενόμενη ταινία του Wes Anderson, The Phoenician Scheme, έχει πλέον δημοσιευτεί και η ένταση ξεκινά από τα πρώτα λεπτά.

O Benicio del Toro υποδύεται τον Zsa-zsa Korda, έναν «διεθνή επιχειρηματία, αντισυμβατικό στους τομείς των όπλων και της αεροπορίας, και έναν από τους πλουσιότερους άνδρες στην Ευρώπη». Η πλοκή ξεκινά με τη συντριβή του αεροπλάνου του, όπου ο Korda εμφανίζεται αιμόφυρτος και μελανιασμένος, πριν αποκαλύψει στην κόρη του, Liesl (Mia Threapleton), ότι είναι η μοναδική κληρονόμος της περιουσίας του, καθώς πρόκειται να ξεκινήσει μια σημαντική αναπτυξιακή επιχείρηση.

Καθώς η ιστορία εξελίσσεται, οι θεατές συναντούν τους διάφορους χαρακτήρες που προσπαθούν να διαταράξουν τα σχέδια του Korda, με τον ίδιο να περιγράφει αυτούς τους αντιπάλους ως «τρομοκράτες από άλλη πόλη». Στο τρέιλερ εμφανίζεται ο Richard Ayoade ως μαχητής, ο οποίος φαίνεται να ηγείται της επίθεσης εναντίον του Korda, ενώ οι Scarlett Johansson, Benedict Cumberbatch και Tom Hanks υποδύονται φαινομενικούς συμμάχους ή συνεργάτες του.

Το τρέιλερ της ταινίας είναι γεμάτο από αστέρες του κινηματογράφου και περιλαμβάνει πολλούς από τους τακτικούς συνεργάτες του Anderson, όπως τον Jeffrey Wright, τον Bryan Cranston και τον Mathieu Amalric. Αυτή η εντυπωσιακή ομάδα ηθοποιών συνδυάζεται με τη μοναδική καλλιτεχνική προσέγγιση του σκηνοθέτη, που διακρίνεται για το ξεχωριστό του στυλ.

Παρά το γεγονός ότι ο Wes Anderson δεν έχει διστάσει ποτέ να ενσωματώσει βία και δράση στις ταινίες του, το τρέιλερ του The Phoenician Scheme ενδέχεται να εκπλήξει τους θεατές με τις σκηνές από σφαίρες και εκρήξεις, που διαρκούν περίπου δυόμιση λεπτά. Εκτός από τους Benedict Cumberbatch, ο οποίος εμφανίζεται με ασυνήθιστα προσθετικά για γένια και φρύδια, και τον Michael Cera, ο οποίος μιλά με κωμικό ευρωπαϊκό τονισμό, ο Tom Hanks αποδεικνύει τις ικανότητές του στο μπάσκετ, προσφέροντας μια απολαυστική και ανατρεπτική στιγμή στο τρέιλερ.

To The Phoenician Scheme είναι η 13η ταινία του Wes Anderson σε πάνω από 30 χρόνια καριέρας, μετά την πρώτη του επιτυχία με τη μικρού μήκους ταινία Bottle Rocket το 1994 (η οποία αργότερα εξελίχθηκε σε μεγάλου μήκους ταινία). Η ταινία αυτή σηματοδότησε την αρχή της καριέρας του, ενώ το χαρακτηριστικό στυλ του σκηνοθέτη εδραιώθηκε με επιτυχίες όπως Rushmore, The Royal Tenenbaums και The Grand Budapest Hotel.

To The Phoenician Scheme θα κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους του Ηνωμένου Βασιλείου από τις 23 Μαΐου 2025, και οι φίλοι του Wes Anderson ανυπομονούν να δουν αυτή την συναρπαστική ταινία δράσης.