Κυκλοφόρησαν οι πρώτες φωτογραφίες της Angelina Jolie, η οποία ετοιμάζεται να υποδυθεί την Maria Callas στην ταινία Maria του Pablo Larraín, με την οποία ο σκηνοθέτης θα ολοκληρώσει μια άτυπη τριλογία ταινιών με πρωταγωνίστριες γυναίκες που έγραψαν ιστορία. Οι δύο πρώτες ταινίες ήταν το Jackie, με τη Natalie Portman στον ρόλο της Jackie Kennedy, και το Spencer με την Kristen Stewart ως πριγκίπισσα Diana.

Με τα γυρίσματα της νέας του ταινίας να ξεκινούν μόλις σήμερα, ο Larraín έδωσε στη δημοσιότητα τις δύο πρώτες φωτογραφίες της λαμπερής ηθοποιού στον ρόλο της κορυφαίας Ελληνίδας υψίφωνου.

«Είμαι απίστευτα ενθουσιασμένος που θα ξεκινήσω την παραγωγή του Maria, το οποίο ελπίζω να φέρει την αξιοσημείωτη ζωή και το έργο της Maria Callas στο κοινό σε όλο τον κόσμο, χάρη στο υπέροχο σενάριο του Steven Knight, το έργο ολόκληρου του cast και του συνεργείου, και, ιδιαιτέρως, τη λαμπρή δουλειά και την εξαιρετική προετοιμασία της Angelina», δήλωσε ο σκηνοθέτης.

Το σενάριο της ταινίας βασίζεται σε αληθινές μαρτυρίες για τη ζωή της Callas, ενώ εξετάζει διάφορες πτυχές της ταραχώδους ζωής της. Από όσα έχουν γίνει μέχρι τώρα γνωστά, ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στις τελευταίες της μέρες στο Παρίσι τη δεκαετία του '70.

Τα γυρίσματα της ταινίας θα διαρκέσουν 8 εβδομάδες και θα γίνουν σε Παρίσι, Βουδαπέστη και Μιλάνο, αλλά και σε τοποθεσίες της Ελλάδας όπως το Κατάκολο του νομού Ηλείας.

Στο cast της ταινίας θα δούμε επίσης τη Valeria Golino (The Morning Show, Portrait of a Lady on Fire), που θα υποδυθεί την αδερφή της Callas, αλλά και τους Pierfrancesco Favino (The Hummingbird), Alba Rohrwacher (La Chimera), Haluk Bilginer (Winter Sleep) και Kodi Smit-McPhee (The Power of the Dog).

Δείτε τις πρώτες φωτογραφίες της Angelina Jolie ως Maria Callas: