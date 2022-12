Ο κόσμος έκανε ουρές, το χρήμα έρεε στα ταμεία, αφού το εισιτήριο για το 3D είναι πιο ακριβό και κάπως φτάσαμε το Avatar να είναι η πι εμπορική ταινία όλων των εποχών. Και ήρθε η ώρα για ένα από τα πολλά σίκουελ που ετοιμάζει ο σκηνοθέτης. Το The Way of Water κάνει πρεμιέρα σε λίγες ημέρες και το εμπάργκο για τις κριτικές ολοκληρώθηκε. Αυτή τη στιγμή και με τα περισσότερα μεγάλα site του εξωτερικού να έχουν δημοσιεύσει τις κριτικές τους, το σκορ στο Rotten Tomatoes βρίσκεται στο 83% λίγο πάνω από την πρώτη ταινία που βρίσκεται στο 82%. Βέβαια το πιο πιθανό είναι όσο περνάνε οι μέρες το σκορ να πάει λίγο προς τα κάτω, αλλά εδώ είμαστε για να το δούμε. Οι περισσότεροι όπως ήταν αναμενόμενο, εστιάζουν στο οπτικό υπερθέαμα τονίζοντας ότι η ιστορία και η πλοκή παραμένουν σε δεύτερη μοίρα. Το νέο Avatar που κόστισε το εξωπραγματικό ποσό των 350 εκατομμυρίων δολαρίων θα πρέπει να ξεπεράσει το 1,5 δισ. σε εισπράξεις για να είναι κερδοφόρα και να πείσει την Disney να χρηματοδοτήσει τη συνέχεια. Δείτε αποσπάσματα από τις πρώτες κριτικές:

