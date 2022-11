Κυκλοφόρησε και επίσημα το soundtrack του Guardians Of The Galaxy Holiday Special, το οποίο επίσης κάνει σήμερα (25 Νοεμβρίου) πρεμιέρα στο Disney+.

Σκηνοθετημένο από τον James Gunn, το TV special 44 λεπτών επανενώνει τους Guardians, όσο οι ίδιοι «κατευθύνονται στη Γη για να βρουν το καλύτερο δώρο για τον Peter Quill».

Chris Pratt, Dave Bautista, Karen Gillan, Pom Klementieff, Vin Diesel, Bradley Cooper και Sean Gunn επιστρέφουν όλοι τους στους ρόλους τους από τις δύο επιτυχημένες ταινίες της σειράς, ενώ τα νέα μέλη του cast είναι ο Kevin Bacon, που ερμηνεύει μια fictionalised εκδοχή του εαυτού του, και η Maria Bakalova, στον ρόλο της Cosmo the Spacedog.

Τη μουσική του special υπογράφει ο συνθέτης John Murphy, ο οποίος και συνεργάστηκε με τον Gunn το 2021 στο The Suicide Squad. Ο ίδιος έχει συνεργαστεί στο παρελθόν με τον Danny Boyle, έχοντας γράψει τη μουσική των 28 Days Later, Millions και Sunshine.

Ακούστε το soundtrack εδώ:

Όπως και οι ταινίες Guardians Of The Galaxy, έτσι και το εορταστικό τηλεοπτικό επεισόδιό τους περιλαμβάνει και αρκετά κομμάτια γνωστών καλλιτεχνών, οι οποίοι εμφανίζονται στη λίστα πιο κάτω.

‘Dead by Xmas’ – Hanoi Rocks

‘Christmas Treat’ – Julian Casablancas

‘Mrs. Claus’ – Little Jackie

‘Just Like Christmas’ – Low

‘Christmastime’ – The Smashing Pumpkins

‘Fairytale Of New York’ – The Pogues feat. Kirsty MacColl

‘Christmas Wrapping’ – The Waitresses

‘Is This Christmas?’ – The Wombats

‘I Want An Alien For Christmas’ – Fountains Of Wayne

‘I Don’t Know What Christmas Is (But Christmas Is Here) – Old 97’s

‘Here It Is Christmastime’ – Kevin Bacon and Old 97’s

Το Guardians Of The Galaxy Holiday Special τοποθετείται ανάμεσα στα Thor: Love And Thunder και στο επικείμενο Guardians Of The Galaxy Vol. 3, το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει τον Μάιο του 2023.

Το Holiday Special αποτελεί τη δεύτερη εορταστική τηλεοπτική παραγωγή της Marvel, η οποία κυκλοφόρησε το Werewolf By Night για το Halloween, σε σκηνοθεσία Michael Giacchino και με πρωταγωνιστή τον Gael Garcia Bernal.