Σε ηλικία 96 ετών πέθανε εμβληματική ηθοποιός, Angela Lansbury, την Τρίτη 11 Οκτωβρίου, σύμφωνα με ανακοίνωση του οικογενειακού της περιβάλλοντος.

Η πολυβραβευμένη Dame Angela Lansbury υπήρξε εκπρόσωπος της Χρυσής Εποχής του Hollywood, ενώ έγινε ευρέως γνωστή μέσα από τον ρόλο της στην τηλεοπτική σειρά Murder She Wrote, υποδυόμενη τη συγγραφέα μυστηρίου και ερασιτέχνη ντετέκτιβ, Jessica Fletcher.

Για τον ρόλο της στη σειρά, υπήρξε υποψήφια για δέκα Χρυσές Σφαίρες και 12 Βραβεία Έμμυ, κερδίζοντας τέσσερα βραβεία Χρυσής Σφαίρας.

Η σταρ του Η Πεντάμορφη και το Τέρας και πολλών ακόμη έργων, άφησε την τελευταία της πνοή λίγο πριν τα 97ά γενέθλιά της.

Η Lansbury εμφανίστηκε για πρώτη φορά στο Broadway το 1957, στο Hotel Paradiso και το 1964 πρωταγωνίστησε στο πρώτο της μιούζικαλ εκεί, το Anyone Can Whistle.

Η ηθοποιός γεννήθηκε το 1925 στο Λονδίνο και το 1940 έφυγε στις ΗΠΑ, για να γλιτώσει από τον πόλεμο. Σπούδασε υποκριτική στη Νέα Υόρκη. Το 1942 υπέγραψε συμβόλαιο με την Metro-Goldwyn Mayer και ανέλαβε τον πρώτο της ρόλο στην ταινία του George Cukor, Εφιάλτης.

Υποδυόταν την αδίστακτη υπηρέτρια της Ingrid Bergman και η ερμηνεία της απέσπασε πολλές καλές κριτικές, ενώ της χάρισε την πρώτη της υποψηφιότητα για Όσκαρ Β' Γυναικείου Ρόλου. Συνέχισε να εμφανίζεται σε ταινίες της MGM, αλλά σε δευτερεύοντες ρόλους και το συμβόλαιό της έληξε το 1952.

Έκτοτε, η καριέρα της άνθισε τόσο στον κινηματογράφο όσο και στο θέατρο.

Η ερμηνεία της στην ταινία Ο Άνθρωπος της Μαντζουρίας χαρακτηρίστηκε ως μια από τις πιο αξιοσημείωτες στην καριέρα της.

Το 1966 η ερμηνεία της στο μιούζικαλ Mame της χάρισε πολλά βραβεία και κατέστησε σε Gay Icon. Για την ερμηνεία αυτή κέρδισε το πρώτο της βραβείο Tony.

Πρωταγωνίστησε σε πολλά μιούζικαλ του Sondheim, κερδίζοντας βραβεία Tony για τον ρόλο της πιο διάσημης θεατρικής μητέρας, της Mamma Rose, στο Gypsy και τον ρόλο της ραδιούργας ιδιοκτήτριας του ζαχαροπλαστείου, Mrs Lovett, στο Sweeney Todd.

Η πιο πρόσφατη υποψηφιότητά της για Tony, το 2010, ήταν για τη δουλειά της στην αναβίωση ενός ακόμη μιούζικαλ του Sondheim, το A Little Night Music. Η πιο πρόσφατη εμφάνισή της στο Broadway ήταν στην αναβίωση του έργου The Best Man του Gore Vidal το 2012.