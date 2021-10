Μια απίστευτη τραγωδία εκτυλίχθηκε στο σετ της νέας ταινίας του Alec Baldwin, όταν ο ίδιος, χρησιμοποιώντας ένα prop gun της παραγωγής, σκότωσε κατά λάθος τη διευθύντρια φωτογραφίας της ταινίας, Halyna Hutchins. Το όπλο που χρησιμοποιούνταν κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων φαίνεται πως εκπυρσοκρότησε κατά λάθος, ενώ πέρα από τον θάνατο της Hutchins προκάλεσε και τον σοβαρό τραυματισμό του σκηνοθέτη και σεναριογράφου της ταινίας, Joel Souza, ο οποίος νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.

Το περιστατικό έλαβε χώρα στη Santa Fe του New Mexico χθες, ενώ ο Alec Baldwin μεταφέρθηκε αυτοβούλως στο γραφείο του σερίφη της περιοχής ώστε να δώσει κατάθεση για όσα συνέβησαν. Η έρευνα παραμένει ανοιχτή ενώ για την ώρα δεν έχουν κατατεθεί επίσημες κατηγορίες.

Τα γυρίσματα της ταινίας έχουν παγώσει για απροσδιόριστο χρονικό διάστημα, ενώ τόσο το cast όσο και το συνεργείο της εμφανίζονται συντετριμμένοι από το τραγικό συμβάν.

Πλήθος από καλλιτέχνες εξέφρασαν τη βαθύτατη θλίψη τους για τον θάνατο της 42χρονης Halyna Hutchins, μεταξύ των οποίων και η αδερφή του Brandon Lee, ο οποίος έχασε τη ζωή του με τον ίδιο ακριβώς τρόπο το 1993, κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινία The Crow. Η ίδια έγραψε στο Twitter που διατηρεί στη μνήμη του αδερφού της ότι «κανένας δεν πρέπει να πεθάνει από ένα όπλο στο σετ μιας κινηματογραφικής ταινίας».

Our hearts go out to the family of Halyna Hutchins and to Joel Souza and all involved in the incident on “Rust”. No one should ever be killed by a gun on a film set. Period. 💔 — Brandon Bruce Lee (@brandonblee) October 22, 2021

I’m so sad about losing Halyna. And so infuriated that this could happen on a set. She was a brilliant talent who was absolutely committed to art and to film. ❤️ pic.twitter.com/vcdFqHsGA0 — Adam Egypt Mortimer (@adamegypt) October 22, 2021

Sick and devastated to hear that my friend and rockstar cinematographer Halyna Hutchins was killed on set today in New Mexico. I don't have words to describe this tragedy. I want answers. I want her family to somehow find peace among this horrific, horrific loss. pic.twitter.com/ElAQNMuQvR — 𝖊𝖑𝖑𝖊 𝖘𝖕𝖎𝖉𝖊𝖗 🕷️🕸️ (@elleschneider) October 22, 2021

Absolutely horrifying and devastating news about cinematographer, Halyna Hutchins. My heart goes out to her family. — Elijah Wood (@elijahwood) October 22, 2021

My greatest fear is that someone will be fatally hurt on one of my sets. I pray this will never happen. My heart goes out to all of those affected by the tragedy today on Rust, especially Halyna Hutchins & her family. — James Gunn (@JamesGunn) October 22, 2021