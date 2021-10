Το πολυαναμενόμενο The Beatles: Get Back έρχεται στο Disney+ τον Νοέμβριο

Το trailer για τη νέα σειρά ντοκιμαντέρ του Peter Jackson για τους Beatles είναι και επίσημα γεγονός και μπορείτε να το δείτε για να πάρετε μια γεύση από την πολυαναμενόμενη δουλειά του δημοφιλούς σκηνοθέτη για ένα από τα μεγαλύτερα μουσικά συγκροτήματα όλων των εποχών.

Το The Beatles: Get Back πρόκειται να προβληθεί στο Disney+ και αποτελείται από ακυκλοφόρητο μέχρι σήμερα υλικό του συγκροτήματος, όπως και αποκατεστημένα πλάνα από συναυλίες και άλλες εμφανίσεις τους. Το The Beatles: Get Back μας γυρνά πίσω στις ηχογραφήσεις της μπάντας το 1969, εξετάζοντας παράλληλα τη σχέση μεταξύ των μελών της.

Η σειρά αποτελείται από τρία επεισόδια και δημιουργήθηκε έπειτα από επεξεργασία βιντεοσκοπημένου υλικού τουλάχιστον 60 ωρών, όπως και ηχητικών ντοκουμέντων τουλάχιστον 150 ωρών.

Στο ντοκιμαντέρ θα προβληθεί επίσης η τελευταία συναυλία των Beatles προτού διαλυθούν, που έλαβε χώρα στην ταράτσα του London’s Savile Row.

Τα επεισόδια θα προβληθούν στις 25, 26 και 27 Νοεμβρίου.

Δείτε εδώ το trailer: