Το πρώτο του NFT με ακυκλοφόρητο υλικό από το In the Mood for Love πρόκειται να δημοπρατήσει ο σκηνοθέτης Wong Kar-Wai. Ένα NFT ή ολογράφως non-fungible token, είναι ένα συλλεκτικό ψηφιακό περιουσιακό στοιχείο (ή επενδυτικό αγαθό, ανάλογα με το πώς το αντιμετωπίζει ο ιδιοκτήτης του), το οποίο έχει αξία ως μορφή τέχνης ή πολιτιστικού προϊόντος.

Το NFT, που θα δημοπρατηθεί από τον οίκο Sotheby’s στις αρχές Οκτωβρίου, έχει διάρκεια 1,5 λεπτού και ονομάζεται “In the Mood for Love – Day One”. Περιλαμβάνει ακυκλοφόρητα πλάνα από την πρώτη μέρα γυρισμάτων της ταινίας και ο οίκος Sotheby’s είναι ο πρώτος παγκοσμίως που πρόκειται να δημοπρατήσει NFT ασιατικής ταινίας. Η δημοπρασία θα γίνει στις 9 Οκτωβρίου στο Hong Kong, ενώ την ίδια ημέρα θα δημοπρατηθούν αντικείμενα όπως κινέζικα κεραμικά, ρολόγια, κοσμήματα, πίνακες και κρασί.

Σε δελτίο τύπου για το NFT, ο Wong Kar-Wai αναφέρθηκε στην πρώτη μέρα γυρισμάτων της αγαπημένης ταινίας, που έλαβαν χώρα στις 13 Φεβρουαρίου του 1999: «Η πρώτη μέρα γυρισμάτων κάθε κινηματογραφικής παραγωγής είναι σαν ένα ραντεβού με τον εραστή των ονείρων μας- είναι γεμάτη φόβο, αλλά και ευχαρίστηση, σαν να κάνεις πατινάζ σε λεπτό πάγο. Ένα βέλος δεν επιστρέφει ποτέ στο τόξο του. 20 χρόνια μετά, και το βέλος αυτό απομακρύνεται από το τόξο» ανέφερε. «Σήμερα είμαστε σε θέση να καταγράψουμε στην αιωνιότητα την πρώτη αυτή μέρα γυρισμάτων υπό μια νέα μορφή. Στον κόσμο του blockchain, αυτό το βέλος μπορεί να διαγράψει μια νέα πορεία».

Σύμφωνα με τον οίκο Sotheby’s, το NFT θα προσφέρει στο κοινό μια διαφορετική εικόνα των πρωταγωνιστών της ταινίας, Tony Leung και Maggie Cheung.

Μαζί με το NFT θα δημοπρατηθεί και το iconic δερμάτινο μπουφάν του Leslie Cheung από την ταινία Happy Together του 1997. «Πάντα κρατούσα αυτό το δερμάτινο μπουφάν γιατί συμβόλιζε μια αξιοσημείωτη παρουσία: αυτή της τρυφερότητας, της επανάστασης και της μοναχικότητας» ανέφερε ο Wong Kar-Wai για το δερμάτινο, ενθυμούμενος τον Cheung, που αυτοκτόνησε το 2003 στα 46 του χρόνια.

Ο Wong Kar-Wai αυτή τη στιγμή εργάζεται πάνω στην πολυαναμενόμενη νέα ταινία του - την πρώτη μετά το 2013 – αλλά και στην τηλεοπτική σειρά Blossoms.