Π.Α. αφού έχασε τη ζωή του σε ηλικία μόλις 32 ετών ο Kevin Clark, όταν αυτοκίνητο που οδηγούσε μία 20χρονη τον παρέσυρε με τον ποδήλατο του. Ο Clark διακομίστηκε στο νοσοκομείο όπου και υπέκυψε στα τραύματα του το απόγευμα της Τετάρτης. Ο 32χρονος είχε γίνει γνωστός από την συμμετοχή του στο School of Rock με τον Jack Black πίσω στο 2003 στο ρόλο του πιτσιρικά ντράμερ Freddy "Spazzy McGee". Στη συνέχεια ασχολήθηκε με τη μουσική και έκανε πέρασμα από πολλές μπάντες, ενώ το Σάββατο που μας πέρασε ανέβηκε για πρώτη φορά στη σκηνή με τους «Πολύ άσχημα νέα. Ο Kevin έφυγε. Ήταν πολύ νωρίς. Όμορφη ψυχή. Τόσες πολλές ωραίες αναμνήσεις. Η καρδιά μου έχει ραγίσει. Στέλνω αγάπη στους στην οικογένεια του και σε όλη την κοινότητα του School of Rock» έγραψε στο instagram o Jack Black. To 2018 ο Kevin Clark είχε κάνει ένα reunion με τον Black όταν βρέθηκε στα παρασκήνια εμφάνισης των Tenacious D.

