Marvel: Όλες οι αποκαλύψεις για τις ταινίες του MCU

Τα περισσότερα που βγήκαν από τη Investor Day της Disney για τη Marvel αφορούσαν τα τηλεοπτικά πρότζεκτ που ετοιμάζονται για το Disney Plus, όμως υπήρξαν αρκετές πληροφορίες και για το κινηματογραφικό πεδίο, με σημαντικότερο παράδειγμα την ταινία των Fantastic Four για την οποία σας γράψαμε πιο αναλυτικά εδώ. O Kevin Feige τόνισε για μία ακόμα φορά ότι ο ρόλος του Chadwick Boseman στο δεύτερο Black Panther δεν θα δοθεί σε άλλο ηθοποιό και η ταινία του Ryan Coogler θα αρχίσει σύντομα να προετοιμάζεται για να κυκλοφορήσει τον Ιούλιο του 2022. Μάθαμε επίσης ότι το τρίτο Ant-Man με τίτλο Quantumania είναι πλέον επίσημο. Ο Peyton Reed θα σκηνοθετήσει ενώ στους κεντρικούς ρόλους επιστρέφουν οι Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michael Douglas και Michelle Pfeiffer. Στην ταινία θα δούμε για πρώτη φορά τον Jonathan Majors στο ρόλο του Kang the Conqueror που είναι ένας από τους μεγαλύτερους κακούς στο ρόστερ της Marvel. Η δεύτερη ταινία της Captain Marvel ανακοινώθηκε και επίσημα με προγραμματισμένη πρεμιέρα στις 11 Νοεμβρίου 2022. Η Brie Larson επιστρέφει στον πρωταγωνιστικό ρόλο με την Nia Dacosta να σκηνοθετεί. Στο καστ μπαίνει η Iman Vellani που θα υποδυθεί την Ms. Marvel στην ομώνυμη σειρά του Disney Plus και η Teyonah Parris που θα δούμε στο Wandavision. Περνάμε στο Multiverse of Madness του Doctor Strange που επιβεβαιώθηκε ότι η πλοκή του θα συνδυαστεί με τα όσα θα δούμε στο Wandavision και στην τρίτη ταινία του Spider-Man. Είχαμε επίσης την επίσημη ανακοίνωση για τον Μπένεντικτ Κάμπερμπατς στο άτιτλο ακόμα σίκουελ του Spider-Man. Επιστρέφουμε στο Disney Plus, αφού ο Kevin Feige έδωσε μερικά update για το κάστινγκ. Η Tatiana Maslany θα είναι και επίσημα η She Hulk, ενώ ο Μαρκ Ραφάλο θα εμφανιστεί και αυτός στη σειρά στο ρόλο του Μπρους Μπάνερ. Τέλος ο Kevin Feige τόνισε για ακόμα μία φορά ότι οι σειρές θα μπλέκουν με την πλοκή του ευρύτερου MCU.

