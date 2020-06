Ένα βίντεο 90 δευτερολέπτων του Spike Lee για τον George Floyd είναι αρκετό για να μας (ξανα)ρίξει γροθιά στο στομάχι (ΒΙΝΤΕΟ)

«Η ιστορία θα σταματήσει ποτέ να επαναλαμβάνεται;» άραγε;

Η δολοφονία του George Floyd, η δολοφονία του Eric Garner μετά τη σύλληψή του στη Νέα Υόρκη το 2019 και η κινηματογραφική σύλληψη στη ταινία Do The Right Thing, είναι όλα αποσπάσματα που θα δείτε στο ''Three Brothers'' του Spike Lee.

Εκτός, όμως,από τη μικρού μήκους -γροθιά στο στομάχι που έφτιαξε αξίζει να διαβάσουμε και όσα είπε κατά την εμφάνισή του στο CNN:

«Πώς είναι δυνατόν κάποιος να μην κατανοεί γιατί οι άνθρωποι αντιδρούν με αυτό τον τρόπο; Δεν πρόκειται για κάτι καινούριο, το είδαμε στις ταραχές τη δεκαετία του '60, στη δολοφονία του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ. Κάθε φορά που γίνεται κάτι τέτοιο και δεν βρίσκουμε τη δικαιοσύνη που μας αξίζει, οι άνθρωποι αντιδρούν με έναν τρόπο που θα τους κάνει να ακουστούν. Πρόκειται για κάτι που βλέπουμε ξανά και ξανά. Αυτή είναι η αλήθεια: οι δολοφονίες μαύρων, να πάνω σε τι έχει χτιστεί αυτή η χώρα.

»Τα θεμέλια των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, πατάνε πάνω στην κλοπή της γης των ιθαγενών και στη γενοκτονία, μαζί με τη δουλεία. Δεν εγκρίνω όλα όσα γίνονται, αλλά μπορώ να καταλάβω γιατί οι άνθρωποι αντιδρούν με τον τρόπο που το κάνουν».