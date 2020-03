ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Το σινεμά έρχεται σπίτι μας!

Μετράει δυο εβδομάδες που έχει ξεκινήσει τη λειτουργία του το Cinobo και όλα δείχνουν πως ήρθε για να μείνει...

Ήρθε για να σου δώσει το έναυσμα να φτιάξεις popcorn και να κουρνιάσεις στον καναπέ σου απολαμβάνοντας..ταινίες-διαμαντάκια!

Ακούγομαι σαν σπόνσορας αλλά θα με θυμηθείς όταν γίνεις κι εσύ συνδρομητής του Cinobo-Cinema!

Με μόλις 7,99 € τον μήνα,δωρεάν δοκιμή 14 ημερών και δυνατότητα ακύρωσης συνδρομής (βεβαίως), έχεις την ευκαιρία της ζωής σου να δεις και να ξαναδείς μια ολόκληρη ταινιοθήκη!

Και τι περιλαμβάνει;

Ταινίες που χρειάζεται πολύ σκάψιμο για να τις βρει κανείς, φιλμ που έχουν βραβευτεί και..ελληνικά φιλμ!

Αν έχεις βαλτώσει μπροστά στον υπολογιστή σου και παρακολουθείς σε live streaming Κωνσταντίνου κι Ελένης ή Παρά Πέντε για 40ή φορά επαναλαμβάνοντας τις ατάκες τους πριν καν τις ξεστομίσουν, μπες στο Cinobo και φέρε τη πρωτοπορία στο σαλόνι σου.

Εβδομαδιαίες πρεμιέρες ταινιών, αφιερώματα και χίλια άλλα καλά σε περιμένουν...

Πάρε μια γεύση της πρώτης δεκάδας που θα δούμε:

1. Honeyland

2. Suntan

3. Τετάρτη 04:45

4. Heartbeats

5. Η επίθεση του γιγάντιου μουσακά

6. Let the Sunshine in

7. Frances Ha

8. The Little Death

9. Νορβηγία

10. Πλατεία Αμερικής

Ένα ακόμη καλό για το τέλος...

Θα έχεις άμεσα την πολυτέλεια να ζήσεις..το όνειρο-Cinobo και από το smartphone σου ή από το tablet (Android,iOS).

Έχει και καλύτερο,μη φύγεις!

Το Cinobo σου δίνει τη δυνατότητα προβολής και ενώ θα βρίσκεσαι εκτός σύνδεσης (offline viewing).

Τώρα μπορείς να τρέξεις!