Την Παρασκευή που μας πέρασε κυκλοφόρησε το Never Let me Go, το πρώτο άλμπουμ των Placebo μετά από εννέα χρόνια που αναμενόταν με τεράστιο ενδιαφέρον από τους οπαδούς της μπάντας.