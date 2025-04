The Studio: Το στοιχείο της σειράς που κάνει όλη τη διαφορά

Ανεκτίμητες οι σειρές μιας σεζόν με μισάωρα επεισόδια. Συνοδεύουν το διάλειμμά σου ή το φαγητό σου, σε αποσυμπιέζουν, σου κάνουν παρέα στις μοναξιές, σου κάνουν μασάζ στους ώμους, λειτουργούν ιδανικά για σβήσιμο ημέρας και κυρίως, λόγω της μικρής διάρκειάς τους, σε απομακρύνουν -έστω για 30 λεπτά!- από την οθόνη του κινητού. Μια τέτοια σειρά είναι και το The Studio που προβάλλεται από τέλη Μαρτίου στο Apple TV+, το οποίο, αναλόγως πού θα εστιάσει κανείς, αποτελεί μια απολαυστική σάτιρα ή μια καλοφτιαγμένη σαχλαμάρα -και ακόμα και το δεύτερο δεν το εννοώ αρνητικά.

Η υπόθεση ακολουθεί την ταραχώδη καθημερινότητα του Matt Remick, διευθυντή των “Continental Studios”, ενός μεγάλου στούντιο παραγωγής του Hollywood, ο οποίος περιτριγυρίζεται σε κάθε επεισόδιο από ένα τσούρμο ταλαντούχους ηθοποιούς που υποδύονται (στο όριο της καρικατούρας) τους βοηθούς και συνεργάτες του (Ike Barinholtz, Catherine O’Hara, Chase Sui Wonders, Kathryn Hann) αλλά και από ένα σωρό επώνυμους και στελέχη της βιομηχανίας του θεάματος που υποδύονται τους εαυτούς του (Zac Efron, Adam Scott, Charlize Theron, Martin Scorsese, Ron Howard, Sarah Polley, Greta Lee, Steve Buscemi, Olivia Wilde, Paul Dano, Rebecca Hall -κι αυτοί είναι μόνο μερικοί).

Πώς να πεις στον Scorcese ότι η ταινία του δεν θα πραγματοποιηθεί γιατί στη θέση της προτιμήθηκε ένα blockbuster για τις μάζες;

Πώς διώχνεις από το πλατό γυρισμάτων το ενοχλητικό “studio head” που θέλει να επιβλέπει κάθε λεπτομέρεια της παραγωγής;

Πώς λες στον Ron Howard πως το φινάλε της νέας του ταινίας δεν βλέπεται;

Τι κάνεις όταν μια μπομπίνα ταινίας που γυρίστηκε σε φιλμ εξαφανίζεται και δεν υπάρχει μπάτζετ για να ξαναγυριστούν οι σκηνές που χάθηκαν;

Κάθε επεισόδιο έχει αυτοτελή ιστορία, αλλά πάντα κάπου στο σενάριο χωράνε αρκετά inside jokes που θα πιάσουν αποκλειστικά όσοι διαβάζουν καθημερινά το Variety και γνωρίζουν το φεστιβαλικό κύκλωμα απέξω, αλλά και αρκετά χοντροκομμένα αστεία από αυτά που θεωρείς σαχλά, αλλά σε κάνουν να γελάς έτσι κι αλλιώς λόγω εξοικείωσης με την αμερικανική κωμωδία.

Η υπογραφή του Seth Rogen είναι αναγνωρίσιμη στα διάφορα επιμέρους στοιχεία της σειράς: γρήγορος ρυθμός, αχρείαστες φωνές, τσακωμοί, βρισίδια, ηλίθια αστεία, υπερβολικές γκριμάτσες και όλα όσα θα περίμενε κανείς από μία σειρά την οποία γράφει και σκηνοθετεί (μαζί με τον φίλο και συνεργάτη του Evan Goldberg) ο κωμικός με το ξεδιάντροπο χιούμορ και την καρτουνίστικη φωνή. Ένα ακόμη ιδιαίτερο χαρακτηριστικό, ωστόσο, είναι διαρκώς παρόν σε κάθε επεισόδιο -και καθ’όλη τη διάρκειά του-, και χωρίς αυτό η σειρά δεν θα είχε τόσο γρήγορο βηματισμό, δεν θα εξελισσόταν με τόσο αβίαστο flow και δεν θα έβαζε τον θεατή τόσο πολύ μέσα στον χαοτικό κόσμο της showbiz. Ο λόγος για την τζαζ μουσική που ακούγεται διαρκώς στο background και συγκεκριμένα για τα ακούραστα κρουστά του Antonio Sánchez, κρουστά που δεν μας σφυροκοπούν μέσω της οθόνης για πρώτη φορά, καθώς είναι εκείνα που έδιναν το tempo και καθ’όλη τη διάρκεια του βραβευμένου με Όσκαρ “Birdman” (Alejandro González Iñárritu, 2014).

Όπως και στο Birdman, η κάμερα ακολουθούσε τον Michael Keaton και τα ντραμς ακολουθούσαν την κάμερα, διατηρώντας διαρκώς την αίσθηση της εγρήγορσης και του κατεπείγοντος, έτσι και εδώ, κάθε κίνηση, μετακίνηση και ανατροπή συνοδεύεται από μουσική, με αποτέλεσμα η σκηνοθεσία να θυμίζει περισσότερο χορογραφία.

Γνωστός από τη μακρόχρονη συνεργασία του με τον Pat Metheny και τρεις φορές Jazz Drummer of the Year σύμφωνα με το περιοδικό Modern Drummer, ο Μεξικανός ντράμερ έχει βραβευτεί πολλές φορές με Grammy (μεταξύ των οποίων και Grammy Award for Best Score Soundtrack for Visual Media για το Birdman), έχει γράψει soundtracks και για άλλες ταινίες, έχει προταθεί για Χρυσή Σφαίρα και BAFTA, έχει κυκλοφορήσει σόλο δίσκους, έχει συνεργαστεί με τους Trent Reznor και Atticus Ross και έχει μοιραστεί τη σκηνή με σπουδαίες φιγούρες της τζαζ όπως ο Chick Corea, ο Gary Burton, και ο Michael Brecker.

Δώστε λοιπόν μια ευκαιρία στο The Studio, όχι μόνο για τον Martin Scorsese που είναι μια ατραξιόν από μόνος του, ούτε για την περσόνα της Kathryn Hann και το τεράστιο shaker της, ούτε για την Olivia Wilde και το neo-noir της, ούτε για το ξεκαρδιστικό επεισόδιο με το gala Ογκολογίας. Δείτε το και για τη μουσική του.

Η σειρά The Studio προβάλλεται στο Apple TV+. Το soundtrack του Antonio Sánchez για το The Studio κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.