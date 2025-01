Avopolis: Οι 30 πιο πολυαναμενόμενες ταινίες του 2025

Το κινηματογραφικό 2025 έδειξε ήδη τα… δόντια του, καθώς το Nosferatu του Robert Eggers πραγματοποιεί μια πολύ καλή πορεία στο παγκόσμιο (αλλά και εγχώριο) box ofiice και συζητιέται ποικιλοτρόπως στα διάφορα social media – καλό σημάδι να ξεκινάει η νέα κινηματογραφική σεζόν με ταινίες που κάνουν αίσθηση και κυρίως σηκώνουν τους θεατές από τις τηλεοράσεις και τις μικρότερες οθόνες τους.

Αν ανατρέξει δε κανείς στις ταινίες που έχουν πάρει διανομή για το νέο έτος (και σε εκείνες των οποίων η διανομή εκκρεμεί αλλά πάνω - κάτω αναμένουμε να κάνουν τελικά πρεμιέρα εντός του 2025), θα διαπιστώσει και ο ίδιος πως το 2025 προβλέπεται μια άκρως δυναμική και πολλά υποσχόμενη κινηματογραφική σεζόν -και σίγουρα πιο ενδιαφέρουσα και ακόμα πιο ποικιλόμορφη από το 2024: επιστροφή μεγάλων καταξιωμένων δημιουργών, αρκετά blockbusters με έντονο το αναλογικό στοιχείο, ένα ανεξάρτητο σινεμά σε μια διαρκή άνοδο, μια πιθανή ρεβάνς του super-hero genre με μια-δυο ενδιαφέρουσες νέες απόπειρες για να καλυφθεί το χαμένο έδαφος και πολλές, πολλές ακόμα ταινίες για κάθε γούστο και όρεξη!

Παρακάτω συγκεντρώσαμε 30 ταινίες (σε τυχαία σειρά) που αξίζει κάποιος να έχει στα radar του, οι οποίες καλύπτουν τα περισσότερα κινηματογραφικά genres:

1. Αγαπούσε τα Λουλούδια Περισσότερο

Ο Γιάννης Βεσλεμές της Νορβηγίας και του Εγχειρίδιου του Κακού δημιουργεί ένα έργο ενηλικίωσης φαντασίας πέρα από τον χρόνο, καθώς τρία αδέρφια προσπαθούν να φέρουν πίσω στη ζωή τη μητέρα τους μέσω μιας χρονομηχανής. Με τους Πάνο Παπαδόπουλο, Γιώργο (Τζούλιο) Κατσή, Άρη Μπαλή, Sandra Abuelghanam Sarafanova, Αλεξία Καλτσίκη και τον γνωστό από τις πολυάριθμες συνεργασίες του με τους Marc Caro και Jean-Pierre Jeunet, Dominique Pinon.

2. All We Imagine As Light

Δύο συγκάτοικοι -αμφότερες εργαζόμενες σε ένα νοσοκομείο - και μια συνάδελφος τους που μόλις βγήκε στη σύνταξη μοιράζονται όνειρα, πίκρες, βάσανα και ελπίδες, ούσες μικρά κομμάτια μιας «πεζής» καθημερινότητας και ενός πολύχρωμου ψηφιδωτού ανθρώπων και καταστάσεων που σχηματίζουν τη σύγχρονη μεγαλούπολη του Mumbai. Η ταινία της Payal Kapadia έχει κερδίσει προ πολλού τις εντυπώσεις, ενώ συν τοις άλλοις είναι και η νικήτρια του μεγάλου βραβείου των Καννών 2024.

3. The Monkey

Ο Oz Perkins (Longlegs) και η A24 επισκέπτονται εκ νέου τα μονοπάτια του κινηματογραφικού τρόμου, με τη διασκευή μιας μικρού μήκους ιστορίας του Steven King, γύρω από ένα καταραμένο παιχνίδι-μαϊμού που καταδυναστεύει για δεκαετίες τις ζωές των διδύμων αδερφών που έτυχε να το βρουν στη σοφίτα του σπιτιού τους όταν ήταν παιδιά.

4. I'm Still Here

Ο Walter Salles (The Motocycle Diaries) επιστρέφει μετά από πάνω μια δεκαετία πίσω από τον κινηματογραφικό φακό, σε μια ταινία γύρω από την εξαφάνιση του συζύγου μιας μητέρας 5 παιδιών στη δικτατορική Βραζιλία του 1971. Βραβείο Σεναρίου στο Φεστιβάλ Βενετίας και μακρά παρουσία σε αρκετά ακόμα φεστιβάλ παγκοσμίως (με αρκετές νίκες), ενώ η πρωταγωνίστρια Fernanda Torres έκανε την μεγάλη έκπληξη και σήκωσε τη Χρυσή Σφαίρα Α’ Γυναικείου Ρόλου - βάζοντας αυτομάτως την ταινία σε επίσημη Οσκαρική τροχιά για βραβεία πέραν της κατηγορίας του Oscar Καλύτερης Ξενόγλωσσης Ταινίας.

5. Queer

Luca Guantanino διασκευάζει William Boroughs με Daniel Graig σε ερμηνεία ζωής και το Queer δίνει σταθερά το παρών σε όλα τα μεγάλα βραβεία του 2024. Οι κριτικές είναι με το μέρος της εδώ και μήνες και μένει μονάχα να δούμε και εμείς την ταινία (μιας και από χθες 16 Ιανουαρίου παίζεται και στη χώρα μας), για να χαθούμε και εμείς μαζί με τους δύο πρωταγωνιστές της σε μια ερωτική ιστορία εκτός ορίων στην Πόλη του Μεξικό των ‘50s.

6. Hard Truths

Επιστροφή του Mike Leigh (Naked, Secret and Lies) πίσω από τις κάμερες μετά από 7 χρόνια, σε ένα δράμα χαρακτήρων από εκείνα που μόνο ο σπουδαίος Βρετανός σκηνοθέτης ξέρει να δημιουργεί, το οποίο έχει ήδη ξεχωρίσει σε αρκετά φεστιβάλ ανά τον κόσμο – και μαζί με τη ταινία η πρωταγωνίστριά της Marianne Jean-Baptiste, η οποία επανασυνδέεται με τον Leigh σχεδόν 30 χρόνια μετά το Μυστικά και Ψέματα του 1996.

7. Mission: Impossible – The Final Reckoning

Το δηλωμένο ως τελευταίο κεφάλαιο της κινηματογραφικής Επικίνδυνης Αποστολής είναι η συνέχεια του προ διετίας Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One και η νέα απόπειρα του Tom Cruise να σώσει τον κόσμο, με όπλα του τα εντυπωσιακά stunts, μια πληθώρα καλών ηθοποιών γύρω του και έναν σκηνοθέτη που γνωρίζει και εμπιστεύεται μέχρι εσχάτων (Christopher McQuarrie). Μπορεί η προηγούμενη Επικίνδυνη Αποστολή να απέτυχε στα ταμεία, όμως για τους φανατικούς της πατροπαράδοτης δράσης και των πρακτικών εφέ, το The Final Reckoning αναμένεται να είναι μια από τις ταινίες της χρονιάς που θα μονοπωλήσουν το ενδιαφέρον.

8. F1

Αν ο μηχανοκίνητος αθλητισμός φαντάζει λιγότερο ενδιαφέρων από τη μπογιά που στεγνώνει σε φρεσκοβαμμένο τοίχο, η Warner και η Apple φροντίζουν αυτό να αλλάξει ριζικά το ερχόμενο καλοκαίρι: Joseph Kosinski (Top Gun: Maverik, Oblivion) στη σκηνοθεσία, Ehren Kruger (Top Gun:Maverik) στο σενάριο, μια πλειάδα αληθινών οδηγών αγώνων, έμφαση στα πρακτικά εφέ και τη χειροπιαστή δράση, ενώ ο κρυφός άσσος στο μανίκι δεν είναι άλλος παρά τον Brad Pitt, ο οποίος ερμηνεύει έναν πρώην πιλότος μονοθέσιου της Formula 1 που επιστρέφει στη δράση για να γίνει μέντορας ενός νεαρού και πολλά υποσχόμενου οδηγού.

9. Sinners

O Ryan Coogler κάνει απόσβεση της συνεργασίας του με τη Marvel (Black Panther, Black Panther: Wakanda For Ever) και επιστρέφει στο πιο προσωπικό σινεμά του δημιουργού (ξυπνώντας μνήμες Fruitvale Station ή ακόμα και του πρώτου Creed) με μια American gothic ιστορία τρόμου για δύο αδέρφια, τα οποία το 1930 γυρίζουν πίσω στη γενέτειρά τους – για να έρθουν αντιμέτωπα με μια υπερφυσική απειλή.

10. Superman: Legacy

Το πρώτο trailer της νέας ταινίας του Jame Gun (Guardians of the Galaxy) για τον πιο διάσημο υπέρ-ήρωα στην ιστορία της 7ης τέχνης έσπασε κάθε ρεκόρ επισκέψεων στο YouTube – ενώ παράλληλα ενθουσίασε τους φίλους του Superman με τη φρέσκια ματιά που φαίνεται να ρίχνει πάνω στον μύθο του Κρυπτονιανού υπερήρωα. Επίσημη πρώτη για τη μεγάλη οθόνη του νέου, ανανεωμένου DCEU (κάτω από την δημιουργική φροντίδα του ιδίου του Gun) και το μεγαλύτερο ίσως blockbuster-ικό στοίχημα του 2025.

11. The Battle of Baktan Cross

Σιγή ασυρμάτου γύρω από τη νέα ταινία του Paul Thomas Anderson με πρωταγωνιστή τον Leonardo Di Caprio, παρά μόνο μια φημολογούμενη σύνδεση της με το Vineland του Thomas Pynchon (του οποίου ήδη το Inherent Vice έχει διασκευάσει κινηματογραφικά ο Anderson το 2014). Regina Hall, Sean Pean και Benicio Del Toro συμπληρώνουν το cast μιας εκ των πιο «καυτών» ταινιών για το 2025 – μια ταινία με ένα πελώριο (κοντά στα 140 εκατομμύρια δολάρια) budget από τη Warner και τη δηλωμένη επιθυμία του studio να προβληθεί ανά τον κόσμο σε IMAX αίθουσες.

12. The Brutalist

Σινεμά δημιουργού με ρίζες στα ανήσυχα Αμερικανικά 70s, το -από κάθε άποψη-επικό The Brutalist διηγείται την ιστορία ενός Ούγγρου αρχιτέκτονα, ο οποίος επιβιώνει των στρατοπέδων συγκέντρωσης των ναζί και καταφτάνει στην Αμερική το 1947 για να συνεργαστεί με έναν αινιγματικό κροίσο πάνω στην ανέγερση ενός μπρουταλιστικού magnus opus που επιθυμεί ο δεύτερος. Σαρωτικό στις φετινές Χρυσές Σφαίρες (Καλύτερη Ταινία στην κατηγορία Δράμα, Α’ Αντρικός Ρόλος, Σκηνοθεσία) και ήδη θριαμβευτής σε Βενετία και αρκετά ακόμα φεστιβάλ του 2024, το 215 λεπτών έργο του Brady Corbet αναμένεται να πρωταγωνιστήσει στα φετινά βραβεία Oscar.

13. The Bride!

Μια από τις πιο παράξενες ταινίες της χρονιάς έρχεται από την Maggie Gyllenhaal, στη δεύτερη σκηνοθετική της απόπειρα μετά το ενδιαφέρον The Lost Daughter, η οποία και αντλεί έμπνευση από το The Bride of Frankenstein του 1935 για να διηγηθεί μια ιστορία «τεράτων» στο Σικάγο του 1935 – όταν η δολοφονημένη πρωταγωνίστρια επανέρχεται στη ζωή, προκαλώντας μεγάλες κοινωνικές αναταραχές με ολίγον από… τραγούδι, καθώς η ταινία φημολογείται πως θα περιέχει και στοιχεία musical. Christian Bale ως το τέρας του Frankenstein, Jessie Buckley (I'm Thinking of Ending Things, The Lost Daughter, Wicked Little Letters) ως η ομότιτλη νύφη του και Penélope Cruz, Annette Bening, Peter Sarsgaard, Jake Gyllenhaal και πολλοί άλλοι ηθοποιοί συμπληρώνουν ένα από τα πιο βαριά χαρτιά της Warner για φέτος.

14. Orphan

Ο László Nemes του σοκαριστικού Son of Saul και του προ 7ετίας Sunset ανατρέχει στην Ουγγρική εξέγερση του 1956 και στην ιστορία ενός αγοριού που μαθαίνει πως ο πατέρας που θεωρούσε νεκρό (και είχε εξιδανικεύσει στο μυαλό του) εν τέλει ζει -όμως ο «νέος» του πατέρας δεν είναι ακριβώς αυτό που είχε φανταστεί.

15. Οι Άγριες Μέρες Μας

Μετά τον Χρυσό Φοίνικα Μικρού Μήκους στο Φεστιβάλ των Καννών και το τηλεοπτικό Milky Way, ο Βασίλης Κεκάτος σκηνοθετεί την πρώτη του επίσημη ταινία μεγάλου μήκους – ένα road movie με πρωταγωνίστρια μια νεαρή κοπέλα, η οποία ξεφεύγοντας από την προβληματική της οικογένεια βρίσκει μια καινούρια στο πρόσωπο των μελών μιας συμμορίας νέων του δρόμου. Με τους Δάφνη Πατακιά, Νικολάκη Ζεγκίνογλου, Εύα Σαμιώτη, Σταύρο Τσουμάνη, Ναταλία Σουίφτ, Πόπη Σεμερλίογλου, Ιώκο Ιωάννη Κοττίδη, Emmanuel Elozieuwa, Σοφία Κόκκαλη, ΛΕΞ, Άννα Μάσχα, Fathia Ojikutu και πολλούς άλλους ακόμα.

16. The Running Man

Σε ένα δυστοπικό 2025, ένα βίαιο reality επιβραβεύει με ένα πολύ μεγάλο χρηματικό ποσό όποιον/όποια καταφέρει να επιζήσει ενός θανατηφόρου ανθρωποκυνηγητού. Και αυτό είναι σε γενικές γραμμές το βασικό story του ομότιτλου βιβλίου του 1982 από τον Stephen King, το οποίο μεταφέρθηκε αρχικά στο σινεμά το 1987 με πρωταγωνιστή τον Arnold Schwarzenegger – για να γίνει ένα από τα instant cult classics των ‘80s. Το πολυαναμενόμενο remake έχει για πρωταγωνιστή τον πολύ ανεβασμένο Glen Powell (Top Gun: Maverik, Hit Man) και στη σκηνοθετική καρέκλα έναν από τους σύγχρονους «Πάπες» της pop κουλτούρας, τον Βρετανό Edgard Wright (Cornetto Trilogy, Scott Pilgrim vs. The World, Baby Driver, Last Night In Soho).

17. Bugonia

Ο πολυπράγμων Γιώργος Λάνθιμος ανανεώνει το ετήσιο ραντεβού του με τους υπεράριθμους (πλέον) fans του και επανέρχεται μετά από τα Poor Things και Kind of Kindness με το Bugonia, δηλαδή το remake της αλλοπρόσαλλης μαύρης κωμωδίας του 2003 από τον Jang Joon-hwan (με την πρωτότυπη ονομασία Save the Green Planet). Emma Stone και Jesse Plemons έρχονται αντιμέτωποι, όταν ο δεύτερος απαγάγει, με τη βοήθεια συνεργού, τη CEO (που υποδύεται η Stone) μιας μεγάλης πολυεθνικής, καθώς πιστεύουν πως είναι εξωγήινη και έχει σκοπό να καταστρέψει τον πλανήτη.

18. Mickey 17

Μαύρη κωμωδία επιστημονικής φαντασίας με τον Robert Pattison να μπλέκει σε ιλαροτραγικές καταστάσεις ως ένας αναλώσιμος κλώνος, προορισμένος για επικίνδυνα καθήκοντα σε διάφορα σημεία του γαλαξία. Σε μια αποστολή που πάνε όλα στραβά, εκείνος καταφέρνει να επιζήσει και επιστρέφει κρυφά στη διαστημική του αποικία – για να διαπιστώσει πως τον έχουν ήδη αντικαταστήσει με κάποιον άλλον. Βασισμένο σε μυθιστόρημα του Edward Ashton και με διαρκείς αναβολές λόγω μιας φημολογούμενης προβληματικής διαδικασίας παραγωγής, το Mickey 17 είναι, πάνω απ’ όλα, η μεγάλη επιστροφή του Bong Joon-ho μετά την τεράστια επιτυχία των Παράσιτων.

19. No Other Choice

Ένας άνδρας απολύεται από τη θέση που κρατούσε για 25 χρόνια και η απελπισία του να εξαλείψει τον εργασιακό ανταγωνισμό τον οδηγεί σε σκοτεινά μονοπάτια. Έχοντας ακόμα νωπές μνήμες από το εξαιρετικό Decision to Leave του 2022, ο Park Chan-wook έρχεται αυτή τη φορά να διασκευάσει το βιβλίο του Donald Westlake The Axe, αλλά και να αναμετρηθεί με την προ 20ετίας πρώτη κινηματογραφική του μεταφορά – το πολύ-συζητημένο Τσεκούρι του Κώστα Γαβρά.

20. Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery

Χαράς ευαγγέλια στους φίλους του παραδοσιακού whodunit, αλλά και σε εκείνους του πιο απροσδόκητα απολαυστικού σύγχρονου Poirot -του εκκεντρικού Benoit Blanc του Daniel Craig. Τρίτη και φαρμακερή εξόρμηση για τον ήρωα που σκαρφίστηκε ο Ryan Johnson, ο οποίος θα κληθεί να λύσει τον πιο δύσκολο γρίφο της καριέρας του παρέα με ένα εντυπωσιακό ensemble cast, το οποίο περιλαμβάνει τους (βαθιά ανάσα) Josh O'Connor, Glenn Close, Josh Brolin, Mila Kunis, Jeremy Renner, Kerry Washington, Andrew Scott, Cailee Spaeny, Daryl McCormack και Thomas Haden Church.

21. Alpha

Το βραβευμένο με Χρυσό Φοίνικα το 2021 Titane δίχασε (και μάλλον εν τέλει απογοήτευσε) τους φίλους της Julia Ducournau (Raw), όμως η Γαλλίδα σκηνοθέτρια επιστρέφει το 2025 με το Alpha – μια ταινία για την ιστορία ενός κοριτσιού που δέχεται την περιθωριοποίηση από τους συμμαθητές του, επειδή φημολογείται πως πάσχει από μια παράξενη ασθένεια.

22. Hamnet

Η δεύτερη μόλις (μετά την Jane Campion) γυναίκα σκηνοθέτης και κάτοχος Oscar Σκηνοθεσίας Chloé Zhao επιστρέφει μετά το Nomadland και μετά το στραπάτσο των Eternals, σε κάτι πιο κοντά σε εκείνη –την κινηματογραφική διασκευή του ομότιτλου μυθιστορήματος μυθοπλασίας της Maggie O'Farrell. Ο William Shakespeare, καθώς θρηνεί τον θάνατο του 11χρονου γιού του, παράλληλα εμπνέεται για ένα από τα πιο διάσημα του έργα. Με τους Jessie Buckley, Paul Mescal και Emily Watson.

23. After the Hunt

Δεύτερο «χτύπημα» από τον Luca Guadagnino μέσα στη χρονιά, αυτή τη φορά με πρωταγωνίστρια την Julia Roberts σε ένα θρίλερ, όπου μια φοιτήτρια κατηγορεί την καθηγήτριά της στο πανεπιστήμιο για κάτι πολύ σοβαρό – και το οποίο αναγκάζει τη δεύτερη να έρθει αντιμέτωπη με ένα σκοτεινό μυστικό του παρελθόντος της. Οι Andrew Garfield, Michael Stuhlbarg, Chloë Sevigny και η Ayo Edebiri (The Bear) συμπληρώνουν το cast.

24. Avatar: Fire and Ash

Μπορεί η αγάπη του James Cameron στον πολύχρωμο κόσμο της Pandora να μην έχει πείσει απόλυτα το μεγαλύτερο μέρος των fans του, όμως παραμένει γεγονός πως το Avatar του 2009 και το sequel του το 2022 είναι οι δύο από τις τρεις πιο εμπορικές ταινίες όλων των εποχών, ενώ παράλληλα το αποτύπωμά τους στην pop κουλτούρα είναι πλέον αδιαπραγμάτευτο. Με το προνόμιο του μοναδικού ίσως σύγχρονου blockbuster σκηνοθέτη με τέτοια καλλιτεχνική studi-ακή αυτονομία, ο «Βασιλιάς του Κόσμου» έρχεται με φόρα για να σαρώσει ξανά τα ταμεία με την τρίτη συνέχεια του franchise.

25. Materialists

Από τις πιο αναμενόμενες ταινίες της σεζόν είναι και η νέα δουλειά της Celine Song, η οποία έκανε το ντεμπούτο της πριν από δύο χρόνια με το πολύ-βραβευμένο Past Lives. Η πλοκή δεν είναι ακόμα γνωστή, όμως η ταινία φημολογείται πως είναι μια ρομαντική κωμωδία γύρω από τα ερωτικά «μπερδέματα» τριών Νεοϋορκέζων – τους οποίους υποδύονται οι Dakota Johnson, Chris Evans και Pedro Pascal.

26. Frankenstein

Ο Guillermo Del Toro συνεχίζει να εκμεταλλεύεται τη συνεργασία του με το Netflix για να βγάλει εις πέρας προσωπικά απωθημένα και μετά τον Pinocchio και το Guillermo del Toro's Cabinet of Curiosities βάζει μπροστά το κλασσικό βιβλίο της Mary Shelley, με τους Oscar Isaac, Mia Goth, Lars Mikkelsen, Christoph Waltz και τον ανερχόμενο Jacob Elordi (Saltburn, Priscila) στον ρόλο του ομώνυμου τέρατος.

27. The Magnificent Life of Marcel Pagnol

Τη ζωή του θεατρικού συγγραφέα, σκηνοθέτη και μυθιστοριογράφου Marcel Pagnol στη Μασσαλία του 1930 θα μας διηγηθεί με τον μοναδικό του τρόπο ο Sylvain Chomet του κλασσικού πλέον Les triplettes de Belleville, σε ένα από τα πιο ιδιαίτερα animations της χρονιάς – το οποίο τον βρίσκει για πρώτη φορά σκηνοθέτη μεγάλου μήκους ταινίας από το μακρινό 2010 και το L'illusionniste.

28. A Complete Unknown

Το biopic του Bob Dylan από τον James Mangold έχει ήδη καταχωρηθεί ως μια από τις ταινίες που θα πρωταγωνιστήσουν στα Oscars της φετινής χρονιάς, με τον Timothée Chalamet στον πρωταγωνιστικό ρόλο και ένα all-star cast να τον περιβάλλει - Elle Fanning, Edward Norton, Boyd Holbrook- καθώς επικεντρώνεται στα πρώτα χρόνια του Dylan και την εναλλαγή μεταξύ του folk ήχου και της πιο «ηλεκτρίζουσας» κατεύθυνσης των επόμενων κλασσικών του δίσκων.

29. Deliver Me From Nowhere

O Jeremy Allen White του The Bear παίρνει το χρίσμα από το «Αφεντικό» και μεταμορφώνεται στον Bruce Springsteen λίγο πριν ηχογραφήσει το Nebraska, στο νέο μουσικό biopic του Scott Cooper (ο οποίος με το ντεμπούτο του Crazy Heart χάρισε και το Oscar Α’ Ανδρικού Ρόλου στον Jeff Bridges). Δίπλα του οι Odessa Young, Jeremy Strong, Stephen Graham και ο Paul Walter Hauser.

30. Arcadia

Η ταινία που έμεινε στο μυαλό των περισσοτέρων στο πρόσφατο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, αλλά και κέρδισε τον θαυμασμό από τα ξένα μέσα και τις διεθνείς κριτικές είναι μια ταινία που όσο λιγότερα ξέρει κανείς για εκείνη, τόσο το καλύτερο για τον ίδιο. Από τον Γιώργο Ζώη του Interruption, με τους Αντώνη Μουρίκη και Αγγελική Παπούλια.