10 αγαπημένα τραγούδια των Cure στη μικρή και τη μεγάλη οθόνη

Με το νέο, εξαιρετικό album των αγαπημένων The Cure να μονοπωλεί το μουσικό μας ενδιαφέρον το τελευταίο διάστημα, κάνουμε μια αναδρομή σε 10 ταινίες και τηλεοπτικές σειρές, των οποίων το soundtrack κόσμησε με τη παρουσία της η μπάντα από το Crawley - είτε με κάποιο από τα ήδη υπάρχοντα τραγούδια της πλούσιας δισκογραφίας της, είτε γράφοντας αποκλειστικά μουσική για εκείνες.

Lost Angels (1989) – Fascinating Street

Το ελαφρώς παραγνωρισμένο film του Οσκαρούχου Hugh Hudson (Chariots of Fire, Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes, Revolution) μπορεί χάθηκε στη σκιά των προηγούμενων τριών επιτυχιών του Βρετανού σκηνοθέτη, όμως αυτό δεν το εμπόδισε να φτάσει μέχρι τις Κάννες του 1989 – περιλαμβάνοντας στο soundtrack και ένα από τα πιο αγαπημένα κλασσικά κομμάτια των Cure, το Fascinating Street από το Disintegration του 1989.

Marie Antoinette (2006) – Plainsong

Πολυσυζητημένο και αμφιλεγόμενο μέχρι και σήμερα, το follow up του σαρωτικού Lost In Translation δεν υπήρξε ακριβώς αυτό που ήλπιζε η δημιουργός του Sophia Coppola, δεν παύει όμως να είναι ένα ενδιαφέρον αναχρονιστικό πείραμα, φτιαγμένο με μεράκι και αγάπη – καθώς το εναρκτήριο κομμάτι του Disintegration (1989) γίνεται με τη σειρά του μέρος ενός εξαιρετικού soundtrack, ντύνοντας ιδανικά, με τον δικό του μελαγχολικό τρόπο, τη σκηνή ενός γάμου που προοριζόταν εξ’ αρχής να αποτύχει.

The Beach Bum (2019) – Just Like Heaven

Στο μεταφρασμένο στα ελληνικά με τον ευφάνταστο τίτλο «Ο Παραλίας», ο Harmony Korine (Kids, Ken Park, Mister Lonely, Trash Humpers) βρίσκεται ελαφρώς έξω από τα νερά του, με κάτι που θυμίζει sequel του Spring Breakers – αλλά επί της ουσίας απέχει παρασάγγας από τις συνηθισμένες πεσιμιστικές του ωδές στην americana των περιθωριακών ή την αγχώδη αναζήτηση ταυτότητας μιας ήδη «τελειωμένης» γενιάς. Στην πιο αισιόδοξη ταινία του, ο Matthew McConaughey αρνείται πεισματικά να μεγαλώσει και το Just Like Heaven από το Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me του 1987 φαντάζει το ιδανικό soundtrack των ανώριμων περιπετειών ενός αιώνιου έφηβου.

Miami Vice - season 5 episode 3 (1984) – The Kiss

Σαφέστατα η ηλικία δεν κρύβεται με τη συγκεκριμένη επιλογή – το Miami Vice, στα 5 του χρόνια παρουσίας στη μικρή οθόνη κατάφερε να συγκεντρώσει ένα juke box soundtrack που ζήλευαν οι πάντες εκείνη την εποχή. Οι Cure δεν θα μπορούσαν να λείπουν από εκείνο, αφού στο 3ο επεισόδιο της 5ης σεζόν (όταν η ζωή της πρώην συζύγου του αρχηγού Castillo μπαίνει στο στόχαστρο ενός εμπόρου ναρκωτικών) η σειρά χρησιμοποιεί σε μια χαρακτηριστική της σκηνή το The Kiss από το Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me του 1987.

The Crow (1994) – Burn

Η γοτθική ελίτ της εποχής συγκεντρώθηκε για τη μουσική επένδυση του κλασσικού πλέον The Crow του Alex Proyas, σε ένα soundtrack για το οποίο ο θρύλος λέει πως αν στο αγόραζαν οι γονείς σου εκείνη την εποχή, οι πύλες των Dark Sun και Second Skin θα ήταν για πάντα ανοιχτές για εσένα. Οι Cure ηχογράφησαν αποκλειστικά για τη ταινία το κομμάτι Burn και το album έγινε 3 φορές πλατινένιο, ενώ κατάφερε να πουλήσει σχεδόν 4 εκατομμύρια κόπιες στις ΗΠΑ.

American Psycho (2000) – Watching me Fall

Το Watching me Fall από το υποτιμημένο Bloodflowers του 2000 κοσμεί τους τίτλους τέλους του πολυσυζητημένου American Psycho της ίδιας χρονιάς, μιας ταινίας που προλόγιζε και σφράγιζε ταυτόχρονα τη μοίρα των γιάπηδων της Gen-X - καθώς και το τέλος της χιλιετίας από την οπτική γωνία μιας γενιάς που ανδρώθηκε μέσα στον άκρατο υλισμό και παγιδεύτηκε στο συναισθηματικό κενό που άφησε αυτή πίσω της.

Sing Street (2016) – In Between Days

Στο coming-of-age μουσικό διαμαντάκι του John Carney, ένα νεαρό αγόρι κάνει με το συγκρότημά του τα πρώτα βήματα στον χώρο της μουσικής, στην ταραχώδη Ιρλανδία των 80s. Αναμενόμενα λοιπόν από το jukebox soundtrack δεν θα μπορούσαν να λείπουν και οι Cure με το In Between Days από το The Head on the Door του 1985, το οποίο συνυπάρχει ιδανικά με τους A-ha, Duran Duran, The Clash, Hall & Oates, Motorhead, The Jam κτλ.

Chilling Adventures οf Sabrina– season 3 episode 5 – Lullaby

Επιλογή για μερακλήδες, το Chilling Adventures οf Sabrina υπήρξε μια σειρά που πάτησε πάνω σε χαρακτήρες από τα Archie Comics και έδωσα μια φρέσκια πνοή στο campy teenage horror τηλεοπτικό θέαμα. Οι Cure έγιναν μέρος της μουσικής επένδυσης της σειράς, με το κλασσικό πλέον Lullaby του Disintegration (1984) να αποτελεί το μουσικό χαλί του 5ου επεισοδίου της 3ης σεζόν της σειράς.

The X – Files (1998) – More Than This

Σειρά – ιερό τοτέμ για όσους ανήσυχους φίλους του παραφυσικού που μεγάλωσαν στα 90s, οι τηλεοπτικές περιπέτειες των Mulder and Scully «έσπασαν» την pop κουλτούρα της εποχής και αγαπήθηκαν όσο ελάχιστα προϊόντα μαζικής τηλεοπτικής κατανάλωσης. Στην πρώτη τους -μέτρια αλλά αρκούντως fun- κινηματογραφική εξόρμηση, τα X – Files φρόντισαν να συμπεριλάβουν και τους Cure στο soundtrack με το πολύ-αγαπημένο και γραμμένο ειδικά για την ταινία More Than This.

Laurence Anyways (2012) - The Funeral Party

Σε μια σκηνή ενός κλαμπ συναντάει κανείς το αριστουργηματικό The Funeral Party από το Faith του 1981 και ο φοβερός Καναδός Xavier Dolan, στην τρίτη του μόλις ταινία, εξαπολύει έναν ορμητικό χείμαρρο συναισθημάτων αναφορικά με τη διαχρονική δύναμη της αγάπης - η οποία ξεπερνάει οποιαδήποτε όρια μπορεί να θέσουν οι διάφορες κοινωνικές συμβάσεις.