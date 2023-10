Μετά τη βράβευσή του στις Κάννες και τις Νύχτες Πρεμιέρας, το "How to Have Sex" της Molly Manning Walker ετοιμάζεται για τη μεγάλη του έξοδο στις αίθουσες. Η Ναταλία Πετρίτη το είδε, κλονίστηκε και γράφει τις εντυπώσεις της.

Ξεγνοιασιά, πάρτι από το πρωί ως το βράδυ και αλκοόλ να ρέει, γνωριμίες και μπόλικο σεξ. Αυτό είναι το ιδανικό καλοκαίρι για τρεις Βρετανίδες φίλες που μόλις έχουν τελειώσει το Λύκειο, έτοιμες να ζήσουν την εμπειρία του στην Ελλάδα την πρώτη μέρα του υπολοίπου της ζωής τους μετά τις εισαγωγικές εξετάσεις για το πανεπιστήμιο. Και όχι όποια κι όποια εμπειρία, αφού προορισμός τους είναι τα απολύτως ή μάλλον εξωφρενικώς ηδονιστικά Μάλια της Κρήτης. Για την Tara, όμως, το φαινομενικά καλύτερο καλοκαίρι της ζωής της θα εξελιχθεί εντελώς διαφορετικά απ’ ό,τι το φανταζόταν, έπειτα από ένα τραυματικό περιστατικό το τελευταίο βράδυ των διακοπών της.

Στο How to Have Sex, σκηνοθετικό ντεμπούτο μεγάλου μήκους της βρετανίδας Molly Manning Walker – που τιμήθηκε με το βραβείο «Ένα Κάποιο Βλέμμα» των Καννών και τη «Χρυσή Αθηνά» στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας – Νύχτες Πρεμιέρας – αυτό που ξεκινά φαινομενικά ως η καταγραφή των διακοπών μιας κοριτσοπαρέας white trash αισθητικής – όμοιας με αυτής του Spring Breakers του Harmony Korine – καταλήγει με αριστοτεχνικό τρόπο να ανοίγει ουσιαστικά τη συζήτηση γύρω από το ζήτημα της συναίνεσης στο σεξ σε εκείνες τις γκρίζες ζώνες που νομοτελειακά οδηγούν στη σεξουαλική παρενόχληση και που τόσο το σινεμά, όσο και η ίδια η κοινωνία τελικά δυσκολεύονται ακόμα και σήμερα να επεξεργαστούν – πόσο μάλλον να τις αναγνωρίσουν.

Εκ πρώτης όψεως, οι πρωταγωνίστριες παρουσιάζονται εξερχόμενες από την εφηβεία τους ως wild περιπτώσεις νεαρών γυναικών που το μόνο που επιθυμούν είναι ένα πενθήμερο με όσο περισσότερο σεξ γίνεται. Όσο όμως η πλοκή της ταινίας ξεδιπλώνεται, γίνεται αντιληπτό το γεγονός ότι πίσω από την κουλτούρα αντιμετώπισης του σεξ με όρους ακόρεστης κατανάλωσης, το μόνο που βρίσκεται είναι μια πατριαρχία-θηλιά στον λαιμό τους, εκφραζόμενη μάλιστα σε μεγάλο βαθμό και από έναν εσωτερικευμένο μισογυνισμό που δηλητηριάζει τις ίδιες τις φιλίες τους. Η Tara είναι «παρθένα» και «οφείλει» να κάνει άπειρο σεξ στις διακοπές της, αλλιώς αυτές θα είναι αποτυχημένες. Δεν έχει σημασία ποια είναι η ιδανική συγκυρία για εκείνη, ή πότε θα νιώσει η ίδια ασφαλής. Αυτό είναι που την οδηγεί άλλωστε να βιώσει μια τραυματική για την ίδια εμπειρία, που εξαιτίας των παραπάνω δεν θα γίνει καν αντιληπτή ως τέτοια στον βαθμό που της αναλογεί.

Αυτό που κεντρίζει το ενδιαφέρον στο How to Have Sex είναι το γεγονός ότι παρότι χαρακτηρίζεται σε μεγάλο βαθμό ως party movie, με έντονες σκηνές χορού και strobe-lights, οι κομβικές στιγμές της ταινίας δεν είναι άλλες από εκείνες όπου επικρατεί η απόλυτη σιωπή (ή ακούγεται μόλις η ανάσα της κεντρικής πρωταγωνίστριας). Σιωπή όπου το βλέμμα της ανερχόμενης Mia McKenna-Bruce – αστεριού που σίγουρα θα μας απασχολήσει για καλό στο μέλλον – κλέβει την παράσταση, θέτοντας στο επίκεντρο τη βιωμένη εμπειρία γυναικών και θηλυκοτήτων γύρω από το σεξ, σε οποιαδήποτε ηλικία κι αν αυτές βρίσκονται.

Εξίσου σημαντική και η ανάδειξη της έννοιας της φιλίας και του πόσο βαθιά είναι η επιρροή της στις κομβικές στιγμές των ανθρώπων της ύστερης εφηβείας, που χαρακτηρίζεται ακόμη από αθωότητα, αλλά και άγνοια κινδύνου.

Με τολμηρή κινηματογραφική γλώσσα, η Molly Manning Walker εκκινεί την καριέρα της με ένα φιλμ που θα φανεί επίπονα οικείο – αν όχι triggering – στο γυναικείο κοινό μέσα από την υπόθεση και τις αλήθειες του, αποφεύγοντας να πέσει στην παγίδα του διδακτισμού που θα το έκανε απρεπές ή δυσάρεστο, ιδιαιτέρως στο πιο νεανικό κοινό. Αυτό το νεανικό κοινό είναι που πρέπει να συρρεύσει στις αίθουσες για να το δει όταν με το καλό πραγματοποιηθεί η μεγάλη του έξοδος στις 2 Νοεμβρίου, απολαμβάνοντας μια από τις πιο ευχάριστες εκπλήξεις της χρονιάς.

