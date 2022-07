Βρισκόμαστε και επίσημα στο μεσοκαλόκαιρο και, αν και για σένα οι διακοπές αργούν ακόμη, το Avopolis έχει τις καλύτερες προτάσεις σειρών, τώρα που δεν έμεινε πια ούτε ένας άνθρωπος που να μην έχει ξεκοκαλίσει την τέταρτη σεζόν του Stranger Things. Από marvel-ικές παραγωγές, μέχρι horror δια χειρός HBO και σειρές για true-crime fanatics, 6 νέες σειρές για όλα τα γούστα, που θα σε κάνουν να ξεχαστείς μέχρι να προσγειωθείς στην παραλία.

Ms. Marvel (Disney +)

Πείτε αντίο στη WandaVision, μιας και έχουμε μια νέα ηρωίδα στην πόλη. Και μάλιστα πολύ διαφορετική από ό,τι έχουμε συνηθίσει ως τώρα, με την 16χρονη Πακιστανο-Αμερικανή Iman Vellani να πρωταγωνιστεί στον ρόλο της Kamala Khan, που ανακαλύπτει ότι πέρα από εξαιρετικά ταλαντούχα gamer, superfan των Avengers και looser στο σχολείο, διαθέτει και υπερδυνάμεις. Δεν μπορούμε να σκεφτούμε τίποτα πιο δροσερό από μια marvel-ική σειρά για το καλοκαίρι, πόσο μάλλον με μια πρωταγωνίστρια με την οποία θα μπορούν ίσως για πρώτη φορά να ταυτιστούν έφηβα έγχρωμα κορίτσια, που τόσο λείπουν από τις τηλεοπτικές και κινηματογραφικές παραγωγές διαχρονικά.

Only Murders in the Building (Hulu/Disney +)

Steve Martin, Martin Short και Selena Gomez επιστρέφουν για ακόμη μια σεζόν της άκρως επιτυχημένης σειράς του Hulu, όπου πρωταγωνιστούν ως τρεις ένοικοι ενός ιστορικού κτιρίου της Νέας Υόρκης, που σύντομα θα βρεθούν να ερευνούν μια σειρά από δολοφονίες που έλαβαν χώρα εκεί, δημιουργώντας ταυτόχρονα ένα true-crime podcast. Η δεύτερη σεζόν του μυστηριώδους και εντελώς διασκεδαστικού Only Murders in the Building ξεκινά από εκεί που μας άφησε η πρώτη, με τους τρεις πρωταγωνιστές να καλούνται αυτή τη φορά να ερευνήσουν τον φόνο της διαχειρίστριας και προέδρου του συμβουλίου του Arconia, Bunny Folger. Και όταν οι ίδιοι βρεθούν παγιδευμένοι ως ύποπτοι για τον φόνο, το χάος θα επέλθει στη μέχρι τότε συμβατική και βαρετή ζωή τους.

Irma Vep (HBO)

Οι λάτρεις των crime movies, του κλασικού γαλλικού κινηματογράφου, αλλά και των ταινιών που καταγράφουν τη δημιουργία άλλων ταινιών μάλλον θα λατρέψουν το Irma Vep, την τελευταία παραγωγή της Α24 για λογαριασμό του ΗΒΟ. Η Alicia Vikander πρωταγωνιστεί στον ρόλο της Mira, μιας Αμερικανίδας movie star που αποφασίζει να γυρίσει το remake μιας γαλλικής ταινίας του βωβού κινηματογράφου με τίτλο Les Vampires, στο ερωτικό και πάντα μυστηριώδες Παρίσι. Με τον καιρό, τα όρια μεταξύ της Mira και του χαρακτήρα της Irma Vep (αναγραμματισμός της λέξης vampire), που η ίδια ενσαρκώνει, θα αρχίσουν να γίνονται όλο και πιο θολά, ακριβώς όπως και αυτά μεταξύ φαντασίας και πραγματικότητας. Ο Olivier Assayas αναλαμβάνει να μεταφέρει στη μικρή οθόνη την ομώνυμη ταινία του από το 1996, χαρίζοντας στο κοινό μια μίνι σειρά που είχε πραγματικά ανάγκη.

Queer as Folk (Peacock)

Kim Cattrall, Juliette Lewis και μια ομάδα από πολύ ενδιαφέροντες newcomers πρωταγωνιστούν στην πολυαναμενόμενη επιστροφή του Queer as Folk, το reboot του οποίου προβάλλεται από το Peacock. Βασισμένη στην ομώνυμη σειρά του Russell T Davies για το Channel 4, όπως και στην Αμερικανική διασκευή της από το Showtime, η επιστροφή του Queer as Folk παρακολουθεί τη ζωή μιας παρέας φίλων από τη Νέα Ορλεάνη, η οποία και αλλάζει για πάντα μετά από την αιματηρή επίθεση σε ένα queer club της πόλης, του Babylon. Όλοι μαζί θα πρέπει να αντιμετωπίσουν τον αντίκτυπο του βίαιου αυτού περιστατικού, σε μια σειρά που ανοίγει διάπλατα τις θεματικές της ευαλωτότητας, του θρήνου, του φόβου, του εθισμού, αλλά και των πάντα εύθραυστων και μεταβαλλόμενων κοινωνικών σχέσεων.

The Bear (FX/Hulu)

Για πολλούς η καλύτερη νέα σειρά του 2022 μέχρι στιγμής, το The Bear αποτελεί ένα ενδιαφέρον, πολλές φορές και εθιστικό, μαγειρικό dramedy παραγωγής FX για την πλατφόρμα του Hulu. Ο Jeremy Allen White του Shameless πρωταγωνιστεί στον ρόλο ενός νεαρού σεφ από τον κόσμο του fine dining, ο οποίος θα κληθεί να αναλάβει την οικογενειακή του επιχείρηση στο Σικάγο, ένα ιταλικό δηλαδή σαντουιτσάδικο, όσο παραδοσιακό και αρτηριοσκληρωτικό μπορείτε να το φανταστείτε. Και το έργο του φυσικά δεν θα είναι διόλου εύκολο. Με τον Hiro Murai, σκηνοθέτη του Atlanta, στον ρόλο του executive producer, αλλά και τον Christopher Storer του Ramy να είναι ο βασικός του δημιουργός, το The Bear αποτελεί την απόλυτη αναλογία δράματος, κωμωδίας και food porn απεικόνισης, που φέρνει στη μικρή οθόνη την κόλαση της κουζίνας που ποτέ δεν βλέπουμε, αλλά και κατανοεί ταυτόχρονα τη γοητεία που αυτή δύναται να προκαλεί σε όσους βρεθούν σε ένα από τα απαιτητικά πόστα της.

Και ένα ακόμη για να περιμένετε:

She Hulk: Attorney at Law (Disney+)

Για το τέλος του καλοκαιριού, η Disney+ μας αφήνει να περιμένουμε με αγωνία ακόμη μια παραγωγή της Marvel που υπόσχεται να καθηλώσει μικρούς και μεγάλους. Ετοιμαστείτε λοιπόν για την περιβόητη She-Hulk, AKA Jennifer Walters (που ερμηνεύει η Tatiana Maslany), μια 30χρονη δικηγόρο που μετά από μια μετάγγιση αίματος από τον αγαπημένο της ξάδερφο, τον Hulk φυσικά, αναπτύσσει τη δυνατότητα να μεταμορφώνεται και η ίδια σε πολυδύναμο πράσινο γίγαντα. Ο Mark Ruffalo επιστρέφει στον αγαπημένο ρόλο του Hulk που ερμήνευσε με επιτυχία στο παρελθόν, ενώ η πολυαναμενόμενη κωμωδία δράσης συμπληρώνεται από ένα λαμπερό cast που περιλαμβάνει τους Tim Roth, Benedict Wong και Jameela Jamil. Ό,τι πρέπει για να έχουμε να περιμένουμε στο σβήσιμο του καλοκαιριού.