Λίγες ακόμη ώρες μένουν για τη φετινή απονομή των βραβείων Oscar, με τα στοιχήματα να παίρνουν φωτιά και την αγωνία να κορυφώνεται, έπειτα από μια χρονιά που αν μη τι άλλο μας χάρισε μερικές ταινίες που θα έχουμε να θυμόμαστε για χρόνια. Από την Εξουσία του Σκύλου και το Dune, στο CODA, την Πίτσα Γλυκόριζα, το No Time To Die και το Drive My Car, η 94η απονομή των βραβείων περιέχει ως συνήθως ταινίες για όλα τα κινηματογραφικά γούστα, με τους σινεφίλ ανά τον κόσμο να ανυπομονούν να δουν ποιοι θα είναι οι μεγάλοι νικητές που θα επιστρέψουν με ένα ή και περισσότερα αγαλματίδια στο σπίτι τους. Προτού λοιπόν τους μάθουμε, θυμόμαστε με το Avopolis μνημειώδεις στιγμές που η Ακαδημία σνόμπαρε μεγάλες ταινίες και δημιουργούς.

Ο Πολίτης Kane χάνει από το How Green Was My Valley

https://www.youtube.com/watch?v=8dxh3lwdOFw

Για πολλές και πολλούς, ο Πολίτης Kane αποτελεί ίσως την καλύτερη κινηματογραφική ταινία όλων των εποχών και ένα από τα πιο συγκλονιστικά ντεμπούτα στον χώρο του σινεμά. Όχι όμως και για την Ακαδημία, η οποία τη χρονιά κυκλοφορίας της ταινίας επέλεξε να βραβεύσει το How Green Was My Valley ως την καλύτερη της χρονιάς. Τουλάχιστον απέσπασε το χρυσό αγαλματίδιο για το καλύτερο πρωτότυπο σενάριο. Πάλι καλά!

Alfred Hitchcock

Ο Alfred Hitchcock υπήρξε τόσο καλός σκηνοθέτης και κινηματογραφικός δημιουργός, που το επίθετό του θα δημιουργούσε τη λέξη Hitchcockian ως μέσο περιγραφής μιας ολόκληρης σχολής στον κόσμο της σκηνοθεσίας. Στα 54 χρόνια της καριέρας του καθόρισε το horror με το Psycho και δεκάδες ακόμη ταινίες, δημιουργώντας μερικές από τις πιο μνημειώδεις κινηματογραφικές σκηνές όλων των εποχών. Υπήρξε υποψήφιος για Oscar σκηνοθεσίας πέντε φορές, για να χάσει το αγαλματίδιο κάθε μία από αυτές.

Peter O’Toole

Οκτώ ολόκληρες ήττες είχε υποστεί κατά τη διάρκεια της καριέρας του στα λαμπερά βραβεία ο Peter O'Toole, ο οποίος βραβεύτηκε τελικά με ένα τιμητικό Oscar για τις υπηρεσίες του στο σινεμά μόλις το 2002. Υπήρξε ξανά υποψήφιος για το βραβείο το 2006, για να χάσει για ακόμη μια φορά.

Το Brokeback Mountain χάνει από το Crash

https://www.youtube.com/watch?v=kMA30rThECg

Ο Ang Lee κατάφερε να βραβευτεί για το Brokeback Mountain με Oscar σκηνοθεσίας και σεναρίου, χωρίς ωστόσο να καταφέρει να αποσπάσει αυτό της καλύτερης ταινίας. Έχασε από το απογοητευτικό για πολλούς Crash του David Cronenberg, εξοργίζοντας τους σινεφίλ ανά τον κόσμο που έκαναν λόγο για τεράστια αδικία εις βάρος μιας από τις σημαντικότερες ταινίες για την gay κουλτούρα και ορατότητα.

Paul Thomas Anderson

Οκτώ ολόκληρες υποψηφιότητες για Oscar καλύτερης σκηνοθεσίας έχει στο όνομά του ο P.T. Anderson, γεγονός που αναμφίβολα τον καθιστά σε έναν από τους μεγαλύτερους δημιουργούς της γενιάς του. Η Ακαδημία δεν φαίνεται να έχει συγκινηθεί ωστόσο, δίνοντας μόνο πίκρες στον σκηνοθέτη αριστουργημάτων όπως το There Will Be Blood και το Boogie Nights.

Mia Farrow

Μια από τις μεγαλύτερες ηθοποιούς της γενιάς της, η Mia Farrow απέσπασε πέντε υποψηφιότητες στις Χρυσές Σφαίρες κατά τη διάρκεια της καριέρας της, ξεκινώντας με το Μωρό της Rosemary. Αυτό δεν σημαίνει ωστόσο ότι η Ακαδημία αναγνώρισε το ταλέντο της, σνομπάροντάς την διαχρονικά.

Το Saving Private Ryan χάνει από το Shakespeare in Love

η πιο σκανδαλώδης οσκαρική ήττα όλων των εποχών δεν είναι άλλη από το γεγονός ότι η ταινία Saving Private Ryan του Stephen Spielberg έχασε το πολυπόθητο αγαλματίδιο από το γλυκανάλατο και άνευ ουσίας Shakespeare in Love. Κατάφορη και εντελώς παράλογη αδικία σε βάρος μιας από τις μεγαλύτερες πολεμικές ταινίες όλων των εποχών.