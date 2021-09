Η αλήθεια είναι ότι η τηλεόραση επωφελήθηκε κατά την περίοδο της πανδημίας και των διαδοχικών lockdown. Μπορεί και εδώ, όπως και στον κινηματογράφο κυρίως, να καθυστέρησαν και να αναβλήθηκαν τα γυρίσματα πολλών σειρών, αλλά το home entertainment είχε τα «καλά» του: σε αντίθεση με τις κλειστές κινηματογραφικές αίθουσες και τα υγειονομικά πρωτόκολλα, κανείς δεν θα σου πει πότε και πως θα δεις τις αγαπημένες σου σειρές από τον καναπέ του σπιτιού σου.

Κάπως έτσι, όλα τα μεγάλα δίκτυα και streaming πλατφόρμες (Netflix, HBO, Disney+, Apple TV+, Hulu, Amazon Prime Video) σημείωσαν ρεκόρ νέων συνδρομητών, με τον ανταγωνισμό να είναι τεράστιος, ελπίζουμε προς όφελος των τηλεθεατών.

Μέσα από -κυριολεκτικά- δεκάδες νέες τηλεοπτικές σειρές ή σειρές που επιστρέφουν με νέες σεζόν, επιλέξαμε 10 από αυτές, όλες από την αμερικανική αγορά. Η Ευρώπη έρχεται σε επόμενα αφιερώματα.

Dexter: New Blood (7 Νοεμβρίου, Showtime)



Είναι ένα από αυτά τα διαχρονικά ερωτήματα: Χρειάζεται μία αγαπημένη σειρά που ολοκληρώθηκε -όπως ολοκληρώθηκε- πριν από 8 χρόνια να επιστρέψει; Θέλουν οι παραγωγοί να εισπράξουν από το legacy που άφησε η σειρά; Το πιθανότερο. Η επιστροφή του «αγαπημένου» serial killer που κυνηγάει δολοφόνους και όχι αθώους (αρκεί κάποιοι αθώοι να μην τον πάρουν πρέφα), Dexter, είναι κάτι παραπάνω από καλοδεχούμενη. Και υπάρχουν κάποιες υποθέσεις ανοιχτές ακόμα, όπως και ένας γιος που πλέον μπήκε στην εφηβεία… Η ένατη σεζόν του “Dexter” είναι το τηλεοπτικό γεγονός του φθινοπώρου.

Y: The Last Man (13 Σεπτεμβρίου, FX on Hulu)



Η σειρά Y: The Last Man κυκλοφόρησε μόλις πριν από λίγες ώρες και τώρα εμείς πρέπει να στρωθούμε για να δούμε τα πρώτα τρία επεισόδια. Βασισμένη στα ομώνυμα μετα-αποκαλυπτικά κόμικς των early-00s και της Vertigo, πέρασε από πολλές φουρτούνες μέχρι να ολοκληρωθεί, αλλά επιτέλους είναι γεγονός. Μετά από έναν καταστροφικό κατακλυσμό, κάθε άνδρας και… θηλαστικό με χρωμόσωμα Υ πεθαίνει, εκτός από έναν, τον Yorick Brown (Ben Schnetzer), που περιπλανιέται στον νέο αυτό κόσμο, με την μαϊμού του, τον Ampersand. Πώς όμως ο Yorick -σαν ο τελευταίος άνθρωπος στη Γη- δεν προσβλήθηκε από τον ιό;

Ordinary Joe (20 Σεπτεμβρίου, NBC)



Καταρχάς, στο Ordinary Joe πρωταγωνιστεί ο James Wolk, ένας ακριβοθώρητος ηθοποιός που μας έχει χαρίσει υπέροχους ρόλους και στιγμές σε σειρές όπως Mad Men, Watchmen και Zoo. Στη δραματική σειρά Ordinary Joe του NBC, ο James Wolk υποδύεται τον Joe Kimbreau, έναν άνθρωπο που ζει τρεις παράλληλες ζωές, αυτήν του αστυνομικού, ενός ροκ σταρ και ενός νοσοκόμου. Η ζωή είναι μία σειρά από επιλογές που κάνουμε με μία απλή στιγμή μπορεί να μας αλλάξει τη ζωή.

Midnight Mass (24 Σεπτεμβρίου, Netflix)



Όπου βλέπεις Mike Flanagan, σημαίνει ανατριχίλες και μυστήριο. Από τον δημιουργό των σειρών Οι Δαίμονες του Χιλ Χάουζ και Οι Δαίμονες της έπαυλης Μπλάι, έρχεται το Midnight Mass για να κλείσει ίσως έτσι μία τριλογία τρόμου στο Netflix. Το Midnight Mass αφηγείται την ιστορία μιας μικρής, απομονωμένης κοινότητας σε ένα νησί, της οποίας οι υφιστάμενες διχόνοιες εντείνονται με την επιστροφή ενός ατιμασμένου άντρα (Zach Gilford) και την άφιξη ενός χαρισματικού ιερέα (Hamish Linklater). Όταν ο Πατέρας Πολ φτάνει στη Νήσο Κρόκετ συμβαίνουν ανεξήγητα και φαινομενικά θαυματουργά γεγονότα και η κοινότητα καταλαμβάνεται από έναν νέο θρησκευτικό ζήλο. Υπάρχει όμως τίμημα για αυτά τα θαύματα;

La Brea (28 Σεπτεμβρίου, NBC)



Από αυτές τις επικές sci-fi περιπέτειες για τις οποίες είναι φτιαγμένη η μικρή οθόνη. Στο La Brea βλέπουμε μία τεράστια καταβόθρα να ανοίγει στο κέντρο του Λος Άντζελες και να καταπίνει εκατοντάδες ανθρώπους και κτίρια στα σπλάχνα της. Αυτοί που πέφτουν στην τρύπα, βγαίνουν σε έναν άλλο, διαφορετικό και πρωτόγονο κόσμο. Την ίδια στιγμή, όλοι προσπαθούν να καταλάβουν τι έγινε. Πώς σας ακούγεται; Με τους Natalie Zea, Eoin Macken, Jon Seda, Nicholas Gonzalez, Chiké Okonkwo, Karina Logue, Zyra.

Maid (1 Οκτωβρίου, Netflix)



Μία σειρά που έρχεται να εμπνεύσει και να δώσει κουράγιο και δύναμη. Ίσως και ένα από τα sleeper hits του Netflix, αλλά καλό είναι να μην προτρέχουμε πριν δούμε το τελικό αποτέλεσμα. Βασισμένη στα best seller απομνημονεύματα των New York Times, Maid: Hard Work, Low Pay, and a Mother’s Will to Survive της Στέφανι Λαντ, η σειρά Maid αφηγείται την ιστορία της Άλεξ, μιας μόνης μητέρας που γίνεται οικιακή βοηθός για να μπορέσει, ίσα-ίσα, να επιβιώσει, έχοντας ξεφύγει από μια κακοποιητική σχέση και προσπαθώντας να τα βγάλει πέρα με την έλλειψη στέγης και να προσφέρει μια καλύτερη ζωή στην κόρη της, Μάντι.

Invasion (22 Οκτωβρίου, Apple TV+)



Δεν θυμάμαι κάποια άλλη πρόσφατη σειρά σχετικά με εξωγήινη εισβολή στη Γη. Κάποιες φορές, οι απλές ιστορίες είναι και οι πιο αποτελεσματικές και εθιστικές. Μία πολυδάπανη παραγωγή της Apple TV+ (οι φήμες μιλάνε για περισσότερα από 200 εκατομμύρια δολάρια) και τον παραγωγό-σεναριογράφο Simon Kinberg (X-Men, Deadpool, Logan), «βλέπει» την εξωγήινη εισβολή μέσα τα μάτια ανθρώπων που μένουν σε διαφορετικές περιοχές του πλανήτη μας. Σίγουρα, από τα πολυαναμενόμενα sci-fi/dramas της χρονιάς, με πρωταγωνιστές τους Sam Neill, Shamier Anderson, Golshifteh Farahani, Shiori Kutsuna.

The Shrink Next Door (12 Νοεμβρίου, Apple TV+)



Τι λέτε για τηλεοπτική σύμπραξη των Will Ferrell και Paul Rudd; Κανείς δεν λέει όχι για το δίδυμο που απολαύσαμε στις cult κωμωδίες Anchorman. Μετά από χρόνια συναντιούνται ξανά, αυτή τη φορά σε μία νέα σειρά της Apple TV+, βασισμένη στο ομώνυμο podcast . Όπως εύλογα δηλώνει ο τίτλος, πρωταγωνιστής είναι ένας ψυχίατρος (Paul Rudd). Μόνο που αυτός ο ψυχίατρος -για τους πλούσιους και προνομιούχους της Νέας Υόρκης- χώνει τη μύτη του παντού, όπως και στη ζωή του ασθενή του, Marty (Will Ferrell). Να αναμένουμε μία σκοτεινή κωμωδία και τη δυναμική της σχέσης και χημείας των Ferrell-Rudd.

Cowboy Bebop (19 Νοεμβρίου, Netflix)



Άλλο ένα ιαπωνικό anime σε live-action μεταφορά στη μικρή οθόνη. Για να δούμε, οι αμερικανικές μεταφορές σε τηλεόραση και κινηματογράφο, πολλές φορές δεν είναι στο πνεύμα -μα, καθόλου στο πνεύμα- των αντίστοιχων ιαπωνικών anime και manga τίτλων. Και το Cowboy Bebop είναι από αυτούς τους τίτλους με δικό τους φανατικό κοινό που θα κρίνει σκληρά. Οι κεφαλοκυνηγοί στο ψαράδικο-σκάφος Bebop γυρνάνε τον γαλαξία και ψάχνουν τον επόμενο φυγά. Με τους John Cho (Star Trek), Daniella Pineda (Jurassic World) και Mustafa Shakir (Luke Cage). Κρατάμε μικρό καλάθι αλλά έχει όλα τα ατού για να κάνει την έκπληξη,

The Book of Boba Fett (Δεκέμβριος TBA, Disney+)



Αν έχετε πάθει στερητικό σύνδρομο με την απουσία του Mandalorian μέσα στο 2021, η Disney+ φρόντισε για όλους τους φίλους του Star Wars. Ο κυνηγός κεφαλών Boba Fett (Temuera Morrison) και η μισθοφόρος Fennec Shand (Ming-Na Wen), όπως τους γνωρίσαμε στο Mandalorian, σε νέες διαγαλαξιακές περιπλανήσεις και περιπέτειες, μετά τη γνωριμία τους με τον Mando και Grogu. Με το Mandalorian να ανανεώνει το franchise για τα καλά -όχι ότι έχασε ποτέ τη δυναμική του- γεννιούνται μεγάλες προσδοκίες. Ο Δεκέμβρης φαντάζει ωραίος.