To Director’s Cut του Justice League μπορεί και να σημάνει και την αρχή του τέλους των δημιουργών. Τι σημαίνει αυτό; Οι fans είχαν πάντα τον τελευταίο λόγο στα ακριβά κινηματογραφικά franchise, μέσα από τα test screenings που η γνώμη κάποιων τυχαίων θεατών, ο περίφημος μέσος όρος, καθόρισε την τύχη μιας ταινίας και την καριέρα ενεός σκηνοθέτη. Αυτή η πρακτική έχει πλέον επεκταθεί με τον πιο άγριο τρόπο.

Το Snyder Cut είναι ένα πολύωρο και εξαιρετικά δαπανηρό σχέδιο αναβίωσης της (ημι)αποτυχημένης ταινίας υπερηρώων, Justice League (2017). O Zack Snyder έμελλε να είναι ο σκηνοθέτης που πυροδότησε ένα πρωτοφανές κύμα στα social media που μετέτρεψε κάτι που έπρεπε να είναι nerdy πάθος των fans σε καθαρή υστερία χουλιγκανισμού. Η απαίτηση του κόσμου για το Snyder Cut του Justice League έφτασε σε όρια παράνοιας και οι λάτρεις του σινεμά των υπερηρώων με αφορμή ένα ιντερνετικό petition έγιναν νταήδες του πληκτρολογίου. Το hashtag σήκωσε τη θηριώδη λαϊκή απαίτηση για το αυθεντικό «όραμα» του σκηνοθέτη και πολύ γρήγορα ο όχλος τον fan boys εξαπέλυσε ένα διαδικτυακό abuse απέναντι σε ανθρώπους της βιομηχανίας και σε όποιον είχε την παραμικρή αντίρρηση.

Ο Snyder θα σκηνοθετούσε το φιλμ που φιλοδοξούσε να φέρει στην ίδια περιπέτεια τον Superman (Henry Cavill), τον Batman (Ben Affleck), τη Wonder Woman (Gal Gadot) και πολλούς ακόμα λαοφιλείς ήρωες σε ένα διευρυμένο σύμπαν που θα αποτελούσε μια ισχυρή απάντηση της DC Comics απέναντι στους “Avengers” της Marvel που είχαν κάνει το box office, ίσωμα. Αλλά πριν προλάβει να την ολοκληρώσει, εγκατέλειψε τα γυρίσματα εξαιτίας του αιφνίδιου θανάτου της κόρης του. Τη θέση του ανέλαβε ο Joss Whedon (είχε σκηνοθετήσει τις δυο πρώτες ταινίες των Avengers) ο οποίος ολοκλήρωσε τελικά την ταινία με τις δικές του καθοριστικές αλλαγές στο ύφος και την τροπή της ιστορίας. Ο pop χαβαλές και τα ζωηρά χρώματα της αισθητικής του Whedon αντικατέστησε την σκοτεινή, μαξιμαλιστική μελαγχολία του Snyder.

Η αποτυχία της τελικής ταινίας και η φημολογία για τις αρχικές προθέσεις του Snyder ο οποίος έφτιαχνε ένα πιο «σκοτεινό» φιλμ, αντίθετα με τις πιο ψυχαγωγικές διαθέσεις του Whedon, γέννησαν το επιθετικό hashtag που απαιτούσε: “Release the Snyder Cut”. Από τα αθώα fundraising, τις συμβολικές κινήσεις όπως την κατάληψη μιας πινακίδας στην Times Square η φάση πέρασε σε θεωρίες συνομωσίας ως προς το αν υπάρχει ή αν δεν υπάρχει το Snyder Cut, αν έχει καταστραφεί ή ποιος εκκεντρικός εκατομμυριούχος το έχει στο συρτάρι του. Η απαίτηση εξελίχθηκε σε «σοσιαλμιντιακό bulyling» σε αρθρογράφους που δεν συμμερίζονταν τον ενθουσιασμό για το χαμένο καλλιτεχνικό όραμα του Snyder. Το 2018, η πρώην πρόεδρος τη DC Entertainment, Diane Nelson, δέχτηκε κύμα ακραίων λεκτικών επιθέσεων σεξιστικού χαρακτήρα από νεαρά κυρίως αγόρια που έπιναν νερό στο όνομα του Snyder και αναγκάστηκε να σβήσει το λογαριασμό της στο Twitter. Ο ίδιος ο σκηνοθέτης έπαιξε με την πωρωμένη φαντασία των followers, αφήνοντας στοιχεία για την ύπαρξη του δικού του cut.

To HBO Max της WarnerMedia ανακοίνωσε το 2020 ότι θα χρηματοδοτήσει το Snyder Cut –ένα τετράωρο έπος που το κόστος των έξτρα γυρισμάτων και του post production μόνο θα έφτανε τα 70 εκατομμύρια δολάρια -αδιανόητη επένδυση για μια ταινία που ήδη είχε γυριστεί. Το τεράστιο κύμα δικαίωσης του Snyder fandom συνδυάστηκε με τις κατηγορίες προς τον Whedon για καταχρηστική και αντιεπαγγελματική συμπεριφορά στα γυρίσματα. Ο «κακός» της ιστορίας εισέπραξε το κάρμα της cancel culture για το abuse που άσκησε όταν ήταν σε θέση ισχύος.

Το τετράωρο φιλμ είχε αδιανόητη επιτυχία στις πλατφόρμες streaming: μόνο στη Βρετανία έπαιξε σε 950.000 σπίτια την πρώτη βδομάδα, στις ΗΠΑ υπολογίζεται ότι το είδαν 1.8 εκατομμύρια άνθρωποι μόνο το πρώτο σαββατοκύριακο ενώ το HBO Ασίας κατέρρευσε. Το επικών διαστάσεων φιλμ έγινε το απόλυτο viral και γέννησε 25.000 κριτικές θεατών στο Rotten Tomatoes.

Πριν όμως κοπάσει το κλίμα επιτυχίας, εμφανίστηκαν άλλα δυο hashtag, το #RestoretheSnyderVerse και το #ReleasetheAyerCut. Το πρώτο αναφέρονταν στα ακυρωμένα σίκουελ που σχεδίαζε ο Snyder καθώς έστηνε δικό του universe και το “Ayer Cut” αναφέρονταν στο director’s cut του Suicide Squad (2016). Ο σκηνοθέτης David Ayer εξέφρασε την επιθυμία να φτιάξει από την αρχή το φιλμ υπερηρώων, καθώς χρέωσε την αποτυχία του στις παρεμβάσεις του studio που στέρησαν από το τελικό προϊόν τη δική του σφραγίδα. Σε λίγες εβδομάδες, άλλωστε, έρχεται το νέο Suicide Squad (2021) σε σκηνοθεσία του James Gunn (Guardians of the Galaxy) που φτιάχτηκε για να λανσάρει ξανά το συγκεκριμένο brand name και σίγουρα η νέα ταινία θα έχει να ανταγωνιστεί τον μύθο του χαμένου “Ayer Cut”.

H αλήθεια είναι ότι κανένας θεατής που αγαπάει πραγματικά τον κινηματογράφο δεν μπορεί να θεωρήσει ότι οι επιθετικές τακτικές που υπαγορεύουν την παραγωγή τόσο δαπανηρών ταινιών μαζικής κατανάλωσης λειτουργεί υπέρ των «δημιουργών» και φέρνει τη δημοκρατία στο σινεμά, κόντρα στα απολυταρχικά studio. Αυτές είναι αυταπάτες θεατών που έχουν γαλουχηθεί μέσα από hashtags. Στο παιχνίδι, βέβαια, μπαίνουν και τα studio καθώς αντιστρέφουν αυτή την τακτική και διεξάγουν άτυπες έρευνες για την προκαταβολική ζήτηση που θα έχει ένα project, όπως έγινε με τον Deathstroke που παίζει ο Joe Manganiello. Οι παραγωγοί με τον ίδιο τον Manganiello έριξαν ένα τυράκι με το #DeathstrokeHBOMax που ήταν στην post-credit σκηνή του Justice League, για να δουν αν θα υπάρξει ενθουσιασμός για επένδυση στο spin-off. Το μέλλον, με τόσες ανταγωνιστικές πλατφόρμες στην αρένα και με την επικείμενη επανεκκίνηση του μαζικού bοx office, αναμένεται πολύ έντονο και η κλασική κορπορατική δικαιολογία του entertainment: «μα, αυτά θέλει ο κόσμος», είναι πιο επίκαιρη από ποτέ.