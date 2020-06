Lucky People Center International δωρεάν προβολή σήμερα Τρίτη 30/6, στο Backstage Festival

Το Upside Down: The Creation Records Story (2010) του Danny O'Connor, που κέρδισε το Mojo Vision Award, για το εμβληματικό για το indie τοπίο label της Creation, με συμμετοχές από Alan McGee, Noel Gallagher (Oasis), Bobby Gillespie (Primal Scream), Jesus & Mary Chain, My Bloody Valentine κ.α.