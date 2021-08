Αν και μου πήρε λίγη ώρα, θυμήθηκα το απόλυτο καλοκαιρινό LP που σημάδεψε με πόλους τρόπους ενήλικη ζωή μου όσο και την επαγγελματική.

Το 2001 του Dr. Dre ήταν για εμένα αποκάλυψη, LP που πλέον γιορτάζει 20 χρόνια, ακόμη ακούγεται ολόφρεσκο και όπου παίζει κομμάτι του, το dancefloor γεμίζει καθώς ήταν και είναι game changer στη μέχρι τότε παραγωγή στο hip hop. Ένα από τα πρώτα μέχρι τότε LP με all star team από MCs της Δυτικής Ακτής (Snoop Dogg, Kurupt, Eminem, Xzbit, Nate Dog), έβαλε το gangstarRap σε όλα τα κλαμπ, μπαρ, σπίτια, ακουστικά. έκανε ρεκόρ πωλήσεων και προτάθηκε για Grammy στη κατηγορία Best Rap Album.

Η σχέση μεταξύ sampling και session μουσικών είναι ένα από τα πράγματα που ξεχωρίζει σε αυτό το hip hop αριστούργημα καθώς και η τόσο tight και crispy παραγωγή του. Σαν παράγωγος, ακόμη μελετάω σημεία του και είναι πηγή έμπνευσης.

Το 2001, λοιπόν, μόλις έχω τελειώσει το Λύκειο και πηγαίνω για σεζόν/διακοπές στη Σίφνο. Ο φίλος μου ο Γιώργος έχει το άλμπουμ σε αντιγραμμένη κόπια στο αυτοκίνητο. Παίζω πρώτη φορά DJ στη ζωή μου έξω από το σπίτι μου, στο πατάρι του τότε «Ισίδωρα». Ήταν το soundtrack κάθε κούρσας στο νησί, ξέραμε απ' έξω κάθε ατάκα και συνοδευόταν με πολύ κάπνισμα στο αμάξι (και παντού, κάθε μέρα).

“We gone rock it till the wheels fall off, hold up”.

Τον Jeff Gonzales θα τον συναντήσετε μεταξύ άλλων ως BNC (Bruises 'N' Cuts) (και) στους Roots Evolution.